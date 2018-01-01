Ненормальный дом

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 13:58

Причина: Изменён раздел.

MIMVAV Просмотров: 10 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 13:58 by

История берет начало в 2003/2004 годах.Родители давно купили дом в городе, но переехать с общежития все не могли. В конце концов общежитие признали аварийным и закрыли навсегда. Тогда родители и перебрались в город. В тот самый дом.Только сейчас я начал узнавать от матери о том, что дом мне "не понравился". Мне тогда было около 4-5 лет, и моё заявление о том, что по стене кухни течет кровь, мать чуть не шокировало.Далее события помню только в кошмарных снах. Ночь. Я у себя в комнате. Слышу свист, но нестандартный. Описать я его не могу. Мне кажется, что сзади кто-то стоит. В панике зову мать. Потом, по словам матери, она тоже слышала свист, но ничего не видели. Родители переехали, зажили себе спокойно. Но сосед все портил. Считал, что дом по "праву" его и пытался всячески извести нас. Несколько случаев ходят у нас в семейных историях.Шел 2006 год. В одно туманное сентябрьское утро увидел на столбе около забора ручку. Хотел взять, но мать запретила. Сказала, что ручка несет зло. Как-то раз родители шли с магазина. Около калитки стоял пакет с землей. Отец решил убрать его. Когда нагнулся - сломал 2 ребра.В период с 2007 по 2011 год жизнь в принципе шла без инцидентов. Но, когда я был дома один, мне казалось что я дома. Нужно было везде включать свет, в темноте было что-то нехорошее. Именно там мне нужно было спать со светом в комнате. Что-то было в шкафу, и оно сидело там по ночам, скрипя полками.Там никогда нельзя было ложиться на левый бок. По ночам снилось "другое измерение" в таком случае.С 2012 года началась вторая волна травли со стороны соседа. Заговоры колдунов, порча замков калитки, воровство - все это было. Но мы держались. Недолго, около года. Тогда отрезая кочан капусты на последней грядки. Я увидел пузырь в воздухе. Потом я встретил то что было в этом пузыре.Некого духа который погиб от рук отца соседа и просил мести. Попросил перенести его ближе к соседу.Перенеся с помощью воды в бутылке к соседу под забор. Мы стали ждать.Но эта дрянь обманула меня и всех. И пошла к нам. Звала моего отца. Ходила под окнами и звала. Потом вошла в дом.Как-то подавила домового. И начала жить в зале.Как мы это поняли? Запах тухлой крови усиливался с каждым днем. Потом я приболел.Отец тогда уехал на заработки и мне пришлось брать дело в свой руки. Я не буду рассказывать как все было дальше. Но мы выгнали это нечто. До сих пор стоит картина как поворачиваю голову в сторону своей комнаты, а там с хрустом по всему дому проносится черная фигура.Помню как по комнате носились черные тени по стенам и что-то пыталось войти в дом через мою комнату т.к она граничила с домом соседа.В 2014 году родители решили купить другой дом и переехать подальше.Я не знаю что случилось с отцом. Но он начал пить и бить нас. До крови и переломов. А когда родители купили дом, то после скандалов и мордобоя он уходил туда.В 2016 году мы переехали в другой дом в 5 кварталах от того.Я иногда вспоминаю события тех времен и вздрагиваю. Теперь и вам пришло время пережить мыслями и чувствами те события.Будьте осторожнее при покупке домов в Приморском крае. Тот дом выставлен на продажу и ждет новую "жертву".Это были мой последние слова и то не все.УДАЧИ ВАМ!

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