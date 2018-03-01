Как Леший учил сына гостей встречать- Пап, а, пап? Можно я? Ну пожалуйста!
- Нет, – ответил Леший и почесал густо заросший мхом затылок. На поляне перед ними были люди, расселись прямо посередине. Пришли гости с самого утра, поставили полотняный домик и уходить восвояси не собирались. Шумели, пели не в лад, живность лесную пугали и топтали молоденькую травку.
- Ну почему-у… Я же уже умею!
Леший хмыкнул и посмотрел на сына сверху вниз. Малой топтался на месте от нетерпения и преданно смотрел своими мутно-зелёными глазами. Совсем уже взрослый, уже вон поганки на плечах расти начали, а ведёт себя, как маленький.
- Ну па-ап! – протянул Малой. - Ну смотри, чего они натворили! Сосенку сломили и жгут, не жалея! На весь дом воняет!
- Я сам.
- Ну всегда так! А я когда? Ну дай хоть попробовать!
- Ты пробовал уже, – усмехнулся Леший. – Они только запинались по дороге, но из леса все вышли. Смотри и учись.
Леший широко развёл руки-ветки в стороны и хлопнул в ладоши. Поднялся ветер, деревья зашевелились, зашуршали кронами, заскрипели ветками.
Люди на поляне начали оглядываться, сначала один, потом и все остальные следом за ним. Небо потемнело, над поляной низко-низко нависла чёрная туча. Леший посмотрел вверх и моргнул. С неба полилась вода, совсем рядом загрохотал гром, сверкнула молния.
Пламя костра зашипело и погасло. Люди засуетились, собирали вещи, лезли в свой полотняный домик.
Леший усмехнулся и снова хлопнул в ладоши. Новый порыв ветра пронёсся по поляне, лёгкая ткань домика надулась парусом и взлетела в воздух, помоталась туда-сюда и улетела на край поляны. Люди сгрудились, кричали друг на друга. Трое из них нацепили на себя сумки и двинулись к дорожке.
Леший улыбнулся, довольный своей работой. Малой смотрел на отца, открыв рот.
- Ну теперь давай ты!
- Правда можно? - Малой, не веря своему счастью, заморгал. В небе загрохотало так, что люди на поляне присели от страха.
- Ты не грохочи давай, а дорожки тем троим путай! – рассмеялся Леший. – Помнишь как?
Малой серьёзно кивнул, присел на корточки, упёрся руками в землю и завертелся волчком. Леший внимательно наблюдал и думал, какой красивый сын у него растёт, так на пень похож - не отличишь.
- Готово! – Малой остановился и выпрямился во весь рост. - Не выйдут.
- Давай теперь я,– Леший спрятал довольную улыбку в кустистую бороду и вышел из-за деревьев на край поляны.
Люди не сразу его заметили, стояли, кутаясь в свои одёжки, тряслись от холода и сырости. Пришлось завыть по-звериному и руками-ветками помахать. Люди разбежались кто куда. Леший присел на корточки и закружился волчком.
- Ну вот, теперь точно не выйдут! – Леший пригладил бороду. - Идём. Там у озера ещё гости есть. Надо Водянице помочь. А то если всех топить, то места на дне не хватит.
Леший пошёл к озеру, Малой еле поспевал за отцом.
- Пап, а, пап! А ты меня так научишь? Чтоб дуло и сверкало, а то я пока только грохотать могу.
- Научу, – Леший усмехнулся - Вот ещё такие гости придут, и научу.
Автор - Новая сказка.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:10
Сегодня, 13:10 by Сделано_в_СССРПросмотров: 13Комментарии: 0
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