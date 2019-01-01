Молодецкий Курган

Новость отредактировал Lollipop39 - Вчера, 21:51

Причина: Стилистика автора сохранена

Арлисская Просмотров: 33 Комментарии: 0 +1 Вчера, 21:45 by

Я довольно часто бываю на Молодецком Кургане в Жигулевске. Мне нравится атмосфера, высота, а так же интригуют рассказы о том, что тут иногда "творится всякое". Якобы существуют аномальные зоны, люди попадают в интересные места и бродят там неделями, а по возвращении обнаруживают, что отсутствовали не больше десяти минут. Со мной там ничего, о чем стоит рассказывать, не приключалось, а вот на фотографиях иногда появляется нечто необычное.Такие блуждающие огоньки можно увидеть не только через объектив фотоаппарата - их приходилось наблюдать и воочию. Кажется, что это просто игра света. Приблизиться к ним невозможно. Делаешь пару шагов к ним навстречу - огоньки уходят куда-то вверх и теряются на фоне неба.

Ключевые слова: курган огоньки фото природное явление

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