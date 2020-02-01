Гуляющая учительница

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:52

Сказочница. Просмотров: 85 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:52 by

Я с максимальным комфортом устроился в пластиковом кресле, лениво поглядывал на мониторы камер наблюдения.Работать сторожем в новой школе – одно удовольствие. Камер везде понатыкали, на территории и в здании, в каждом коридоре по две штуки, и на лестницах ещё. Директорша наша ещё хотела в кабинетах установить наблюдение, но что-то пока нет, наверное, родители учеников оплачивать это дело не торопятся.Серые изображения пустых коридоров и лестниц навевали сон, я налил себе кофе. Ну зачем при таком количестве всякого разного оборудования ещё и пешком территорию обходить? Два раза за смену. Вот зачем? Но в договоре ясно были прописаны обязанности сторожа, а я привык работать на совесть. Каждую ночь обходил территорию как полагается, хотя и понять не мог для чего, ни разу за два года никого не поймал. На мониторах же видно, что никого в здании и окрестностях нет. Ловить некого!Часы мигнули и показали 00:00, время обхода. Я одним глотком допил кофе, вышел из своего кабинетика и пошёл привычным маршрутом, сначала на улицу, вокруг здания, потом по главному коридору от центрального входа до запасного, проверяя по пути заперты ли двери.На третьем этаже услышал подозрительные звуки, даже сначала подумал, что мне мерещится. Будто бы ходит кто-то, но не крадётся как вор, а идёт уверенно, по-хозяйски прогуливается и цокает каблуками. Так ходят учительницы посреди беснующихся на перемене учеников. Но сейчас не перемена и никаких учеников в школе нет, и учительниц тут тоже быть не должно! В полночь-то!Цокот каблуков приближался, гуляющая «учительница» вот-вот должна была выйти из-за поворота. Я стоял посреди коридора, ждал. Шаги приближались и в полутьме пустой школы звучали немного пугающе, совсем чуть-чуть. Сердце у меня заколотилось, хотя ну что там может быть страшного? На каблуках-то? Скорее всего женщина забыла что-нибудь важное в кабинете и пришла забрать, хотя не понятно, как она вообще попала в здание, двери-то все заперты. Вот об этом я и намеревался её спросить.Как только она появилась из-за угла, все вопросы вылетели у меня из головы, и ноги подкосились.«Учительница» была прозрачная! Совсем! Прозрачная женщина в пиджаке и длинной юбке в клеточку уверенно шагала на меня, улыбалась чему-то, а я мог видеть сквозь неё плакаты стенгазеты на стене коридора.По вверенной мне территории гулял призрак учительницы!Я замер на месте, а она продолжала идти, не обращая на меня никакого внимания, призрачные каблуки цокали по линолеуму. Хотелось что-то сказать, но я не мог придумать ничего цензурного и подобающего ситуации.Просто отошёл в сторонку, уступая ей дорогу. В коридоре вдруг стало нестерпимо холодно, меня затрясло. Учительница прошла мимо и свернула к лестнице, так ни разу и не взглянув в мою сторону. Я побежал к своему кабинетику, чтоб посмотреть по камерам, куда она идёт. Ну и за дверь спрятаться, чего уж там.Заперся в своём кабинетике, до рези в глазах всматривался в мониторы, но гуляющую по школе учительницу-призрака больше не видел. На мониторах были пустые коридоры, всё как обычно. Она пропала, и зачем вообще приходила?.. Чуть до сердечного приступа меня не довела!Под утро уже догадался запись нашей встречи пересмотреть. На экране был только я, с перекошенным от страха лицом, в двух разных ракурсах. Никаких призраков мониторы не показывали.И Бог его знает сколько таких вот прозрачных гуляет по школе, пока я тут около мониторов сижу. Ловить их у меня никакого желания нет. Пусть гуляют, жалко что ли… а я лучше кофе попью.Автор: Елена Чиркова.

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