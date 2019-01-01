Кто за ягодами?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 09:32

Причина: Изменен раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:32 by

- Ты уверен, что это именно та дорога к поляне?- Сколько можно спрашивать одно и то же? - ответил Руслан вопросом на вопрос с ноткой раздражения, - если боишься, что заблудимся, то не переживая я на всякий случай разбросал хлебные крошки, - и усмехнулся над своей шуткой.Они и так уже убили два часа в поисках поляны, которую он запомнил еще в детстве. А тут еще она со своими вопросами.В детстве он и его друзья совершенно случайно наткнулись на поляну среди плотного леса. Она была огромной, полная разных цветов, трав и больше всего ягод. Съедобных ягод. Ребята после находки еще не раз посещали её, набивая рты вкуснятиной.Он вспомнил про поляну, когда они с Катей решили съездить в лес за ягодами, вот и решил показать ей это место. Хотел удивить. Только вот не совсем точно помнил дорогу, да и прошло уже десять лет, когда он с пацанами в последний раз посетил её. Но Кате он в этом признаваться не хотел. Мужское эго мешало сделать это. Может она давно уже заросла, полынью или крапивой, но почему бы и не посмотреть? А если еще она всё также набита ягодами, то еще и с полными корзинами домой вернёмся, подумал он тогда.- Я просто уточняю, неужели нельзя без издевательств? – пробурчала Катя.С Катей они уже были женаты восемь лет. Срок небольшой, но иногда она его так раздражала своим нытьём, что порой ему хотелось её придушить. А еще он специально игнорировал её замечание не потому что она права, а именно из-за неё. И Катя знала это. Она знала его достаточно хорошо и понимала, что без сомнения Руслан будет настаивать на своём, чтобы идти дальше. Когда Руслан оказывался в трудном положении, он не отступает, подумала она, стараясь скрыть улыбку.Они шли с корзинами в руках по еле заметной тропинке, которая тянулась вглубь леса. Деревья, раскинув свои ветки, похожие на человеческие руки, постоянно цеплялись за их одежду. Катя давно уже пожалела, что надела свой новый спортивный костюм, на котором уже образовалось кучу затяжек. И зачем я согласилась, купила бы ягоды у бабульке на рынки и не знала забот. Но нет же, дорогая тебе понравится, это потрясающее место, это не так далеко, вспоминала она слова Руслана. Действительно не далеко. Если два часа ходьбы это не далеко, что же в его понимание потрясающее? Даже представить страшно, думала про себя Катя. От раздражения её рот становился всё меньше и меньше, пока не начинало казаться, что он совсем исчез.Руслан чувствовал, что Катя на грани взрыва, это подтверждалось её постоянными нетерпеливыми вздохами. Ещё раз она это сделает, то тогда его самообладанию придёт конец, а так всё хорошо начиналось.-Смотри! Это, что ворона? – неожиданно воскликнула Катя, указывая пальцем на верхушку дерева, - посмотри какая она огромная!Руслан обернулся и посмотрел вверх, куда показывала Катя. На толстой ветке и правда сидела ворона.-Ворона, как ворона, - конечно Руслан тоже заметил, что она была немного крупноватой для подобного себе рода, но все, же оставалась тупой птицей.-Я хочу отдохнуть. Давай устроим перевал? – сказала Катя, устало вздохнув.Руслан остановился, он хотел отказаться от этой затеи, ему не терпелось добраться до места, но в животе предательски заурчало.Они расположились прямо на земле. Катя расстелила небольшой плед, который она предусмотрительно взяла с собой и вытащила из корзины пару бутербродов и термос.Некоторое время они ели молча. Каждый думал о своём. Руслан о поляне, а Катя хотела побыстрей оказаться дома и залезть под душ.-Она наблюдает за нами, - неожиданно нарушила молчание Катя.-Кто?-Ворона, – и снова указала на ветку.Как только она это сказала, птица взмахнула черными крыльями и полетела вниз направляясь в их сторону. Она приземлилась рядом с пледом. Руслан и Катя замерли от удивления и ждали, что она будет делать дальше.-Это ворон, а не ворона, - сказал Руслан нахмурившись.Ворон еще ближе приблизился к пледу. Сначала он посмотрел на Руслана с Катей, потом перевел взгляд на бутерброды. Сделав еще пару прыжков, он схватил клювом колбасу, и попытался её заглотить.-А ну пошла отсюда, - крикнул на неё Руслан, размахивая руками.Но ворон не обращал на него внимания, продолжая своё занятие. Тогда Руслан замахнулся ногой и ударил по птице. Ворон отлетел, но на лету расправив крылья, устремился вверх.-Совсем страх потеряли. Уж лучше бы дорогу показал, где эта чертова поляна, - продолжал ругаться Руслан.-А так значит, мы всё-таки заблудились? Говорила же я тебе не нужно никуда сворачивать. Так нет же, мы же упрямы как баран, ни за что не послушаем женщину.-Не нуди, не заблудились. Просто немного сбился с курса. Собирайся нужно торопиться, уже вечереет. И вроде как я узнаю это место.-Конечно. Сейчас только шнурки завяжу, – проворчала Катя, в который раз ругая себя, что согласилась на его уговоры, и начала складывать плед с остатками пищи обратно в корзину.Когда вещи были собраны, они двинулись в путь.Ворон приземлился на той же ветке, где и восседал изначально. Он еще долго наблюдал за людьми. Когда они скрылись из его вида, он каркнул и улетел.-Тебе не кажется, что как-то всё тихо.-Что?-Тихо как-то, – сказала Катя-Может это заколдованный лес?!-Да брось ты со своими шуточками. Я серьёзно, прислушайся. Ни одного звука. Словно всё вымерло. Не птиц, не потрескивания деревьев, даже насекомых нет. Вообще ничего. Лес, словно мёртвый.-Мне всё равно. Смотри впереди, кажется свет. Да точно, лес заканчивается. Я же говорил тебе, что не заблудились. Побежали. Мне не терпится увидеть.Руслан ускорил шаг. Катя тоже не отставала. Вскоре перед ними открылась огромное пространство. Эта была поляна. И не просто поляна. Как и говорил Руслан, она была восхитительной. Она поражала своей яркостью, разнообразием цветов. Словно они попали в другой мир. Здесь царила живая атмосфера. Бабочки, птички, насекомые, словно вся живность сбежала из леса в этот рай.-Я же говорил тебе, что найду, – сказал Руслан с довольной улыбкой.-Да, да успокойся уже, - ответила ему Катя, улыбаясь в ответ.Вдвоём они шагнули в этот красивый простор. Как и рассказывал Руслан, поляна была усеяна ягодами. Они бросились набивать ими свои корзины. Катя даже подпевала себе под нос от удовольствия. Она любовалась цветами, вдыхала их аромат, сорвала несколько штук, чтобы поставить в вазу дома. Жалко не взяли фотоаппарат, думала она. И тут раздался каркающий звук. Катя вздрогнула от неожиданности. Повернув голову в сторону звука она увидела перед собой того самого ворона. Он пристально смотрел на неё, потом попрыгал в её сторону и резко взлетел. Он уселся на её корзину, которую она держала в руке и начал клевать ягоды.-А ну кыш! – хотела спугнуть Катя ворона, но тот видно вцепился в корзину мёртвой хваткой.-Что случилось? – спросил неподалёку сидящий на корточках Руслан.-Этот ворон хочет склевать наши ягоды. Видимо, колбасы ему мало.- Да спугни его.-Я пытаюсь, но он меня видно даже не боится. Ай! Он клюнул меня в руку. Ай Ай АйРуслан выпрямился и посмотрел что происходит. Катя отмахивалась от птицы, которая уже сидела на её голове и клевала её в темечко. Руслан схватил палку и бросился ей на помощь.-Пошла прочь, – кричал он птице, ударяя по ней.Та отлетела в сторону, и упала. Она лежала неподвижно.-Ты убил его? – спросила Катя, приходя в себя.-Видимо, нет, он шевелится.Ворон начал дёргаться и крутиться, перекатываясь в разные стороны, пытаясь встать на лапы. Когда у него это получилось, он развернулся и посмотрел в их сторону. Его лапа была явно повреждена, потому как он прижимал её к себе, стоя на одной. Раздался карк. Потом еще и еще и еще. Он словно высказывал им своё негодование. Но это было не так.-Видно ты слишком сильно ударил его. Видишь, как ругается.-Не хрен лезть, куда не просят.-Руслан?-Что?-По моему он не на нас ругается, а зовёт своих друзей.- В смысле? – спросил Руслан, поворачиваясь к Кате.Она смотрела в сторону леса, откуда они вышли на поляну. У самых верхушек деревьев она увидела, как над лесом поднялось черное большое плотное облако и направилось в сторону поляны.-Что за черт, – только и успел проговорить Руслан, как облако, состоящее из таких же воронов, резко устремилось на них.Вороны атаковали. Они набросились на них, словно изголодавшиеся звери. Они цеплялись своими когтями за одежду и били своим клювом по всему, что попадалось им на глаза. Катя визжала и отмахивалась, но безрезультатно. Вцепившись за её волосы, они дробили своими клювами её голову, её руки, тело. Катя пыталась сорвать их, одновременно вырывая себе волосы на голове. Она вертелась, крутилась:-Руслан помоги мне. Пожалуйста, спаси меня от этих…Катя не смогла договорить, так как очередной ворон клюнул ей прямо в нос. Держась за него, пытаясь остановить кровь, девушка ринулась в сторону Руслана. Вороны словно черная стена не давали ей прохода. Она чувствовала боль в каждой клеточке своего тела. Боль невыносимую, резкую, словно тебя разбирают по кусочкам. Из глаз полились слёзы. Она упала на колени, продолжая отбиваться от взбесившихся птиц. В этот момент, она почувствовала, что больше не сможет противостоять им. Не сможет!Руслан в то время сам отбивался от них как мог, размахивая палкой, но их было слишком много. Кто бы мне помог, подумал он. И тут, он услышал пронзительно-громкий крик жены. Отчаянный… и последний. Всё внутри похолодело у него от страха за жену. Руслан ринулся в сторону звука, продолжая отмахиваться. Катя лежала на земле, прикрывая лицо ладонями. Боже! Её руки были полностью в крови. Он подбежал к ней. Нужно бежать в лес, думал он. Схватив её за руку, он дёрнул, но, как только он это сделал, он замер. Его пронзила острое чувство вины. Это он обрёк их на такую судьбу, только он, и никто другой. У Кати отсутствовал один глаз. Она была мёртвой. Как же так Катюша? Думал он. Как же так? Корил он себя. Вороны уже вовсю поглощали, её плоть. В шоковом состоянии Руслан бросился бежать, он не видел куда, ему было всё равно, лишь бы эти чертовы птицы отстали от него. Его нога подвернулась, и он упал на землю, ударившись спиной об камень. Руслан попытался встать, но безрезультатно. Возможно, он повредил себе позвоночник. Вороны тут же накрыли его тело. Они поедали его заживо. Они отрывали, и отрывали кусочки кожи, кусочки уже видневшихся органов. Руслан кричал от нестерпимой боли, звал помощь, умолял. Он проклинал себя, за своё упрямство, проклинал эту поляну, проклинал весь мир. И вскоре спасение пришло к нему в виде смерти.Вороны продолжали своё пиршество. Кто-то даже начал драться между собой за лакомый кусочек, состоящий из сердца Руслана. Тут раздался громкий карк. Вороны замерли и повернули головы на звук. Это был тот самый ворон, который самого начала встретился на пути Руслана и Кати. Он подлетел к телу мужчины и клюнул его в голову, потом еще и еще пока не показался череп. Потом отпрыгнул в сторону, каркнул, давая добро на продолжение, и улетел в лес.Автор - Nadin.

Ключевые слова: Детство друзья поляна ягоды ворон лес смерть

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