Молодецкий Курган

Молодецкий КурганЯ довольно часто бываю на Молодецком Кургане в Жигулевске. Мне нравится атмосфера, высота, а так же интригуют рассказы о том, что тут иногда "творится всякое". Якобы существуют аномальные зоны, люди попадают в интересные места и бродят там неделями, а по возвращении обнаруживают, что отсутствовали не больше десяти минут. Со мной там ничего, о чем стоит рассказывать, не приключалось, а вот на фотографиях иногда появляется нечто необычное.
Такие блуждающие огоньки можно увидеть не только через объектив фотоаппарата - их приходилось наблюдать и воочию. Кажется, что это просто игра света. Приблизиться к ним невозможно. Делаешь пару шагов к ним навстречу - огоньки уходят куда-то вверх и теряются на фоне неба.
Новость отредактировал Lollipop39 - Вчера, 21:51
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 21:45 by АрлисскаяПросмотров: 33Комментарии: 0
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