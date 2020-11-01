Дурень и смерть

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:35

Причина: Изменен раздел

johnny-max-cage Просмотров: 38 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:35 by

Дурак и смерть: сказка о том, как дурак смерть обдурил.Жил да был парень по имени Дурак. Однажды постучался кто-то к нему громко в дверь посреди ночи. Дурак в окно глянул, а там стоит cмерть, косой стекло царапает. "Ну, - думает дурак, - хана мне пришла". Дверь отворил, а сам быстро под одело забрался и лежит – одни уши и нос из-под одеяла торчат. Заходит в темноте смерть и говорит: "Ну всё, Дурак. Хана тебе пришла. Готов копыта откинуть?""Готов, Cмертушка! Только ты прямо в сердце бей, чтобы я мигом окочурился, не хочу долго помирать!" – отвечал ей дурень.Cмерть замахнулась и со всей силы ударила косой дурака прямо по сердцу. Дурень захрипел громко и глаза закрыл, дышать перестал – моментально, видать, ласты склеил после такого удара. Смерть своё дело сделала и убралась прочь из дома.А дурень, как только шаги смерти за окном утихли, глаза открыл, одеяло откинул и достал большую перину, которой сердце себе прикрывал под одеялом. Жалко, порвалась перина, дорогая была, да жизнь дороже. Так вот и надурил дурак старуху с косой. Повернулся на бок и захрапел до самого полудня.Дурень и смерть 2: сказка о том, как придурок смерть перехитрил.Жил да был парень по имени Дурак. Когда богу молился, он всегда лоб себе расшибал и любил копейкой хвастаться. Вот однажды шёл он по большой дороге и позвякивал монетками в руке. Тут из кустов разбойники вышли. Достали кинжалы и говорят, мол, мы тебя сейчас ограбим, а после – зарежем, как свинью.Так раньше все разбойники поступали, но перед смертью своей жертвы разрешали ей помолиться, дабы душа спокойно на тот свет ушла.Вот и придурку разрешили помолиться перед смертью. А дурак молитв никаких не знал.Упал на колени и шибко пригорюнился. Думает: "Эх, смерть моя пришла". И в самом деле, видит – старуха с косой приближается к нему. Тогда начал дурень молиться хоть как-нибудь, да никак не получается слов подобрать - бьëтся лбом только о землю."Ну все, пора тебе, дурак, на тот свет отчалить".Явилась в черном пальто Смерть и косой замахнулась на дурака. А дурень во время своей молитвы башкой резко так дернул вниз, что смерть промахнулась и косой угодила прямо в стоящего рядом разбойника, который на дурака в тот де миг замахивался...Увидели душегубы, как из товарища кровища хлынула и как тот навзничь упал мертвецки, - сразу разбежались врассыпную, видать, за дураком страшная сила стоит.А Смерть подошла затем к дурню и хотела косой в могилу отправить, да опоздала старая. Разбойников-то уже и след простыл. Плюнула и убралась восвояси.А дурило остался жив-здоров, правда лоб расшиб, когда молиться пытался.Дурень и смерть 3: сказка о том, как дурик смерть вокруг пальца обвёл.Жил да был парень по имени Дурик. Шёл он однажды зимой по лесу, да заблудился. Замёрз шибко. Решил дурень, значит, костёр как-нибудь разжечь да согреться. Собрал он хворосту, коры берёзовой, да всяких веток. Хотел огонь развести, а спичек – нема. Не взял с собой. Как быть?Ведали мужики поумнее, что можно как-то без спичек огонь в лесу добывать, дык дурню куда до такой науки? Он про то ни слухом, ни духом. Пытался дышать на костёр, надеялся, что загорятся веточки, но ни хрена. Вот уже сильно замёрз дурень - того и гляди окочурится без огня от холода.Вот и Смерть к нему приближается с косой."Ну всё, дурак, доигрался! Пора отойти в лучший мир!"А дурак и говорит: "Дай хоть покурить перед смертью. На том свете, поди, табачка не предвидится!""Что ж, так уж и быть. Кури, дурень, это святое дело передо мной!"А дурилка в жизни никогда не курил. Взял он маленькую веточку в зубы и сделал вид, что курить собирается. По карманам хлопает и делает вид растерянный, мол, спички посеял."Не найдётся ли у тебя, Смерть, огоньку, прикурить?""Не вопрос!" – отвечает смерть и протягивает спички болвану. Она всё время спички носит с собой, чтобы умирающим прикуривать из вежливости.А дурак спички схватил и скорее костёр свой разжёг. Руки согрел. Время на перекур прошло, а дурак уже к жизни вернулся, почуяв тепло от огня. Смерь видит, что обхитрил её опять картонный дурило, да ничего не поделать. Плюнула и убралась восвояси. А дуралей у костра отогрелся, поел грибы, ягоды и подножный корм, да посля добрался до просёлочной дороги, а там его проезжающий на печке Емеля в деревню родную и доставил. Такие дела.Дурень и смерть 4. Сказка о том, как дуралей смерть околпачил.Шёл однажды дуремар по лесу летом. По грибы, по ягоды отправился. Да в места зашёл глухие шибко. Ему бабка-ведунья говаривала накануне, мол, куда ты придурок попрёшься, оттуда ещё живым никто не возвращался, на что дурик только рукой отмахивался. Идёт себе идёт, песню насвистывает, на красоту лесную заглядывается, да под ноги не смотрит совсем. Чует, что прямо посреди травы ноги ушли глубоко вниз. Глядь – а это болото его засосало, подлое. Сверху трава и мох, как везде вокруг, а ступил туда ногами и ушёл по пояс в воду. Да ещё и чувствует дурень, что под ногами болотная жижа его, словно цемент, всё сильнее в себя засасывает. Перестал ногами дёргать. Руки протянул к ближайшему дереву – ан шибко далеко, не дотянуться! Эх, чёрт возьми! Стоять долго в этой болотной воде невозможно – в ней даже летом задубеешь от холода и ласты склеишь. Что делать? Не знает дурень. Видать, придётся помирать без почестей. Говорила бабка ему – не ходи туда, откуда не возвращаются. Зря не послушался.Стоит по грудь уже в воде и дрожит. А зацепиться не за что. Скоро с головой в болото уйдёт.Вот уже и Смерть идёт к дураку с косой. Замахнулась и со всей силы косой ударила, целясь по дурной голове придурка. Дык дурень хоть и дурак был, да резвый весьма. Он этот удар уже заранее предвидел. Потому дёрнулся в сторону, увернулся. Так что коса нашла на камень, а вернее – плюхнулась со свистом по воде. А дураку того и надо. Он руками за косу схватился что есть мочи. Смерть кричит, мол, отпусти косу, дурень, хуже будет. Но дурак не слушается, вцепился в косу мёртвой хваткой и не отпускает. Смерть со всей силы дёрнула косу на себя так, что аж упала, чуть кости свои не растеряла. Ну а дурило не зря за косу держался. Он таким образом как раз из болота на берег выбрался. Смерть поднялась на ноги, выхватила косу и хотела дурня огреть по башке, да не тут-то было – дурень-то уже на земле, в безопасности.Плюнула смерть на него и убралась восвояси.

Ключевые слова: Дурак смерть вымысел сказка авторская история

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