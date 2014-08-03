Дурак и смерть 5. Сказка о том, как дурень Смерть в дураках оставил

Дурак и смерть 5. Сказка о том, как дурень Смерть в дураках оставилЖил да был парень по прозвищу Дурень.
Однажды пришла к нему в дом Смерть и говорит:
- Ну всё, Дуралей, пожил, повеселился и хватит. Пора вечные сны смотреть. Собирайся, в общем…
- Хорошо, хорошо, Смерть. Я не против. Только давай я сразу приоденусь по такому случаю и в гроб лягу заранее, чтобы моим родичам меньше хлопотать пришлось. Хорошо?
- Ладно, Дурень. Полезай в свой гроб, так уж и быть. Всё равно никуда от меня не денешься.
Дурак всё приготовил. Костюм новый, гроб, бороду причесал и говорит Смерти:
-Слушай, старая, дай мне с родными проститься. Я их уже всех оповестил, дескать помираю. Придут, посидят, за мою душу рюмку опрокинут. Не хочу уходить на тот свет, с роднёй не расцеловавшись.
-Нет, не положено никому кроме тебя меня видеть. Не зови родных, никого не приглашай.
-А ты не беспокойся, костлявая. Ты покамест спрячься за печкой, да не выходи из комнаты. Тебя и не увидит никто. А как попрощаюсь со всеми, так и заберёшь меня с собой.
- Нет, за печкой жарко стоять. Лучше я в чулане спрячусь.
- Нет, Смерть, в чулане лучше не надо, а то потом смертью провоняет и выбросить придётся. Ты лучше в гроб ложись пока что, да сверху крышкой прикройся. Уж никому точно в голову не придёт в гроб заглядывать.
- Точно! Какой ты сообразительный, Дурак!
И залезла Смерть в гроб, а сверху крышкой прикрылась.
Пришли родичи к Дураку с венками, с цветами и в чёрных одеждах. А Дурень говорит им:
-Слушайте, родные, последняя просьба есть у меня к вам. Там в спальне гроб лежит, а в гробу один знакомый бродяга – нищеброд, от голода приказал долго жить и много жрать, одни кости остались от него. Видок непригожий. Вы крышку не открывайте, чтобы не ужаснуться, а сразу как зайдёте, забивайте гвоздями, да потом на погост везите, где-нибудь заройте поглубже, чтобы не смердил сильно.
Родичи подивились, конечно, странной просьбе Дурака, но перечить не стали. У Дурака же сегодня похороны, а покойнику ни в чём нельзя отказывать, чтобы не попросил. Поэтому выполнили всё в точности, как Дурень велел.
Приехали обратно, а Дурень меж тем и помирать передумал. Говорит – рано мне, не пожил толком. Ну а родичи этому обрадовались. Теперь и горевать не придётся, баян вытащили и стали пить, плясать, кутить, матерные частушки петь. Я там был, мёд-пиво пил, а поздно ночью ,когда шёл домой мимо погоста, то слышал из-под земли стуки, шорохи да проклятия сквернословные с матом-перематом и поминанием Дурака по матушке. Такие пироги.
Вот и сказки конец. А кто не читал, тому приснится мертвец.
Автор - я.
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:57
Сегодня, 09:57 by johnny-max-cageПросмотров: 117Комментарии: 2
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