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Истории из жизни

История Ночного Сторожа

Мой хороший знакомый по имени Николай, который сейчас работает барменом, в 90-тые работал ночным сторожем в школе. Поначалу смены шли одна за другой без сучка и задоринки и проходили абсолютно спокойно.
Никто на местные компьютеры не посягал, и смены проходили довольно быстро и успешно. Единственное, что вызывало некое беспокойство — это ощущение какого-то дискомфорта, когда он проходил по коридорам.
Но это можно было списать на то, что в любом здании ночью в полутьме бывает неуютно. Николай изучил всю территорию, и большую часть времени проводил за просмотром черно-белого телевизора.
И вот, как-то осенью, в октябре 1994 года он, как обычно, обошёл всю территорию, и уселся смотреть ТВ. И вдруг чувствует, что что-то не так.
Смотрит на дверь (она всегда оставалась открытой), и видит — в проёме стоит девочка лет 7. Бледная, с тёмными кругами под глазами, в клетчатом пальтишке и сером берете на голове.
От неожиданности он спросил её: «Ты чего это?». А она, глядя куда-то мимо него, тихо, едва шевеля губами, ответила: «Дяденька, мне бы погреться».
И вот тут до него дошло, что он не слышал, как девочка шла по коридору к нему.
Также он понял, что время половина третьего ночи, и что она никак не могла бы проникнуть в школу, поскольку все двери были надёжно заперты ещё вечером.
Также он обратил внимание на её странную одежду — позже он описывал её пальтишко как «такое, какие носили в 20-30х годах».
И тут его объял самый настоящий ужас.
Потеряв дар речи, он просто уставился на неё. А она, ещё немного постояв, медленно повернулась и пошла дальше по коридору.
Немного придя в себя, он кинулся за ней, но никого не застал. Стоит ли говорить, что записи с камер не показали ничего.
На следующий же день он написал заявление по собственному желанию.

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 00:58
Сегодня, 00:58 by Сделано_в_СССРПросмотров: 109Комментарии: 3
-1

Ключевые слова: Ночной сторож в школе девочка лет 7 ужас записи с камер не показали ничего Странная девочка Ночной сторож Школа

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Комментарии

#1 написал: Natashechka
Сегодня, 02:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 28
Записи камер в школе? В 1994м? Серьёзно?!Я не уверена,что сейчас камеры в школах стоят...А я уж почти поверила.Если б не этот ляп.
Зарегистрирован: 6.10.2015
#2 написал: NiCh
Сегодня, 02:43
0
Группа: Редакторы
Репутация: (6|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 23
Цитата: Natashechka
Записи камер в школе? В 1994м? Серьёзно?!Я не уверена,что сейчас камеры в школах стоят...А я уж почти поверила.Если б не этот ляп.


Блин, точно! Ну, в любом случае, задачей моей было проверить правильность, а этот ляп, на самом деле, адресовать можно а-а-аж автору той истории из источника.)
Зарегистрирован: 1.04.2016
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 03:32
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Комментариев: 1 810
Цитата: Natashechka
Записи камер в школе? В 1994м? Серьёзно?!Я не уверена,что сейчас камеры в школах стоят...А я уж почти поверила.Если б не этот ляп.

У них не только камеры, у них там и компьюторы имелися и на них даже никто не посягал. Элитная школа наверно.
Зарегистрирован: 23.12.2010
     
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