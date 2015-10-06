История Ночного Сторожа

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 00:58

Сделано_в_СССР Просмотров: 109 Комментарии: 3 -1 Сегодня, 00:58 by

Мой хороший знакомый по имени Николай, который сейчас работает барменом, в 90-тые работал ночным сторожем в школе. Поначалу смены шли одна за другой без сучка и задоринки и проходили абсолютно спокойно.Никто на местные компьютеры не посягал, и смены проходили довольно быстро и успешно. Единственное, что вызывало некое беспокойство — это ощущение какого-то дискомфорта, когда он проходил по коридорам.Но это можно было списать на то, что в любом здании ночью в полутьме бывает неуютно. Николай изучил всю территорию, и большую часть времени проводил за просмотром черно-белого телевизора.И вот, как-то осенью, в октябре 1994 года он, как обычно, обошёл всю территорию, и уселся смотреть ТВ. И вдруг чувствует, что что-то не так.Смотрит на дверь (она всегда оставалась открытой), и видит — в проёме стоит девочка лет 7. Бледная, с тёмными кругами под глазами, в клетчатом пальтишке и сером берете на голове.От неожиданности он спросил её: «Ты чего это?». А она, глядя куда-то мимо него, тихо, едва шевеля губами, ответила: «Дяденька, мне бы погреться».И вот тут до него дошло, что он не слышал, как девочка шла по коридору к нему.Также он понял, что время половина третьего ночи, и что она никак не могла бы проникнуть в школу, поскольку все двери были надёжно заперты ещё вечером.Также он обратил внимание на её странную одежду — позже он описывал её пальтишко как «такое, какие носили в 20-30х годах».И тут его объял самый настоящий ужас.Потеряв дар речи, он просто уставился на неё. А она, ещё немного постояв, медленно повернулась и пошла дальше по коридору.Немного придя в себя, он кинулся за ней, но никого не застал. Стоит ли говорить, что записи с камер не показали ничего.На следующий же день он написал заявление по собственному желанию.

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