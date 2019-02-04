Фото во дворе многоэтажки

Фото во дворе многоэтажкиФото сделано в Москве из окна, - обычный жилой двор.
Не очень хорошо получилось, но оно двигалось!
Около 23-00 нечто двигалось по дороге, пока схватила смартфон, пока приладилась для снимка, уже пролетело далеко, мимо моего дома.
Потом преобразилось в черную тень на перекрестке...
И специально пустой двор сняла...
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:29
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 02:29 by EvgpetrПросмотров: 6Комментарии: 0
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