Sonic.Exe: Nightmare Beginning Часть 4 Конец или Выживание Всех

Sonic.Exe: Nightmare Beginning Часть 4 Конец или Выживание ВсехSonic.Exe: Nightmare Beginning
Всем привет с вами Com665!!!
Продолжаем рассказ
Выжили Тейлз, Эггман. Умер, Накалз Я сначала, выбрал Тейлза, и появилась надпись DEDLI FOG
И началась котсцэна, и я там увидел Тейлза и Эггмана
Из не откуда появился соника.экзе и убил Эггмана
и Тейлз прыгнул, и он сделал спиндыш и соник лёг и
Тейлз что-то сказал и убил соника.exe и появилась видео, как бежал, Тейлз видео длилась, 1 минуту, а потом Тейлз увидел силуэт Соника и всё это первая концовка
Могла быть другая концовка за Накалза, если бы выжил, она бы нам показала что все персонажи бы шли Тейлз, Накалз, Эггман все шли, говорили о чём-то
И соника.экзе и убил, всех кроме Накалза и Накалз ударил, соника снёс голову сонику, и появилась, видео почти такое же, как у Тейлза только Накалз поднимался вверх, а потом он увидел Эми, Крим, Салли которые плакали почему-то и всё
Могла быть, другая концовка за Эггмана она бы показала, что не все шли только Тейлз, Эггман
Эггман своим щитом защитился, а Тейлз нет, он погиб
Появился с неоткуда с. Метал Соник и взял бы Убийцу
И Эггман бы приказал, повернуть шею убийцы на все 360 градусов, и умер убийца, и появилась, видео как
Метал, Соник полетел, к создателю, а потом. Метал, увидел Эггмана и всё
Конец рассказа
Скоро будут итоги игры.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:20
Сегодня, 08:20 by Com665Просмотров: 6Комментарии: 0
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