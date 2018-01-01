Кто умер ??? Накалз Тейлз Эггман Соник Все



Sonic.Exe: Nightmare Beginning Часть 2 Гнев Соника или Смерть Накалза

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:59

Причина: Стилистика автора сохранена

Com665 Просмотров: 37 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:46 by

Sonic.Exe: Nightmare BeginningПривет всем кто читает мой рассказПродолжаем рассказТейлз выжил, и стал играть за Накалза, и появилась, надпись YOU CAN’ RUN. НачаласьКотсцэна Накалз разрушал стены и сделалКрученый удар и оказался в неизвестно гдеИ Накалз побежал вперёд, потом можно былоУправлять персонажем и я пошел вперёд шелШел и шел минимум 2-3 минуты и шипенияИ Накалз сменил настроение и его испугавшийсяВид и я нажимал кнопку вправо, и я шел 1 минуту и появился, соник он улыбался, и стоялИ сказал Я НАШЁЛ ТЕБЯ и Накалз избегая смертьУдарил, соника он полетел, а потом передвинулась камера на Накалза, и сменился не на красный, а на серый и Накалза нет надеждыВыжить, но я пытался спасти, Накалза я нажимал,Кнопку вправо,x,влево, но Накалз не выжал и умер героической смертьюКонец рассказаСкоро будет 3 Часть.

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