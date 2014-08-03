Что-то странное происходит на кладбище

Новость отредактировал Летяга - 4-05-2024, 09:32

Причина: Стилистика автора сохранена

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 498 Комментарии: 1 -1 4-05-2024, 09:31 by

Слухи разлетаются быстро. Особенно если они связаны с любовным треугольником, половой принадлежностью, употреблением различных препаратов и убийством одного из родных. Всё это обыденность, встречается везде и всюду, но кто-нибудь когда-нибудь слышал о том, как африканские шаманы устраивают свои ритуалы вуду на кладбище в российской глубинке? Абсурд, конечно, но столь бредовый слух разлетелся по нашему посёлку, словно горячие пирожки. Кто бы мог подумать, что такое возможно? Необъяснимо, но факт.Видел их кто-нибудь вживую? Существуют ли они на самом деле? В подслушке посёлка в одной известной социальной сети полно различных видео очевидцев с кладбища, где якобы запечатлены те самые шаманы из Африки. Большая часть — откровенная чушь и постанова, но есть пару роликов, которые хоть как-то тянут на доказательство. Не трудно нанять в городе несколько негров, привести в посёлок, нарядить в аборигенов и пустить на кладбище посреди ночи — но всё же, почему бы и нет? Вдруг в самом деле на кладбище обитают аборигены, появившиеся из ниоткуда.Когда они только появились, точнее, слухи об аборигенах, шептались, что мертвецы начали гулять. По ночам вставали из своих могил и бродили по кладбищу, некоторые даже выходили в посёлок. Множество видео и фото уже с участием ходячих трупов можно найти в подслушке нашего посёлка. Там тоже достаточно различной постановки, но кое-что любопытное найти можно. Живые свидетели присутствуют, только вот кто поверит пожилым людям? И вот я ради интереса решил немного разузнать, что всё-таки происходит на кладбище нашего посёлка.Прихватив с собой пару друзей, Олега и Максима, под вечер направились до нашего мистического места. С собой на всякий случай взял топорик, на случай, если придётся обороняться. Олег тоже с собой прихватил из оружия — небольшая самодельная дубинка с гвоздями. Максим ничего не стал брать, полагаясь на нас. Он у нас хиленький, вряд ли справится, зато прятаться хорошо умеет. Если произойдёт что-то ужасное и нам с Олегом придётся пасть в бою, Максим обязательно выживет и расскажет потом всем про нас. Поверят ли или нет — неизвестно, по крайней мере пропажей наших персон заинтересуются.Оказавшись на кладбище, мы нашли укромное место, чтобы дождаться ночи. Смеркалось, темнота постепенно окутывала нас, и прохлада заставляла самих изображать диких аборигенов. Это всё ничего, научный интерес превыше всего.Луна высоко стояла на ночном небосводе, ярко освещая зловещее кладбище. Прошло много времени с тех пор, как мы пришли сюда, и ничего такого не увидели. Сдаваться пока что мы не намерены! Пока не придёт утро, мы всё ещё будем сторожить кладбище.Наши ожидания со временем оправдались. Послышались несуразное пение на непонятном языке и громкий топот, будто кто-то реально решил устроить ритуал. Мы втроём направились к источнику шума. Я и Олег достали орудие. Старались не издавать лишних звуков, страшно всё-таки. Кто бы это ни был, но явно ненормальные люди, если решили затусить на кладбище.Впереди показался проблеск костра и тени, движущиеся в непонятном танце. Подойдя чуть ближе, перед нами открылась такая сцена: несколько чернокожих аборигенов крутились возле огня, что-то напевая на своём языке. Рядом с ними стояли несколько живых мертвецов; часть из них, ещё свежие, казались обычными людьми, остальные — вовсю гниющие, с опарышами внутри, при этом стойко стояли и наблюдали за дикарями. Мы стали свидетелями подтверждения байки про наше кладбище, но что теперь? Оставалось только по-тихому уйти. Только мы собрались повернуть назад, как неожиданно Максим выдал наше местоположение. Всё-таки плохая идея была его брать; прятать хорошо умеет, в физическом плане у него всё худо.Не удержался, когда поворачивались гуськом, покатился к самому костру. Аборигены заметили Макса, сразу спохватились за копья.- Ребята! Помогите! – последнее, что мы услышали перед тем, как Максима закололи.Под предсмертные крики друга мне с Олегом пришлось бросить друга – страх осилил смелость. Мы вдвоём направились вон из кладбища, пока те дикари что-то кричали. Было бы всё так легко... За нами тут же началась погоня. И самое страшное – гнались как раз те ходячие зомби. Прибавив ходу, помчались вперёд и только вперёд. Буквально перепрыгивали через могилы, лишь бы оторваться от неживых преследователей. Олег отстал от меня, из ниоткуда один из живой мертвечины накинулся на него. Он пытался бороться, но силы оказались не равны. Я продолжал бежать, терпел боль в лёгких, спасти свою шкуру превыше всего. Следом и меня поймали, вовсе выбился из сил, споткнулся обо что-то и упал как раз под ноги мертвецов. Своими склизкими, твёрдыми руками схватили меня и потащили обратно к дикарям. Я пытался сопротивляться – слишком слаб для такого дела.Я вновь оказался возле костра. Дикари окружили меня, осматривая и ощупывая меня. Рядом с огнём лежали трупы моих друзей: их животы вспороты, все внутренности горели в костре. Их безжизненные глаза смотрели на меня, головы насажены на копья, кровь тонкими струйками стекала на глиняные чаши. Неужели я тоже умру подобным способом?

Ключевые слова: Кладбище посёлок друзья костёр авторская история

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