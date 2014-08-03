Дурак и смерть 5. Сказка о том, как дурень Смерть в дураках оставил

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:57

johnny-max-cage Просмотров: 117 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 09:57 by

Жил да был парень по прозвищу Дурень.Однажды пришла к нему в дом Смерть и говорит:- Ну всё, Дуралей, пожил, повеселился и хватит. Пора вечные сны смотреть. Собирайся, в общем…- Хорошо, хорошо, Смерть. Я не против. Только давай я сразу приоденусь по такому случаю и в гроб лягу заранее, чтобы моим родичам меньше хлопотать пришлось. Хорошо?- Ладно, Дурень. Полезай в свой гроб, так уж и быть. Всё равно никуда от меня не денешься.Дурак всё приготовил. Костюм новый, гроб, бороду причесал и говорит Смерти:-Слушай, старая, дай мне с родными проститься. Я их уже всех оповестил, дескать помираю. Придут, посидят, за мою душу рюмку опрокинут. Не хочу уходить на тот свет, с роднёй не расцеловавшись.-Нет, не положено никому кроме тебя меня видеть. Не зови родных, никого не приглашай.-А ты не беспокойся, костлявая. Ты покамест спрячься за печкой, да не выходи из комнаты. Тебя и не увидит никто. А как попрощаюсь со всеми, так и заберёшь меня с собой.- Нет, за печкой жарко стоять. Лучше я в чулане спрячусь.- Нет, Смерть, в чулане лучше не надо, а то потом смертью провоняет и выбросить придётся. Ты лучше в гроб ложись пока что, да сверху крышкой прикройся. Уж никому точно в голову не придёт в гроб заглядывать.- Точно! Какой ты сообразительный, Дурак!И залезла Смерть в гроб, а сверху крышкой прикрылась.Пришли родичи к Дураку с венками, с цветами и в чёрных одеждах. А Дурень говорит им:-Слушайте, родные, последняя просьба есть у меня к вам. Там в спальне гроб лежит, а в гробу один знакомый бродяга – нищеброд, от голода приказал долго жить и много жрать, одни кости остались от него. Видок непригожий. Вы крышку не открывайте, чтобы не ужаснуться, а сразу как зайдёте, забивайте гвоздями, да потом на погост везите, где-нибудь заройте поглубже, чтобы не смердил сильно.Родичи подивились, конечно, странной просьбе Дурака, но перечить не стали. У Дурака же сегодня похороны, а покойнику ни в чём нельзя отказывать, чтобы не попросил. Поэтому выполнили всё в точности, как Дурень велел.Приехали обратно, а Дурень меж тем и помирать передумал. Говорит – рано мне, не пожил толком. Ну а родичи этому обрадовались. Теперь и горевать не придётся, баян вытащили и стали пить, плясать, кутить, матерные частушки петь. Я там был, мёд-пиво пил, а поздно ночью ,когда шёл домой мимо погоста, то слышал из-под земли стуки, шорохи да проклятия сквернословные с матом-перематом и поминанием Дурака по матушке. Такие пироги.Вот и сказки конец. А кто не читал, тому приснится мертвец.Автор - я.

Ключевые слова: Смерть Дурак гроб погост вымысел авторская история

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