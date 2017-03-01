Жуткий обряд в моём детстве

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:01

Сделано_в_СССР Просмотров: 108 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 15:01 by

В начале недели на работе было как никогда свободно (наверное, все в отпуск уехали), и я от безделья решила посмотреть новинки ужастиков, коих я страшный любитель ужастиков, особенно про зомби и призраков.Выбор мой пал на один из фильмов про вызов духов, но через какое-то время стало неинтересно. Однако в памяти моей всплыл случай, который случился со мной лет в 8-9, точно не помню.Однажды нас всей семьёй пригласили на юбилей к моей тётке. Семья у нас большая, народу было много. Да и нас деток тоже с десяток было, почти все ровесники.Родители нас напоили, накормили и отправили в детскую — играть. Играли мы долго и во всё подряд. Но вскоре нам всё это надоело, и мы решили найти занятие поинтересней. Старшая сестра Оксана предложила вызвать Пиковую Даму, она уже участвовала в таких «играх» и знает, что нужно делать.Через минуту всё было подготовлено: зеркало, свечи и картёжная дама. Мы образовали круг и начали действо.Точно не помню, что мы там говорили, вроде: «Пиковая Дама, приди!». Эффекта не было.Вдруг пламя свечи стало уменьшаться и бледнеть, а зеркало как будто стало мутным и резко упало лицевой стороной вниз. Разом мы вскочили на ноги и вылетели пулей из комнаты.Встали перед дверью. Кстати, дверь была застеклённая, в советские времена все были такие. Стекло почти во всё полотно двери и очень сильно матово-рифлёное.Через стекло мы видели только пламя свечи, которое неожиданно стало увеличиваться всё больше и больше, пока не стало размером с дверь. Мы начали думать, что вдруг мы её уронили, и в комнате начинается пожар. Но входить было так страшно!Мы позвали дядю Сашу, который проходил мимо. Объяснили ситуацию, он резко распахнул дверь, и мы увидели, что свечка вообще не горит, даже нет дымка, как если бы её задуло открывающейся дверью.Мы были в шоке и быстро всё убрали. Ведь надо было ложиться спать. Никто не хотел ночевать в этой комнате.Я быстренько ретировалась в комнату к родителям.В комнате остались спать хозяева дома, мои брат и сестра.Уже утром они рассказали, что в комнате как будто кто-то был, и они всю ночь не спали. Боялись даже шевелиться.После этого я никогда не занималась подобными обрядами, если честно, страшно до сих пор.

Ключевые слова: Обряд вызов свеча пламя дети страх

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