Хэллоуин

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 05:06

Причина: Изменен раздел.

Alex Michaelson Просмотров: 69 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 05:06 by

- «Доброй ночи Девилс Лейк! И хорошего Хэллоуина!»Сказал диктор веселым голосом, но Лиззи было совсем не до смеха.- «Выключи чертово радио, Джим!» - со злостью сказала Лиззи- «Не бойся, всё будет хорошо.» - Не скрывая улыбки ответил Джим.На часах было уже около 11 вечера, а из-за холмов уже виднелись очертания старинного особняка, в котором ребята планировали провести этот Хэллоуин. Это был их первый совместный Хэллоуин, до этого они лишь гуляли в одной компании, хотя все подмечали что между ними была какая-то химия. И вот буквально в начале учебного года у них закрутился очень бурный роман. Джим - капитан школьной команды по футболу был очень вспыльчивым, из-за этого частенько конфликтовал с тренером, но тренер не мог ничего поделать ведь каким бы не был Джим - он был лучшим в своем деле и приносил "Дьяволам" победу за победой. С Лиззи же всё совсем наоборот, если Джим всегда любил быть в центре внимания, то Лиззи же скорее всегда была в тени, она была весьма красива и при этом довольно умна, но терпеть не могла, когда её обсуждали. Она ещё в Мае переехала из Северной Каролины в Девилс Лейк.Машина подъехала к дому.- «Джим может нам стоит вернутся? Ребята там устроили классную вечеринку.»-«Может тебе стоит перестать боятся всякой ерунды?» - передразнивая голос Лиззи, с ухмылкой сказал Джим.- «Пошёл ты» - обиженно сказала ЛиззиДжим вышел из машины, Лиззи смотрела на него обиженным взглядом, но он не придавал этому внимания. После осмотра окрестностей он вернулся обратно, взял Лиззи и алкоголь из багажника, они прошли в дом. По пути в дом Лиззи заметила в руках Джима старинную странную книгу.- «Что это за книга? Ты мне ничего про неё не говорил.». - Возмущенно спросила ЛиззиДжим улыбнулся, в его глазах горело возбуждение, Лиззи немного испугалась. Они наконец зашли в дом, вокруг все такое мрачное, разваленное, Джим всячески пытался поднять Лиззи настроение своими шутками, но они были глупыми.И вот они вошли в гостиную. Посреди нее стоял огромный стол в готическом стиле, вокруг стояли стулья, а на столе красовалась старинная посуда прямиком из прошлого века. Над камином висела огромная картина на которой были изображены первые и последние жители этого дома - сестры Дегвуд. Кэролайн, Джозефина и Патрисия. Их считали ведьмами и всячески избегали, обходя дом стороной. Патрисия - самая старшая и самая злая из сестер была настоящим тираном, вечно заставляя их выполнять всю работу по дому, при этом совершенно ничего не делая. Из-за этого по легенде Кэролайн и Джозефина наложили темное заклинание на свою злобную сестру, и спустя пару недель она скончалась, а нашли её с вырезанным сердцем. Спустя ровно 40 дней полиция нашла в доме Дегвуд тела обеих сестер. Из полицейских сводок говорилось что сестры убили друг друга во время ссоры. Но информация, просочившаяся из СМИ, указывала на то что их нашли с вырезанными сердцами, стоил ли напоминать, что точно так же почила их "любимая" сестра.Так, стоит все же вернутся к нашим героям. Джим уже разложил всё на столе, при этом убрав всю посуду в старую ржавую раковину - "Пусть сестрички помоют" - промелькнуло у него в голове, и он ухмыльнулся. Книгу же он отложил в самый угол стола, ибо согласно его мнению, в пределах доступности должно быть самое святое - "алкоголь". К слову Джим не обычный парнишка, любящий выпить, а настоящий гурман, и алкоголь полностью это доказывал. За тремя бутылками "Jack Daniel’s" пряталось самое настоящие сокровище - виски "Macallan Rare Cask" ценой в 349 долларов. Джим разлил Jack Daniel’s по бокалам и пододвинул книгу поближе.- «Джим ты же не собираешься открывать и читать эту книгу?» - спросила Лиззи.- «Именно это я и собираюсь сделать милая, но для начала я приготовил кое-что ещё» - Джим улыбнулся и достал из кармана крупный джоинт- «Какого черта, Джим?» - закричала на него Лиззи- "«Да не парься ты, это круто, попробуй» - Джим прикурил и протянул джоинт ЛиззиЛиззи всё же поддалась и затянулась. После того как они докурили Джим открыл книгу.- «Etis atis animatis… etis atis amatis…» - проговорил Джим с усмешкой- «Джим, прекрати!» - сердито сказала Лиззи- «Satan, oro te, appare te rosto! Veni, Satano! Ter oro te! Veni, Satano! Oro te pro arte! Veni, Satano! A te spero! Veni, Satano! Opera praestro, ater oro! Veni, Satano! Satan, oro te, appare te rosto! Veni, Satano! Amen.» - Продолжал Джим не унимаясь- «Хватит!» - уже в панике кричала Лиззи- «Ну хорошо, всё, всё я перестал» - недовольно пробурчал Джим. Ему порядком поднадоела пугливость Лиззи.Далее они провели пару часов распивая алкоголь и общаясь на всевозможные темы, в этом и была прелесть их отношений - им было о чем поговорить, их отношения не сводились лишь к поцелуям и прочим свойственным парам вещам. В конце концов они уснули на куче покрывал которые Джим притащил из машины.Лиззи проснулась посреди ночи от того, что холод пробирал её до костей. Джима же рядом не было, и она решила встать и поискать его. Поднявшись она пару раз позвала его и не услышав ничего в ответ, она пошла на поиски. Пол настолько жутко скрипел что Лиззи даже вздрагивала каждый раз, когда наступала на старую сгнившую доску. Лиззи решила осмотреть второй этаж, поднявшись она увидела длинный коридор, ведущий в темноту. Аккуратно ступая Лиззи шла в сторону приоткрытой двери, дойдя до неё она заглянула в щель и ничего не увидела, темнота была непроглядная. Собравшись с духом, она отворила эту дверь и тут из угла раздался грохот. Лиззи заорала что есть силы и пулей вылетела из комнаты. Добежав до лестницы, она заглянула за угол в сторону двери. Она была распахнута после её скоропостижного побега. Ничего не подавало признаков присутствия кого-либо или чего-либо и Лиззи решилась вернуться и осмотреть что же произошло. Когда она вошла в комнату она увидела кучу инструментов, валяющихся на полу, а сзади послышался мышиный писк. Тут всё встало на свои места и Лиззи осознала, что она испугалась обычных мышей. Это её даже немного развеселило, но не время, нужно искать Джима. Следующим местом был подвал. Лиззи спускалась по ступенькам не менее минуты, подвал был уж слишком глубоко.Спустившись она наблюдала такую картину: в центре пентаграммы лежал её Джим весь в крови, а над ним кружила и выла от счастья толстая женская фигура. В ней она узнала Патрисию, ту самую страшную и злую Патрисию что они с Джимом видели на картине в гостиной. Лиззи охватил страх, она не понимала, что происходит и была не в силах кричать, не говоря о том, чтобы что-то сделать, она лишь смотрела. В то время Патрисия кружила над Джимом и её вопли счастья переросли в бормотания непонятных слов. Она буквально парила по подвалу и по какому-то счастливому стечению обстоятельств просто не замечала Лиззи. И вот Лиззи наконец удалось двинуться, но как оказалось лучше бы она этого не делала, она задела стеклянную колбу, стоящую рядом на полке, и та предательски упала на пол и разбилась. Ведьма взвыла и с огромной скоростью полетела в сторону Лиззи, та же в свою очередь побежала вверх по лестнице. Подъем занял у неё гораздо меньше времени чем спуск и вот она уже за пару прыжков оказывается на втором этаже. Лиззи бежала даже не оглядываясь, ей хватало лишь слышать этот страшный вопль где-то сзади. Она забежала в ту самую комнату, в которой она до жути испугалась мышей. Она решила спрятаться в шкафу, да банально, но все же когда за тобой гонится старая страшная ведьма, которая при том ещё и летает, у тебя нет времени выбирать. Она всё ещё слышала этот вопль, и он становился всё ближе и ближе. Вдруг рядом с ней возникли две фигуры в которых она узнала двух других сестер Кэролайн и Джозефину, но те не выглядели устрашающе, наоборот это были две молодые красивые девушки, которые сразу вызвали у неё симпатию, что было весьма странно, ведь фигуры, появляющиеся из неоткуда рядом с тобой в шкафу, априори не могут вызывать у тебя симпатию, но всё же Лиззи что-то в них привлекало.- «Держи, он поможет» - прохрипела ДжозефинаДжозефина протянула Лиззи величественный кинжал, украшенный различными рунами совершенно не понятными Лиззи. Лиззи сразу же поняла, что делать и с ухмылкой сказала – «Спасибо девочки.»Спустя мгновенье Лиззи уже сидела на Патрисии и пыталась воткнуть в неё этот чертов кинжал. Но ей лишь удалось порезать плечо старой ведьме. Вдруг Лиззи резким толчком отлетела в сторону, а её глаза озарил яркий свет. Она отключилась...Очнулась она уже в полицейском участке – «какого черта произошло?» - подумала Лиззи и вдруг она заметила сидящего в соседней камере Джима, он смотрел на неё по-настоящему удивленными и полными страха глазами…- «Доброе утро Девилс Лейк! Надеюсь вы классно отметили Хэллоуин! А мы не будем томить и сразу же переходим к главной новости. Ночью была задержана молодая пара в доме сестер Дегвуд. Молодые люди напились и накурились травы, затем девушка попыталась зарезать своего молодого человека ножом. К счастью никто серьёзно не пострадал, парень лишь отделался легкой царапиной на плече. Да уж, неизвестно что ждет эту молодую пару, но хэлоуинн у них был что надо. С вами было ваше любимое радио Capital FM, а сейчас специально для этой пары мы поставим песню L'Orchestra Cinematique - This is Halloween!»THE END…

Ключевые слова: Дом призрак подвал авторская история

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