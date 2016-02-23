Привет, адский!

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 05:40

Причина: Стилистика автора сохранена

Эвиллс Просмотров: 352 Комментарии: 3 +7 Сегодня, 05:40 by

В то утро ничто не предвещало странных приключений.Взял я свои инструменты (без них на должности палача делать нечего) и вприпрыжку помчался вниз по лестнице. Лифт, как на зло, не работал, а времени катастрофически не хватало. Потерял я драгоценные полчаса, доказывая нашей соседке снизу (скандальной бабе Нюре), что это не копыта у меня всю ночь грохотали в квартире, а ей померещилось! Она, конечно, обозвала меня чёртом лысым и плюнула вслед (а я не лысый!), но что возьмёшь со старой ведьмы?Проклиная своё пристрастие к ночным гулянкам, я стремглав летел по тротуару.Вот она, автобусная остановка. И где же эта скотовозка шлындрает?! По расписанию автобус никогда не приходил. Совсем.Наконец, после двух выкуренных мной сигарет, приплёлся этот злосчастный автобус!Двери судорожными рывками кое-как отворились. Несколько подростков-чертенят, протискавшись к выходу, выскочили из этой адской машины и дали дёру. "Наверное, что-то спёрли, - подумал я. - Опять, небось, по карманам шарили, да сумки резали."Забрался я по ступенькам и притулился в уголке у окна. За мной, скрипя старой сумкой на колёсиках и суставами, просочилась какая-то подозрительная кикимора. Она была стара и неопрятна. Парик её белобрысый залихватски сполз набок, и наружу выбивались грязные, седые и нечёсаные космы. Злобно сверкнув на меня выцветшими глазами и проворчав: "Ходят тут черти разные, а потом вещи пропадают!", кикимора стала толкаться через битком набитый салон, волоча свою истрёпанную временем сумку к противоположной двери через весь автобус. "Маразматичка!" - подумал я. Никто не хотел связываться со старой каргой и поэтому - не возмущался.Автобус, хрипя, закрыл двери и тронулся.За окном угрюмо занимался сумеречный рассвет. Противно моросил дождик. И не было никакого желания платить за проезд. Я не выспался.- За проезд передаём! - базарным голосом завопила неожиданно симпатичная и молодая кондуктор.Рыжие волосы этой ведьмы красиво завивались кольцами. Зелёными глазами повелительница билетов надменно, с чувством королевского превосходства, инспектировала всех. Она охотилась на "зайцев".Я начал рыться у себя в карманах (жаба меня давила не по-детски! Не хотел я отдавать свои кровные!), упорно делая вид, что собираюсь платить. Рыжая ведьма испепеляюще зыркнула на меня и, мысленно сказав: "Я тебя запомнила, поганец! Ещё вернусь", стала проталкиваться вслед за старой кикиморой, которая, на удивление прытко, несмотря на явно тяжёлую сумку, бороздила толпу.Внезапно мы въехали в густой туман, странный и зеленоватый, непроглядный. Он обволакивал и даже раскачивал автобус. От неожиданности я выпустил чемоданчик с инструментами, и он упал на ногу одному упырю. Тот, оскалившись, зашипел:- А! Чтоб тебя! Чертила!- Ваши речи Вам на плечи, - грозно и хладнокровно отчеканил я и для пущего эффекта клацнул клыками.Упырь от обиды надулся, как индюк и уставился в окно.За окном был только таинственно переливающийся и светящийся туман.- Товарищи пассажиры! - встрепенувшимся голосом возвестил водила по громкой связи. - Ядри его в коромысло, туман на...! Видимость ху... нулёвая! Дальше не поедем.Странный туман стал сильнее раскачивать автобус. Чей-то детёныш заорал отчаянно. Гул недовольства товарищей пассажиров нарастал. Ещё мгновение и народ разразился отборной бранью. Громче всех голосила старая кикимора, вооружённая сумарём на колёсиках:- Это что же?! Нам прыгать в муть зелёную?! Ни черта же не видно! А вдруг оно живое? А может, это чудища страшные автобус трясут?! Ни за какие мухоморы не полезу отсель!Лесовик в телогрейке и валенках крупного калибра нервно захихикал. Водила, истеря, стал фигачить кулаком по кнопкам открывания дверей. Напрасно. Двери стонали, скрипели, хлюпали, но не открывались. Туман стал играть ярко-зелёными, искрящимися всполохами. Автобус резко замер. Рывки прекратились.- Конец нам... - прошептала русалка, примостившаяся в сторонке, на сидении, рядом с которым нависал индюкообразный, разобидившийся на всех чертей в лице меня, упырь.- Да что же енто деется, граждане?! - начав было шебуршать, банник внезапно вытаращил и без того огромные жёлтые глазища и умолк.Двери в автобусе просто исчезли в единый миг! Туман внутрь не проникал. Он словно приглядывался к нам.- Жертву выбирает! - взвизгнула беременная чертовка и упала бы в обморок, но со всех сторон её подпирала толпа отчаявшихся, разношёрстных товарищей пассажиров.Чертовка просто закатила глаза и на всякий случай высунула язык.Любопытство взяло верх над страхом, и я высунул нос в дыру, которая осталась на месте двери. Что-то серебристое мелькнуло, и я засунул нос обратно в недра автобуса.- Эй, вы! - донеслось снаружи. - Есть кто живой?В салоне, позабавившись этой шутке, нервно захихикал лесовик.- А, мёртвые, значит, - догадался кто-то снаружи. - Уорбс, слышь чего? Мы с тобой, по ходу, опять чегось перепутали. Мёртвые это.- Блин горелый! А живых-то мы когда сцапаем?! - вопросил невидимый, как и его напарник в тумане. - Грэмс, ядрёный корень! - Продолжал болтун. - Вот они мне где все! Так надоело с землянами возиться! Хоть аннигилируйся! Живые ускользают, мёртвые везде суются! А мы знай их сортируй и... перепись галактического населения веди.- Инопланетяне! - догадавшись, крикнул малыш-гном.- Не инопланетяне, а... Галактическая Регулирующая Организационная База, - раздался возмущённый голос снаружи.- Значит, сокращённо Г.Р.О.Б. Во дают! - рыкнул волкодлак из середины салона.- А чего от нас то надо? - поинтересовалась симпатичная ведьма-кондуктор.- От вас, родимых, ничего. Вы нам без надобности. Лучше дайте координаты измерения на Земле, где у вас живые водятся! Мы их... перепись ведём... для отчётности, - отозвался Грэмс.- Отчётности для кого? - спросил я, томимый любопытством.- Не твоего ума дело. Много будешь знать - живым станешь! - пошутил Уорбс.Водила в очередной раз встрепенулся и, щёлкнув своим драконьим клювом, рявкнул:- Подгребай, болезный, ко мне! Ща я тебе координаты надиктую!- Осторожно, братан, этот здоровяк огнедышащий, - сказал участливо Грэмс.Видно все еще ничего не было, но я различал их по голосам. У Грэмса голос был хриплый и низкий. Уорбс обладал ещё более низким, но гнусавым голосом. Я их попытался представить. Красавцы еще те!Прошло минут пять. Тишина была мёртвая.Вдруг нас тряхануло, и двери материализовались. Автобус вздрогнул и с дикой скоростью помчался. Видать, нам придали ускорение.Туман исчез.- Мысленно я ему координаты сказал. Липовые, - сообщил нам дракон-водитель, когда мы пролетели приличное расстояние. - Живые нам самим пригодятся. Без них скучно. А чтобы не похищали нас больше пришельцы, оборудую автобус полным боекомплектом и поле защитное поставлю. Ишь, чего удумали, мёртвых от дел отвлекать! Пришельцы на...!Мы летели, а я думал: "Чего только не бывает? Мёртвые живых от пришельцев спасли. Перепись населения, ага, как же! Недаром название у них такое - Г.Р.О.Б. И намерения, видать, мрачнющие!".P. S. Граждане живые, если вы читаете моё послание, значит удалось дракону нашему сбить со следа захватчиков инопланетных.Привет, адский!

Ключевые слова: Черти кикимора упырь пришельцы авторская история

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