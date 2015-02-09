Садик

Юлия Рысь Просмотров: 228 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 20:18 by

По вечерам мы большой компанией собирались на территории детского садика. Он уже года 2 как не работал, а мы любили сидеть на верандах и качаться на качелях. В само здание не лезли, а с территории нас не гоняли. Сторож закрывал ворота, мы пробирались через дыры в заборе, ну а выходить к подвыпившим компаниям в ночное время он, видимо, не рисковал.В одну из таких посиделок девчонка собралась по нужде. По таким делам бегали обычно по двое за здание детского сада в кусты. Но тут игра в карты была слишком увлекательной и отрываться не хотелось никому, чтобы идти за компанию.Всё побросали карты тогда, когда эта девчонка с визгом бежала в нашу сторону. Отдышавшись, она рассказала, что добравшись до укромного места за зданием в кустах, она только хотела присесть, как вдруг что-то навалилось на неё сзади и стало сжимать. На себе она увидела только руки, но руки эти были все в шерсти и какие-то маленькие, но сила сжатия была огромная. Она еле вырвалась, вскочила и убегая увидела нечто типа карлика, но с какой-то звериной внешностью.Сначала все восприняли это как шутку, но перепуганныый вид девчонки показывал, что с ней реально что-то приключилось. Несколько парней высказали предположение, что это был бомж, направились с ним разбираться. Прошло минут 20, и уже они бежали обратно. По их словам, в кустах они увидели что-то напоминающее собаку, прошли мимо, подумав, что бродячая, но обернувшись увидели, что это существо, напоминающее человека, бежит на четвереньках в их сторону, постепенно выпрямляясь. Оно реально было ниже обычного человеческого роста и издавало странные звуки. После этого мы всей компанией оттуда удрали.

Ключевые слова: Садик карлик руки авторская история

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