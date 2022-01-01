Кто побывал в моей запертой комнате?

Aksia Просмотров: 5 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 09:28 by

На Дзене только что читанула истории о необъяснимых пропажах вещей и вспомнила свою единственную ненайденную пропажу и ситуацию, с этим связанную.Дело было в начале 2000-х. Я тогда ещё жила с родителями, а бабушка уже перебралась в подмосковное село, но иногда приезжала к нам погостить на пару дней.У нас в квартире было 3 комнаты: спальня родителей, я обитала в проходном зале, через который можно было попасть в бабушкину комнату. Когда бабуля жила в деревне, в моем распоряжении были обе комнаты.Так получилось, что в будний день, когда дома никого из нас не было, квартиру пытались вскрыть. Вовремя спугнули соседи. Но родители, конечно, были испуганы и решили врезать замки в дверь спальни и зала. Уходя на работу, они закрывали свою комнату на ключ, я свою. Но, поскольку бабушка иногда могла приехать посреди дня, ключ от моей двери я оставляла в укромном месте на кухне, чтобы бабушка могла спокойно отдохнуть после дороги на своем диване, а не ждать нашего возвращения. Мобильных телефонов тогда ещё в помине не было.Так подробно описываю факт закрытой двери и припрятанного ключа, потому что это существенная деталь.И вот прихожу я однажды ближе к вечеру домой. Папа вернулся раньше всех и беседует на кухне с соседом, вооружившись рюмочкой) Здороваюсь, забираю украдкой ключик от своей комнаты. Отпираю дверь и вижу, что-то тут не то...Первое, что бросается в глаза, - кто-то откинул угол пледа на моей кровати. Я абсолютно точно помню, что хорошо ее застелила утром. На туалетном столике тоже изменения. Я оставила у зеркала тоналку, тушь, помаду и коробочку с тенями, а сейчас они аккуратно сложены в небольшой бумажный пакетик на письменном столе.Иду в комнату бабушки. Так, на полу раздавленный коробок спичек, а на комоде открытое зеркало. Были в 90-х такие подарочные наборы "Елена" в довольно большой квадратной коричневой коробке - тушь, помада, пудра и румяна. В крышке - зеркало. И утром эта коробка абсолютно точно лежала закрытой.Всё это было как-то неожиданно и почему-то меня очень взволновало. Я выбежала на кухню и сказала отцу, что в моей комнате кто-то явно побывал... Может, это он заходил? Папа вдруг испугался, что у меня натурально поехала крыша, начал успокаивать, что в закрытую на ключ комнату никто зайти не мог. Но я-то трезвая как стёклышко и знаю, что я видела утром, и что вижу сейчас...Просто факт запертой двери в купе с явным присутствием кого-то в моей комнате днём вызвал неожиданную бурную реакцию. Хорошо, что пришла мама и успокоила и папу, и меня, заявив, что 100% днём проездом у нас побывала бабушка. Она и правда любила иногда приезжать неожиданно.Но бабуля при следующей встрече не раскололась... Сказала, что в этот день в Москву не приезжала и в квартиру не заходила.А насчёт пропажи - в этот день я обнаружила, что не могу найти золотой перстенек с александритом, который я взяла у мамы поносить. Перерыла всю комнату, потом всю квартиру - не нашелся. Надеялась, что со временем "всплывёт", но не дождалась. Я уже 20 лет живу в другом месте, бабушки давно нет, и родители несколько лет назад сделали в наших комнатах ремонт, сменили мебель, перестелили полы... Перстень так и не нашелся. А жаль. Очень красивый был, хоть и простой.

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