Кто выжил ??? Тейлз и Эггман Только Тейлз Только Эггман Только Накалз Все



Sonic.Exe: Nightmare Beginning Часть 4 Конец или Выживание Всех

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:20

Com665 Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:20 by

Sonic.Exe: Nightmare BeginningВсем привет с вами Com665!!!Продолжаем рассказВыжили Тейлз, Эггман. Умер, Накалз Я сначала, выбрал Тейлза, и появилась надпись DEDLI FOGИ началась котсцэна, и я там увидел Тейлза и ЭггманаИз не откуда появился соника.экзе и убил Эггманаи Тейлз прыгнул, и он сделал спиндыш и соник лёг иТейлз что-то сказал и убил соника.exe и появилась видео, как бежал, Тейлз видео длилась, 1 минуту, а потом Тейлз увидел силуэт Соника и всё это первая концовкаМогла быть другая концовка за Накалза, если бы выжил, она бы нам показала что все персонажи бы шли Тейлз, Накалз, Эггман все шли, говорили о чём-тоИ соника.экзе и убил, всех кроме Накалза и Накалз ударил, соника снёс голову сонику, и появилась, видео почти такое же, как у Тейлза только Накалз поднимался вверх, а потом он увидел Эми, Крим, Салли которые плакали почему-то и всёМогла быть, другая концовка за Эггмана она бы показала, что не все шли только Тейлз, ЭггманЭггман своим щитом защитился, а Тейлз нет, он погибПоявился с неоткуда с. Метал Соник и взял бы УбийцуИ Эггман бы приказал, повернуть шею убийцы на все 360 градусов, и умер убийца, и появилась, видео какМетал, Соник полетел, к создателю, а потом. Метал, увидел Эггмана и всёКонец рассказаСкоро будут итоги игры.

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