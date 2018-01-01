Sonic.Exe: Nightmare Beginning Часть 2 Гнев Соника или Смерть Накалза

Sonic.Exe: Nightmare Beginning Часть 2 Гнев Соника или Смерть НакалзаSonic.Exe: Nightmare Beginning
Привет всем кто читает мой рассказ
Продолжаем рассказ
Тейлз выжил, и стал играть за Накалза, и появилась, надпись YOU CAN’ RUN. Началась
Котсцэна Накалз разрушал стены и сделал
Крученый удар и оказался в неизвестно где
И Накалз побежал вперёд, потом можно было
Управлять персонажем и я пошел вперёд шел
Шел и шел минимум 2-3 минуты и шипения
И Накалз сменил настроение и его испугавшийся
Вид и я нажимал кнопку вправо, и я шел 1 минуту и появился, соник он улыбался, и стоял
И сказал Я НАШЁЛ ТЕБЯ и Накалз избегая смерть
Ударил, соника он полетел, а потом передвинулась камера на Накалза, и сменился не на красный, а на серый и Накалза нет надежды
Выжить, но я пытался спасти, Накалза я нажимал,
Кнопку вправо,x,влево, но Накалз не выжал и умер героической смертью
Конец рассказа
Скоро будет 3 Часть.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:59
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 07:46 by Com665Просмотров: 37Комментарии: 0
Ключевые слова: Sonic.exe Gamefan