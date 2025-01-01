Неудачная покупка

Неудачная покупкаЧто-то рассмотреть через мешок, который в данный момент окутывал мою голову было сложно, но я старался. Впрочем, ничего такого эдакого, на что можно было бы посмотреть вокруг не было, так что пришлось смириться и просто слушать.
Хотя и слушать тоже было особо нечего. Сделка шла своим чередом. В конце концов работорговец раскланялся, напоследок стянув с моей башки мешок, и поспешно скрылся за дверью, явно не собираясь объясняться с покупателем.
- Вот б***ть, - вежливо поприветствовал я своего нового владельца.
От такого приветствия тот несколько мгновений хлопал глазами, прежде чем сумел собраться с силами и заговорить.
- Чет мне кажется, что меня обманули. Раб с именем Фублин… я думал - ты азиат?
- Ну, меня, кажись тоже обманули. Я думал, что ты аристократ. А ты, так, удачливый торгаш средней руки… или неудачливый, как посмотреть. Я просто с похмелья был в день торгов. С каждым бывает. А это – что? Ваша дача? Ну да, склеп так себе, служанка в отпуске или ты и швец, и жрец… и как там дальше было?
От продолжения разговора в таком духе вампир, казалось, опешил окончательно.
- Впервые в жизни… да и посмертии вижу настолько наглого раба…
- Двадцать первый век за стенами твоей хибарки, ты бы, того, иногда выглядывал бы за стены, что ли? – цыкнул я на упыря и прошествовал к одной из стен, едва слышно позвякивая на ходу звеньями, из которых состоял рабский ошейник. – Рано или поздно в твоем захолустье тоже спинеры появятся – тебе аще башню сорвет. Это, что, подделка под Мане? Ну ладно, я понимаю, что вы в зеркалах не отражаетесь. Но глаза, глаза-то у вас есть?
Прицельно и достаточно весомо я плюнул прямо в тонкую душевную организацию вампира. Попал. Вампир, полыхая гневом, мгновенно оказался рядом, когтем подцепив звено ошейника, подтягивая к себе и вверх, явно намериваясь лишить меня точки опоры.
- Я тебя купил. Теперь ты моя вещь, понял? Сожру, - невнятно пригрозил тот, клацнув клыками в добром десятке сантиметров от моего носа.
- Блин.... так себе покупка, я тебе скажу. А вот что сожрешь, это маловероятно, - подняв руку, я, с усилием, стоит признать, расцепил вампирский коготь с моим ошейником. – Думаешь, ты первый вампир в моем, длинном, если тебе интересно, списке владельцев?
- Врешь, - почему-то ответил тот, не настаивая на попытках что-нибудь мне оттяпать.
- А смысл? Ты же все равно попытаешься. Хочешь узнать происхождение моего имени? Хотя… тут, как говорится, надо один раз увидеть самому.
Пройдясь по комнате, я добрался до стола, нашел один, относительно чистый, стакан. Посмотрел на просвет.
- Н-н-нда… Ты бы все же нанял уборщицу, что ли? Жить в этом хлеву невозможно, да и умереть я бы врагу не пожелал.
Не дожидаясь ответа от владельца сего подвядшего великолепия, я шарахнул стакан о стену, подобрал осколок и, прихватив второй стакан, полоснул стеклом по ладони, сцеживая алые капли в емкость.
- Венецианское стекло, - придушенно выдохнул вампир.
- Тебя там, что, жаба душит? Переживешь… - решив, что ему и этого хватит, я зажал порез, а стакан поставил на стол. – Угощайся, убогий.
Повторного приглашения не потребовалось, я и так отчетливо видел, как тот принюхивался. Опасливо приблизившись, он все же подхватил стакан, принюхался к содержимому.
- Как гласит древняя китайская мудрость – Ни сы, - напутствовал я вампира, едва тот собрался отпить, почти заставив его подавиться возмущением.
- Фу, блин… - поморщился упырь, тоже принявшись рассматривать стакан на просвет. Ага, похоже, о найме прислуги он все же задумался. Удалось в эту темную душу заронить зерно светлого, мудрого и вечного.
- Чет ты рано сдался. Даже не попробовал. Не боись, весь букет открывается не сразу.
Вампир все же решился попробовать. Не скажу как много, но перекосило его почти сразу. Позеленел или показалось? О том, что жаба победила, я понял по тому факту, что он все же решился сделать глоток.
- Фу, блин… - продублировал упырь, шаря взглядом по комнате. Во взгляде читалась только одна мысль «чем же это можно перебить»?
- Ну? Чо как? С другой посудой экспериментировать будем или ты уже понял, что в пищу я не гожусь?
- Ты, что, отравлен? – собеседника перекосило еще сильней.
- Не… просто вашей братии жрать это невозможно. Все равно, что человека кормить песком, завернутым в сурстремминг. Может и сытно, но на вкус как Блевансон, блюдо французского повара де Блюю.
- Но ведь я купил тебя на рынке рабов! – возмутился вампир.
- Ага. Сэкономил?
- И немалые деньги заплатил.
- Угу, слышал я, сколько за меня просили. Я, знаешь ли, тоже опытный ссыкономист. Думал, забесплатно на ужин попаду. Пожру как человек. А на месте оказалось, что ужином предстоит быть мне. Даже слинять не успел.
- Обещали экзотический букет.
- М-м-м… А ты еще не понял?
- А в итоге подсунули… Подожди. Что?
- Твои друзья тебя нае… разыграли, одним словом. Ты бабосики отвалил, они на хвост своему поставщику упали и залегли на дно, пока ты не раздуплился.
- Я ни слова не понял из того, что ты только что сказал, - похлопал глазами немертвый.
- Осспади…
- Не смей! – перебил меня вампир.
- Да вы, батенька, консерватор. Прямо скажу – ретроград. Ладно. Короче, я так понимаю, ни в схемах развода, ни в киберцыганах, ни в отмывании бабулек ты не в курсе. Придется провести тебе краткий ликбез. Да и подучить кое-чему, что пригодится в повседневной жизни. Я так помню, у тебя через неделю сходка эта ваша… вспоминай китайскую мудрость. А сейчас начнем делать из тебя современного человека. А то ты на этих рынках рабов один раз что-то точно такое купишь, чем потравишься насмерть. Пора бы тебе начинать охотиться самостоятельно.
Ровно через неделю я стоял у входа в зал, где мой нынешний владелец приветствовал свою собравшуюся братию. Приветствовал недолго, но в таких выражениях, что те, кто постарше не понимали, а те кто посовременней сразу стали обшаривать зал на предмет оружия. Да уж, немногие из них уже были способны на столь длительное, экзотическое и непрерывное пешее эротическое.
«Мой пе***к», - мысленно умилился я, но решил не дожидаться того момента, когда гости все же выяснят кому обязаны новообразованием в голове своего коллеги. И я сейчас не про кочергу, которой кто-то зарядил прямо от камина.
За неделю я успел достаточно хорошо изучить дом владельца, чтобы сейчас безошибочно идти прямо к своей цели, на ходу стягивая цепь ошейника, которая сразу же начала врастать в ладонь. Плоть к плоти.
У самой своей цели я и встретил Мириам, удачно замаскировавшуюся под вампиршу. По крайней мере накрашена она точно была так, словно не отражалась в зеркале.
- И не стыдно тебе издеваться над стариком? – она отлепилась от стены, преградив мне дорогу.
- Если человек… да и нелюдь, с возрастом получили только возраст, уважать я его за это не намерен. Дурак с возрастом превращается только в старого дурака. Напомнить тебе, что он планировал меня сожрать? Как и сотни, а может и тысячи людей – до, - я отодвинул девушку с дороги, добрался до нужной двери, поковырялся в замке. – Ты идешь?
- Иду, я и так пропустила все шоу в зале, - подхватив юбки, она втянулась в комнату за мной.
- Дверь закрой. Нам тут лишние глаза не нужны.
- Так ты узнал, где он хранит свой личный золотой запас?
- Ну не золотой… но кое-что ценное у нашего подопытного завалялось, - пошарив по стене я нашел нужную панель, надавил, потайная дверь открылась, явив нашему взгляду нишу.
- Никакой фантазии. Все хранят прямо в доме, - вздохнул я. – А представляешь, какие бы проценты на эти сбережения за пару сотен лет накапали бы?
Тут очень пригодилась стянутая с одного из столов скатерть, быстро переоборудованная в мешок для выноса ценностей. В нее мы и стали сгребать все добро.
- Подбирать что будешь? – кивнул я напарнице.
- Не, дома посмотрю. Со скупщиками уже договорилась. Потихоньку самое ценное продадим. А потом? Будем менять город?
- Зачем?
- А если по следу пойдут?
- А это будут уже их проблемы. Когда они закончат в зале, я уже сменю и возраст, и внешность, а может, и расу. Твоя затея, и мой новый псевдоним подкинули мне одну неплохую идею. Пока упыри догонят что к чему, я успею обнести еще несколько их усадеб – как два пальца… А эликсиры им и так неплохо нюх отбивают. Кто догадается ловить метаморфа и ведьму? Они если и знают о существовании моей расы, то знакомы только с низшими из них, теми, кто превращается из человека только в человека. А до моего уровня…
Я усмехнулся и вскарабкался на подоконник, предварительно высадив окно.
- Полетишь со мной?
- Неа… хочу посмотреть чем все закончится. А то обычные вапирские балы это такая скукота. Сегодня впервые будет весело.
- Ну как знаешь.
Подтянув свою добычу, я принялся меняться. Ну вампирский бал, так вампирский бал. В первую очередь оформились кожистые крылья, следом стало меняться все тело. В эту ночь, первый и последний раз, над местностью, тихо матерясь, кружила в небе небывалых размеров летучая лисица, подарив несколько десятков лет ночных кошмаров жителям многих окрестных деревень.
Сегодня, 16:45 by EstellanПросмотров: 29Комментарии: 0
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