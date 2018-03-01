Как Леший учил сына гостей встречать

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:10

Сделано_в_СССР Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 13:10 by

- Пап, а, пап? Можно я? Ну пожалуйста!- Нет, – ответил Леший и почесал густо заросший мхом затылок. На поляне перед ними были люди, расселись прямо посередине. Пришли гости с самого утра, поставили полотняный домик и уходить восвояси не собирались. Шумели, пели не в лад, живность лесную пугали и топтали молоденькую травку.- Ну почему-у… Я же уже умею!Леший хмыкнул и посмотрел на сына сверху вниз. Малой топтался на месте от нетерпения и преданно смотрел своими мутно-зелёными глазами. Совсем уже взрослый, уже вон поганки на плечах расти начали, а ведёт себя, как маленький.- Ну па-ап! – протянул Малой. - Ну смотри, чего они натворили! Сосенку сломили и жгут, не жалея! На весь дом воняет!- Я сам.- Ну всегда так! А я когда? Ну дай хоть попробовать!- Ты пробовал уже, – усмехнулся Леший. – Они только запинались по дороге, но из леса все вышли. Смотри и учись.Леший широко развёл руки-ветки в стороны и хлопнул в ладоши. Поднялся ветер, деревья зашевелились, зашуршали кронами, заскрипели ветками.Люди на поляне начали оглядываться, сначала один, потом и все остальные следом за ним. Небо потемнело, над поляной низко-низко нависла чёрная туча. Леший посмотрел вверх и моргнул. С неба полилась вода, совсем рядом загрохотал гром, сверкнула молния.Пламя костра зашипело и погасло. Люди засуетились, собирали вещи, лезли в свой полотняный домик.Леший усмехнулся и снова хлопнул в ладоши. Новый порыв ветра пронёсся по поляне, лёгкая ткань домика надулась парусом и взлетела в воздух, помоталась туда-сюда и улетела на край поляны. Люди сгрудились, кричали друг на друга. Трое из них нацепили на себя сумки и двинулись к дорожке.Леший улыбнулся, довольный своей работой. Малой смотрел на отца, открыв рот.- Ну теперь давай ты!- Правда можно? - Малой, не веря своему счастью, заморгал. В небе загрохотало так, что люди на поляне присели от страха.- Ты не грохочи давай, а дорожки тем троим путай! – рассмеялся Леший. – Помнишь как?Малой серьёзно кивнул, присел на корточки, упёрся руками в землю и завертелся волчком. Леший внимательно наблюдал и думал, какой красивый сын у него растёт, так на пень похож - не отличишь.- Готово! – Малой остановился и выпрямился во весь рост. - Не выйдут.- Давай теперь я,– Леший спрятал довольную улыбку в кустистую бороду и вышел из-за деревьев на край поляны.Люди не сразу его заметили, стояли, кутаясь в свои одёжки, тряслись от холода и сырости. Пришлось завыть по-звериному и руками-ветками помахать. Люди разбежались кто куда. Леший присел на корточки и закружился волчком.- Ну вот, теперь точно не выйдут! – Леший пригладил бороду. - Идём. Там у озера ещё гости есть. Надо Водянице помочь. А то если всех топить, то места на дне не хватит.Леший пошёл к озеру, Малой еле поспевал за отцом.- Пап, а, пап! А ты меня так научишь? Чтоб дуло и сверкало, а то я пока только грохотать могу.- Научу, – Леший усмехнулся - Вот ещё такие гости придут, и научу.Автор - Новая сказка.

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