Бежит тётенька

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 13:03

vsviridonskiy Просмотров: 149 Комментарии: 2 +5 Вчера, 13:03 by

Как-то раз отмечали мы ДР у одного знакомого, ну и засиделись до поздна. Много пили, веселились, поздравляли именинника и, когда разошлись по домам, то хмель уже брал своё. Иду я по городу, а дорога шатается - то вправо заведёт, то влево. Но я не то, чтобы пьяный, а так... Слегка шальной. Ночь ещё выдалась облачная такая - фонари вроде и светят, но помогают слабо. Зато тени отбрасывают причудливые и устрашающие. В такое время гулять обычно страшно. Подходя к очередному углу или арке только и думаешь, как о том, что сейчас, вот-вот, выскочит на тебя толпа немытых и весёлых ребят с ножами... Но вот проходишь его и ничего не случилось... А там уже и новый угол со своими новыми страхами.Дошёл я таким образом до лесной полосы. Теперь только и оставалось, как её миновать и вот я уже скоро буду дома.Иду я, прислушиваюсь к шумам, стараюсь нигде не завалиться, а сам музыку в голове проигрываю, чтобы веселее было. Фонарей уже нет - только деревья. Изредка высовывается из рваных чернющих облаков луна, перевернётся на другой бок, да и тут же ныряет обратно спать. То светло, то темно, светло, темно...Иду, и вдруг чувствую панику. В чём дело? Остановился, обернулся, да и пошёл снова. А паника тем временем всё нарастает. Да что такое?!А спустя секунд десять уже понимаю её причину: звук странный. Бум-Бум-Бум...Спустя ещё пять секунд звук плавно переходит в громкий и быстрый топот. За твоей спиной!Разворачиваюсь я, поворачиваюсь обратно и тут же бежать. Бежит тетенька. Толстая, страшная, с перекошенным от гнева лицом. Бежит, перекошенная от злобы, вся пыхтит. Да и я теперь тоже бегу. Она бежит и я бегу. Мы бежим. Сто метров бежим, двести, триста и всё никак не уймёмся. А у меня уже сердце из груди выпрыгивает - того и гляди ёкнет последний раз и замрёт навсегда... Дышу уже не то, что ртом - всем, чтобы хоть как-то лёгкие насытить и даже волосами.А тётенька всё бежит.Не устаёт.Хотя, судя по комплекции, стоило бы.Бежим и бежим."Да когда же ты закончишься!!! - думаю я в панике. - Вот так нелепая смерть однако!". Смерть от руки тётеньки! А может и не от руки - тут, как говорится, не факт. Что же напишут в моём некрологе? Да и будет ли он, найдут ли меня вообще? Оставит ли от меня тётенька хотя бы тряпку?Мы всё бежим, бежим, бежим.Пятьсот метров, шестьсот, семьсот...Кончилась лесополоса и я, еле шатаясь уже, шмыгнул в первый попавшийся просвет. Попалась мне на глаза чернота под лестницей, ведущей к какому-то алкомаркету - туда я и свистнул. Прижался спиной к стене, вжался в неё, уставился наружу и жду. Дыхание затаил... Вот вроде бы кто-то шагает... Или показалось? Может тётенька в другое место побежала? Да и что ей вообще надо? Смерти моей? Или просто побегать решила на ночь глядя? Похудеть решила, а бегать днём - при людях - стыдно, вот она и во тьме ночной рассекает как оголтелая... Сижу, дрожу весь, прислушиваюсь. Так были шаги или нет? Может она там? Ждёт меня, облизывается... А может ушла уже?Смотрю я на улицу, а проверять не хочется. Так до утра и просидел - с напряжёнными глазами и сжатыми руками. А как светло стало, так и решил выбраться. Туман гуляет, холодно уже, я весь озяб. Осматриваюсь - нет тетеньки. Ну я и припустил домой. Потом ещё неделю с простудой валялся. Спать ещё не мог - всё мне казалось, что под окном стоит тётенька... Ну и натерпелся я в ту ночь! До сих пор кошмары снятся. Уж не знаю, что это было да и знать не хочу...

Ключевые слова: Страх тетенька лес побег авторская история

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