Я видел палочника своими глазами

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:36

Причина: Изменен раздел.

TohaMD Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:36 by

Я относился к этой теме с игнорированием и, так сказать, "полным пофигизмом". Но тот случай, который произошел со мной неделю назад, заставил промыть и перефразировать мое мышление. Раз и навсегда.Дело было примерно в часов десять вечера. Я задротил в Доту на своем компе, жрал. Все как обычно, ничего такого, что заставило бы меня изменить и предпринять хоть какие-то меры. Сидел я так, чуть ли не до посинения. Когда моя голова начала работать, я понял, что пора прекращать. Хотел вырубить комп, нажал на кнопку - а он, зараза, не выключается. Ну, подумал я, хрен с ним, такое всегда происходит. У меня очень слабый компьютер, к тому же древний. Такие проблемы со мной постоянно происходят.Я решил залезть на балкон, покурить там. Так сказать, решил расслабиться субботним вечерком.Минут 40 прошло, начал слышать звуки, похожие на скрип ржавого металла и жуткие стоны в метрах пяти надо мной. Я сначала не понял, что за хренотень, а потом подумал, что это мой сосед. Он, как раз таки, делал ремонт в своей бомжатской квартирке. Спустя минуты три я заметно так обосрался. Я вспомнил. Он, ещё месяц назад, переехал со своей женой - алкоголичкой в соседнюю хрущевку, которая, к слову - находилась в километрах восьми от меня.Я переборол себя, и сказал самому себе - "Так, надо посмотреть, что вообще происходит. Мне не нравиться все это."Выглянул через окно. И то, что я увидел, заставило меня настолько сильно обосраться, что я до сих пор не могу отойти от той ночи.Я живу на первом этаже. Это всегда меня слегка напрягало. Но, в тот раз, эта проблема проросла до катастрофических масштабов. Я, дрожащей головой посмотрел в правую сторону из окна. Там, куда я направил свой взгляд, был небольшой проем, который тянулся во всю высоту девятиэтажки. Я заметил, что оттуда слезает лютая хрень, она ползет по стене, буквально расстекаясь во всю свою длину.Я серьезно! После того, как я врубил свет, чуть ли не разбив выключатель от силы удара по нему, оно полностью сползло на тротуар. Это, так сказать, невиданное дерьмо, слегка уменьшилась в размерах, по сравнению с тем, каким оно было, когда ползло по стене справа. Походка у этого существа была такая, как у того бухого деда-соседа. Хотя, не смотря на эту особенность, он передвигался довольно быстро. Я вообще не понял, как оно это делает! Секунд через пять, его "неспешной" ночной прогулки, оно остановилось и посмотрело вверх. Примерно, на этаж седьмой восьмой. Я нихрена не понял, но продолжал наблюдать и заикался. Его руки начали расстягиваться вверх, прямо цепляясь на ту лоджию. Оно продолжало уверенно ползти наверх, будто его целью был тот балкон. Он остановился, начал слегка висеть на стекле. Затем, со всей силы замахнулся и разбил стекло к чертовой матери. Крик. Я сильно обосрался, и выбежал из подъезда. Я бежал настолько быстро, что у меня свистело в ушах. Сел в машину, и погнал с того района за город на свою дачу. Закрылся там, и сидел свою ночь. Пытался уснуть, но, естественно, нихрена не получалось. Я до сих пор не понял, что это было. Тот крик, который прозвучал с того балкона, я запомню надолго. Я хочу, чтобы каждый поверил мне. Мне кажется, я постепенно схожу с ума.

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