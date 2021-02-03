Расскажите о чём-нибудь страшном

ebegen31 Просмотров: 172 Комментарии: 2 +3 Вчера, 05:19 by

В последнее время так хочется испугаться. Но не выходит. Возраст? Скептицизм вследствие жизненного опыта? Душа, набившая себе оскомину от сугубо прозаических переживаний? Мне не страшно ночью одному на работе. Не страшно засыпать в тёмной комнате после просмотра ужастиков или видеороликов вроде "Страшные существа, снятые на камеру" (где единственное, что производит какое-то впечатление, - это кавер "On the Bottom" Equals Infinity). Ни одна, даже теоретически самая эффектная, история на сайте меня не пугает. А я хочу бояться. Как в детстве. Ну, хорошо - как в юности.Высшей точкой моего удивления самому себе стал момент, когда я один находился в помещении с мёртвым человеком и не чувствовал ничего особенного. (Тогда всё было предсказуемо и внутренне ожидаемо, однако...)Но кое-что из запомнившегося в разное время всё-таки внушило мне некоторую тревогу.Сообщение о самоубийстве подростка, который оставил записку "Света, найди меня". Совершенно ничего не помню об обстоятельствах случившегося, но сама эта записка почему-то меня на шутку в тот момент взволновала.Видео с камеры наблюдения, в котором какой-то человек заходит ночью в чужой дом, полчаса стоит в прихожей без движения, а затем уходит.Моя кошка, застывшая на пороге комнаты и долго всматривающаяся во что-то, мне не ведомое.Отчётливый стук каблуков у нашего подъезда поздним вечером и ночью, продолжавшийся лет шесть. Проверял, выглядывал из окна так, что чуть было не вывалился наружу. Никого. А через некоторое время опять - "стук-стук-стук..." Звук такой же, как и реальное цоканье каблуков, когда днём кто-то проходит мимо подъезда в соответствующей обуви.В общем, я о том, как некоторые вещи, банальные с точки зрения любителей хоррор-фильмов и хоррор-историй, вдруг вызывают мне самому не совсем понятный страх. Это как с возникновением симпатии: обычная девушка может запасть в душу, а какая-нибудь топ-модель - не вызвать никаких эмоций.Может быть, расскажете в комментариях, что вас испугало или озадачило, заставило ненадолго вынырнуть из болота повседневности, отвлечься от мыслей о деньгах, работе и домашнем хозяйстве. Усомниться в том, что всё под контролем разума. Или - поделитесь общими соображениями на тему страха. Если не трудно.Кстати, заметил, что женщинам страх перед необъяснимым более свойственен. Я от многих женщин слышал что-то наподобие "Засыпаю только при свете" или "Не рассказывай мне ничего [т. е., ничего мистического], а то я сегодня не усну". Или: "Люблю фильмы ужасов, но не смотрю, потому что потом буду всего бояться". И это говорили люди и за двадцать, и за тридцать. Думаю, что женщины, как существа интуиции, больше мужчин подвержены безотчётному страху.

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