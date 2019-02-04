Фото во дворе многоэтажки

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:29

Причина: Авторская стилистика сохранена

Evgpetr Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 02:29 by

Фото сделано в Москве из окна, - обычный жилой двор.Не очень хорошо получилось, но оно двигалось!Около 23-00 нечто двигалось по дороге, пока схватила смартфон, пока приладилась для снимка, уже пролетело далеко, мимо моего дома.Потом преобразилось в черную тень на перекрестке...И специально пустой двор сняла...

Ключевые слова: Тень призрак нечто привидение авторские фото

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