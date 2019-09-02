Дневник моих историй связанные с мистикой...(Ч.1)

_Shelly195_ Просмотров: 30 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 17:38 by

-Привет! Меня зовут Даша и мне на данный момент 16 лет, учусь в 9-м классе! Я завела себе дневник и хочу его как следует расписать...----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 сентября, 2019 г.:-Я перешла со своими одноклассниками в 9-й класс! Сегодня будем вести первоклашек в их же новый класс! Я так рада!!3 сентября, 2019 г.:-Как же я теперь в восторге! К нам придут 2 молодые учительницы которые только только окончили Пед.колледж и сейчас урок истории! Но мне что-то кажется не по себе...как-будто кто-то следит за мной смотря в окно, в сторону моей парты!4 сентября, 2019 г.:-На часах 13:45, закончился последний урок! Сейчас же иду домой, но мне кажется теперь, что за мной идёт какая-то фигура похожая на моего друга детства...бр-р-р...жутко...5 сентября, 2019 г.:-Урок информатики...как же скучно...уже 10:11 и мне хочется спать...не выспалась наверное...но опять это чувство...мне теперь стало более страшнее чем в прошлый раз...6 сентября,2019 г.:СТРАНИЦА ВЫРВАНА...7 сентября, 2019 г.:-Наконец-то выходной день! Сегодня же смотрю мультик под названием "Юные Титаны,вперёд!", мой любимый кстати, мне так круто лежать на диване, кушать бутики и попивая чай. Сегодня где-то в 9 вечера заметила силуэт похожего на ту самую фигуру которая шла за мной ещё в прошлый раз...эта фигура посмотрела на меня! Она стала двигаться в сторону моего подъезда! Надо бы вызвать полицию...возможно это был какой-то маньяк похожий на моего же друга...8 сентября, 2019 г.:-Сегодня в 8 утра разбудили соседи сверху, я пошла на кухню, взяла тряпку, одела халат с тапками, вышла в подъезд и закатила скандал с этими соседями-узбеками...эти мужики-узбеки угрожали мне что они убьют меня и мою семью, а собаку продадут...ну посмотрим, посмотрим!9 сентября, 2019 г.:-Понедельник...иду в школу и сзади меня идёт Дима, которого я так сильно ненавижу! Его бабушка совсем чёкнутая + сегодня же по дороге объясняла мне, что её внука обижать нельзя и т.д, ещё и истерику мне закатала по поводу того, что жалуюсь родителям только из-за того, что не сделал Дима! Я прибавила шаг и за 10 минут всё-таки дошла до школы, но этот завуч...бесит! Хочу уже свалить домой, окей...после 5-го урока уйду!-12:40, отмазалась на перемене у математички что у меня болит голова, та меня отпустила, пошла к маме в кабинет и она меня отпустила...выхожу из школы и вижу тень вдоль школьного крыльца, я быстрым шагом вышла из школы и пошла домой.10 сентября, 2019 г.:-Сижу дома...заболела...температура +38 и 6, начинаю засыпать и когда я уснула, во сне я вижу ту самую фигуру, она ко мне поворачивается и...о боже! Лицо белое, глаз нет, рот...он...он...он кровавый и это существо было лысым и оно что-то чавкало...

Ключевые слова: Школа класс фигура взгляд авторская история

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