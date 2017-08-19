Двойная жизнь

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:19

Причина: Стилистика и орфография Автора сохранены

Александр Vendetta Просмотров: 88 Комментарии: 12 +4 Сегодня, 06:19 by

Здравствуйте, дорогие друзья! На сей раз позвольте рассказать вам поучительную историю о моем лучшем друге. Местонахождение оного на сегодняшний день не известно мне; однако надеюсь что он счастлив. Познакомились мы ещё на первом курсе университета и были с тех пор "не разлей вода". Лично я также давно увлекаюсь вышиванием в экстремальных ситуациях и условиях; А друг мой больше любит просто поездки вроде туристических. Я давно уже проживал отдельно от родителей и моя скромная однокомнатная квартирка была похожа на базу выживальщиков. А мой друг досихпор жил с родителями которые его контролировали и лишали личной жизни и пространства. Мне однокомнатную квартиру купил отец. А у моего друга были мать и отчим. Жизнь у него была очень тяжелое и он просто не мог уехать от родителей. Они всячески препятствовали тому чтобы у него хоть как-то собрался личный капитал и не собирали ему на будущее. Если мой отец позаботился о моем будущем ещё даже когда я родился начав откладывать деньги и продав квартиру своих покойных родителей, То здесь семья проматывала любые попадавшие к ним деньги. Было ясно что они хотели сделать из моего друга самого настоящего раба; и постоянно гнали его на высокооплачиваемую работу которую разумеется найти ему не могли; а ему просто было некогда поскольку он учится хотел. Впрочем надо отдать ему должное - учился он хорошо - на стипендию.. Родители его непременно отбирали какую-то часть а если он сопротивлялся то избивали. Он даже одно время жил у меня но потом - в силу своей скромности - ушел обратно.. Кроме того он боялся что отчим что-то сделает с матерью которую он всё-таки любил и надеялся исправить. Впрочем эта надежда таяла с каждым днём.. Ну и кроме того мать его всё-таки исполняла свой материнский долг в том смысле что исправно готовила ему еду и сдерживала отчима если тот особо зарвался... А чтобы особо не гневить своих родителей- мой друг вёл двойную жизнь ну то есть никогда им ни о чем не рассказывал. Если же он попытается то ему влетит и от матери и от отчима которые видимо не хотели чтобы он закрепился в обществе. Пожалуй ему никто и не хотела особо помогать Справиться с этой бедой; даже не знаю почему... Путешествовать мой друг не ездил поскольку родители ему запрещали и опять -таки могли нанести ему повреждения.. Я же не одни каникулы дома не провёл и не путешествовал по другим городам и по лесам и по тайге и вообще везде)))) Научился кстати водить автомобиль и купил себе так называемую Квартиру На Колесах.. спасибо отцу за помощь- он у меня человек состоятельный и помог даже в этом вопросе! Я бы с радостью ввозил с собой друга но он постоянно отказывался и мне было очень жаль что родичи его так уничтожали ему психику.. Увлечение у нас были схожи -психология, философия, культурология... и Мистика в которой мой друг весьма преуспел - хотя и не преподавали её у нас)))))))))) проблема состояла в том что он и вправду увлекся мистикой и загорелся идеей открыть портал в Иной Мир; начал практиковать некие обряды - в то время как у меня интерес был чисто научный - я и не думал заходить дальше чтения Литературы и научного анализа данных текстов... И вот однажды он отправился в одну из Аномальных Зон нашего города (карту с указанием таковых он раздобыл недавно и обошел все) и провел там некий странный ритуал который - по его же собственному признанию- купил у одной цыганки.. Нет но я тоже люблю посетить аномальную зону но у меня и в мыслях нет проводить там какие-то ритуалы и что-то в этом роде.. А вот и мой многоуважаемый товарищ такие провёл но -по его словам - ничего не произошло кроме того что высоко в небе сверкнула молния когда он завершал ритуал.. Ну да и ладно; забыли и продолжили жить и учиться дальше..... но не на долго.... Спустя месяц после совершения моим другом ритуала пошли в нашем городе слухи о Таинственный женщине 40-50 лет на вид; длинные рыжие волосы; зелёные большие глаза; ямочки на щеках; римский нос... Настоящего имени её никто не знал поскольку она всем вопрошающему называла разные... Документы её тоже никто не видел и она как-то даже не попадала в такие ситуации когда документы проверять надо ... Никто не знал - где она живёт; а проследить за ней никому не удавалось - она просто исчезала, завернув за угол! В конце концов мне тоже стало интересно и я решил поискать её .. Интересно также отметить что одевалась она видимо всегда одинаково - в чёрную кофту и черную же длинную юбку... Долго она с людьми не общалась и исчезала от собеседника при первой возможности- как только человек отвернётся; Причём исчезала в буквальном смысле он отвернулся на минутку -ну например посмотреть вызов в телефоне- а её уже нет. Впрочем она и не отвечала на вопросы о себе а только вежливо улыбалась и говорила что сейчас не может говорить... Однажды в центральную городскую больницу поступил мужчина с болями по всему телу; впоследствии выяснилось что это начавший недавно бесчинствовать в нашем городе маньяк; он успел надругаться над тремя женщинами а наша Таинственная Незнакомка должна была стать четвертой... Ну так вот мужик сказал что почувствовал сильнейший удар как будто бы током когда пригрозил ей ножом; после чего потерял сознание.. Вот такая история да ... Ну а моего друга продолжали стеснять родители а он просто уже не знал куда деваться ... Я же к тому времени окончательно переехал в свою дорогую и любимую квартиру на колёсах и намеревался от однушки избавиться; Я всерьез подумываю её продать но решил с этим повременить оставив как капиталовложение.. Мне захотелось поселить там своего друга за умеренную плату; однако я получил отказ; денег у него не было и в ближайшее время не предвиделось; родители отбирали все а отчима он боялся; нигде не работал.... И вот стала для него упомянутая не знакомка фактически утешением поскольку он все свои мысли теперь сосредоточился на её поиске; И вот стала для него упомянутая не знакомка фактически утешением поскольку он все свои мысли теперь сосредоточился на её поиски.. Вследствие чего стал задерживаться после заня Вследствие чего стал задерживаться после занятий (а родители его всегда знали - где он!- и наказывали если задерживался "не там где надо" ибо не хотели чтоб он стад полноценной личностью. Мы все просто поражались - как они его в ВУЗ то пустили??? А он сказал что впервые в жизни воспротивился тогда; и отчим поразмыслив одобрил - работа мол потом найдется хорошая и будешь нас кормить... Кстати следует отметить что история с незнакомкой началась у нас в конце первого семестра пятого курса.. Мы были полностью поглощены грядущем дипломом но времени свободного предостаточно могли выделять на свои дела... А тем временем давление со стороны родителей на моего друга усилилось и все чаще отчим напоминал - зачем моему другу было вообще дозволено учиться в университете. Мой друг нервничал это было заметно поскольку его здоровье существенно ухудшалось. Оно и так у него было не-ахти поскольку он нервничал из-за родителей... А ведь все болезни от нервов!!! Единственное что его хоть как-то удерживала от полной деградации иммунитета и здоровья в целом - так это поиски Таинственной Незнакомки.. Однажды он рассказал мне что его мать окончательно перестала проявлять к нему материнские чувства и тоже настроена против него. Он сказал что таки решился переселиться от родителей и попросил меня приютить его в своей однокомнатной квартире которую я к тому времени уже сдавал. Разумеется я пошёл ему навстречу и поселил там его решив пока до окончания обучения в университете вообще даже не брать с него плату. Родители конечно были в шоке но ничего уже поделать не смогли ибо деньгами (отсутствием достаточной для оплаты съемной квартиры суммы) теперь его не удержишь! К сожалению в тот день когда друг объявил об этом в третий раз и уже стал собирать вещи - отчим его попытался избить но не смог нанести существенный вред ибо друг мой хорошо (как никогда!) сопротивлялся. Мой товарищ пошел по улицам и... что бы вы думали?? Встретил ту Незнакомку!!!! Был поздний вечер а она шла по улице глядя по сторонам. Товарищ мой - по его словам - тихонько плакал от сложившейся ситуации... не о драке с отчимом - нет; об окончательном предательстве матери.... к которой он больше не вернется.... он шел ко мне на квартиру где доживет остаток учебы; а потом видно будет... Он уже успел позвонить мне и я весело готовил нам Пирушку состоящую из сладостей и прохладительных напитков но конечно безалкогольных поскольку мы ведём здоровый образ жизни! А он пришел так поздно что я даже заснул... Он рассказал мне про незнакомку и что он остановил её и - сам не зная почему- он стал ей всё рассказывать и про отчима и про жизнь свою тяжелую - хотя прекрасно понимал что должен ей задавать вопросы научные - типа "кто она и откуда?" И вот представьте она его выслушала и заговорила с ним но правда сказала всего два слова- что пришла из другого мира и что он виноват в открытии портала - хотя её "сограждане" могут при желании сюда перемещаться - но все-же при этом они должны подготовиться так чтоб беспрепятственно вернуться обратно- а мой товарищ буквально выдернул её! Но она прощает ему за его искренность и доброе сердце (вот здесь она не ошиблась поскольку друганя мой и правда добрейшей души человек!). Они проговорили так до поздней ночи а потом - вот этого я никак не ожидал!- зашли в расположенный неподалеку парк и там - причем по её внезапной инициативе-занялись любовью! К слову сказать - у моего друга это была первая женщина.. он не хотел заводить отношений пока не закончит ВУЗ- а тут вон чего!!! Явился он ко мне на квартиру уже где-то в 5 утра, так что я даже поспать успел, и вот рассказал мне все это. Мы посидели попировали и я - напомнив ему что с Таинственными Существами Из Параллельных Миров необходимо быть начеку - удалился в свою Квартиру На Колесах. Я не собирался уезжать - мне хотелось увидеть ЕЁ. И ведь я увидел! Она пришла когда пошел дождь а было это кстати в 14:00.. что верно то верно - она была прекрасна! Она будто (?) прошла сквозь дверь подъезда и поднялась в мою квартиру; разговаривали они видимо недолго - всего несколько минут- поскольку я довольно скоро услышал приятные звуки.... а спустя малое время после прекращения сих звуков она вышла и пошла за угол и пропала.. Выждав еще некоторое время и даже съездив по своим делам - я попросил друга встретиться во дворе и сказал что видел её; он же с восторгом рассказал что ему с ней очень хорошо и что он хотел бы прожить с ней всю оставшуюся жизнь.. я не стал обсуждать это но потребовал чтоб он хотя бы в целях Собственной безопасности расспросил её как можно более подробно о мире, из которого она пришла. Он обещал но разговор у них состоялся на эту тему очень короткий - узнать удалось что живут там антропоморфные существа и обладают сверхъестественными способностями но так вообще у них довольно развитая цивилизация.. вот что поведал мой друг который явно не горел желанием расспрашивать её на эту тему; он сообщил мне что отправится за ней туда.. я просил его многократно обдумать это решение и напроситься в тот мир на исследование.. однако он и слушать не хочет- все твердит что влюбился он в свою Первую Женщину и других ему не надо.. имя же её прекрасно но трудно произносимо.. но он выучит и подаст мне весточку!!!! При всем при этом он считал своим долгом завершить все дела в этом мире и защитить диплом... все это время он встречался с НЕЙ и они занимались любовью... мой же исследовательский ум буквально кипел от желания спрашивать!!! А за месяц до защиты диплома я узнал страшную вещь: у моей матери появился любовник и они отобрали все у моего состоятельного отца который "погиб при загадочных обстоятельствах" как решило следствие.. ну что ж... мой арсенал полностью перемещен в Квартиру На Колесах и день когда мой товарищ со своей любимоц отправится в Новый Мир - приближается; хотя до сего знаменательного события осталось два дня - я уже пригнал свою Квартиру На Колесах и дожидаюсь своего друга с его будущей женой.. а однушку свою я продал и пожертвовал вырученные деньги в помощь бездомным животным. Ну все; теперь меня больше ничего в этом мире не держит; ждать осталось недолго

Ключевые слова: Таинственная незнакомка ритуал другой мир аномальная зона

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