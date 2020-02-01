Недоумок

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:12

Сказочница. Просмотров: 19 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:12 by

Раньше в деревнях большие семьи были. У меня у самого три сестры и два брата, а у друга моего, Кольки, сестра была одна, зато братьев - целых четыре и ещё один, Малой. Его так ласково называли родители, а вслед за ними и все остальные, чтоб не называть дурачком или недоумком. Хотя последнее подходило ему гораздо больше. Малой был большой, толстый и совершенно бестолковый. Даже говорить не мог толком, мычал что-то нечленораздельное и бродил по деревне, глядя в облака над головой.Смеялись над ним, обзывали по-всякому, но близко не подходили. Здоров был Малой, и обниматься очень любил. Если уж схватит, то хоть кусайся, хоть ногами дрыгай – не отпустит пока не наобнимается.Я сам видел однажды, как он дядь Севу в объятьях сжал, у бедного старика аж кости затрещали, на всю улицу слышно было. Матерился дядька знатно, только Малому всё нипочём, будто и не слышит. Наобнимался, поставил Дядь Севу обратно на землю и пошёл себе дальше. Дядь Сева его клюкой своей по спине огрел – Малой даже и не обернулся, смотрит в небо и мычит по-своему. Недоумок, что с него взять…Это мы так думали пока не начали с Колькой крышу сарая чинить. Его мать заставила, а я так, за кампанию тоже на эту крышу залез. Малой около сарая топтался, на него по привычке никто внимания не обращал. Колька не удержался, сорвался с этой самой крыши и спиной - на поленницу дров, лежит и не шевелится.Я заорал с перепугу, из дома мать Колькина прибежала. Пока я с крыши по лестнице спускался, Малой уже Кольку схватил в объятия. Такая котовасия началась!Мать орёт:-Да пусти ты! Остатки все кости ему переломаешь! Коль, Коленька, ты живой?Малой мычит чего-то и качается вместе с Колькой из стороны в сторону, дурачок, а Колька болтается как тряпичная кукла и признаков жизни не подаёт, не дышит даже.-Ой горе-то какое, да пусти ты его! Мальчик мой, убился насмерть! – причитала женщина и колошматила Малого кулаками, но он не замечал, мычал что-то на своём языке и смотрел в небо.На её крики полдеревни сбежалось, обступили со всех сторон, бабы ревут, а мужики один за другим шапки снимают и крестятся. Зрелище жуткое.Минут через пять Малой наобнимался и положил Кольку на землю. Мать бросилась к нему, хотела обнять мёртвого сына, а он вдруг вскочил на ноги.-Мам, ты чего? – спросил Колька, он смотрел ясно и не мог понять, чего это все вокруг него тут собрались.-Ты же мёртвый был! – говорили все разом.-Правда? – Колька почесал затылок.-А потом тебя Малой…Все дружно посмотрели на дурачка, он уже шёл по улице, брёл, глядя в небо, и что-то мычал как обычно. На Кольке ни одного синяка не было, даже какой-нибудь занозы не нашлось! Такие вот целебные объятия у недоумка оказались, что даже мёртвого оживили.После того случая деревенские, кто посмелее, стали в очередь выстраиваться, чтоб с Малым пообниматься, а дядь Сева вперёд других. Он, кстати, до 108-ми лет дожил.Автор - Елена Чиркова.

Ключевые слова: Парень деревня смерть объятия

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