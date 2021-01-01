Хлеб Освобождённый

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:46

YaMason Просмотров: 52 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:46 by

Жил как-то в одной деревне хлеб, и было ему грустно, он знал, что рано или поздно, его съедят.Как-то хлеб подумал: "Зачем мне сохнуть в хате, ожидая когда меня съедят, когда я могу уйти, и стать свободным?"Выпал хлеб из окна, да покатился по дороге. Дорога пролегала мимо старых, заброшенных домов, в которых жили лишь призраки прошлого и кошки елового леса, где даже в самый тихий день кто-то поёт и стрекочет, мимо пшеничного поля, в котором затаились змеи, ожидавшие полёвок, и наконец, мимо ручья, постоянно торопящегося на встречу с рекой.Дорога была из щебня, что было не кстати для хлеба, ведь пока он катился, разглядывая мир, его бочок протёрся, и он оставил за собой длинный след от крошек, которые начали привлекать птиц и мышей. Хлеб понимал, что сейчас он будет в центре внимания толпы голодных зверей, потому, покрыв не самыми добрыми словами того, кто сделал дорогу именно из щебня, решил прыгнуть в ручей. Взяв разгон, хлеб сиганул в ручей, для храбрости напевая «раскатившись прыгну со скалы».Плюхнувшись в воду, хлеб поплыл по течению в реку, пока он плыл, часть его бока распалась, но до реки он доплыл. Только хлеб хотел расстроиться, как пред ним предстал настолько великолепный вид, что он даже начал радоваться тому, что решился на такой серьёзный шаг.Несмотря на то, что он рассыпался, становясь кормом для рыбок, хлеб ни разу не жалел о своём решении. За какие-то часы своей жизни он увидел столько, сколько бы не увидела ни одна выпечка.К вечеру хлеб слился с лазурной гладью, став единым с природой.Вот так вместо того, чтобы сохнуть на окне, дожидаясь своего часа, хлеб сбежал от хозяев и растаял, наслаждаясь каждой секундой свой жизни.

Ключевые слова: Хлеб путешествие истина авторская история

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