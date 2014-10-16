Черт в могиле

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:53

Kiria Просмотров: 91 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 15:16 by

Просто хочу рассказать случай из жизни, правда, не моей и даже не моих родственников. Услышала я эту историю от бабушки, а ей рассказал кто-то из свидетелей того события. Начало здесь довольно зловещее, в лучших традициях ужастиков, так сказать, зато конец достаточно оригинальный и непредсказуемый. Главный герой нашей трагикомедии – пьяный мужик с козлом, который возвращался домой через кладбище, но как-то так неудачно споткнулся и свалился прямиком в свежевскопанную могилу (место для гроба подготовили заранее, вот мужичок туда и ухнул). Причем свалился он не один, козла утащил следом, и очутились они, значит, оба в яме. Мужик, будучи пьяным, устроился себе удобно в уголке и заснул, а козел то ли последовал его примеру, то ли оказался настолько равнодушен ко всему происходящему (с таким-то хозяином!), что никаких признаков беспокойства не выказал и стоял себе тихонько в яме, не произнеся ни одного «мека». Мужик же тем временем проспался, а когда очнулся, то понял, что наступила ночь и вокруг темень хоть глаз выколи. Стал он на ощупь выяснять, куда его занесло, и понял, что лежит в могиле. Перепугался, естественно, спросонья, но то было еще полбеды. Щупал он стены, щупал, и вдруг раз! В руках у него оказались два рога, принадлежащих, разумеется, его собственному козлу, но герой-то наш только-только встал да к тому-же страдал похмельем, поэтому выводы из всего происходящего сделал соответствующие. «Черт! – сразу решил мужик. – Это черт тут вместе со мной сидит!» Нервы, как говорится, сдали, поэтому мужичок заорал, причем так, что перебудил всю деревню. Из поселения прибежали люди, и той же ночью горе-путешественника вытащили, причем одна половина спасателей смеялась, другая - плакала (тоже, впрочем, от смеха). Мужичок с тех пор больше никогда не напивался, а сельчане долго еще мусолили эту историю, добрым словом поминая козла-избавителя, который таким вот своеобразным методом освободил своего хозяина от пагубного пристрастия.Автор - Дарья Алексеева.

Ключевые слова: Кладбище пьяный мужик козел могила сон рога

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