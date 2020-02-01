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Несерьезные истории

Это не рай

Это не рай


Дарья поставила точку, клацнув по клавише, и выдохнула. Ну наконец-то, закончила работу. Женщина потянулась до хруста суставов и улыбнулась. За окном было темно, а на часах в углу монитора 3.44 Книга готова! Конечно, ещё много работы, редактура, правки и иллюстрации, но это всё потом, а сейчас можно выпить чаю и отдохнуть!

Глаза давно отвыкли от яркого света, и Дарья на полминуты зажмурилась, зайдя на кухню. Чайник включила почти на ощупь, бросила пакетик в кружку. Заглянула в холодильник, по привычке, хотя знала, что еды там нет. Она пару дней уже не выходила из дома даже в магазин.

Звёзды спрятались за тяжёлыми тучами. Темнота за окном была такой густой, что Дарья не видела дом напротив, ни одно окно не горело, как будто в этой темноте не было ни двора, ни неба, ни улицы, ничего в мире не существовало, кроме её маленькой чуть захламлённой кухни.

Чайник уютно заворчал и выключился. Дарья налила кипяток в кружку. От терпкого аромата свежего чая закружилась голова. Она обняла кружку обеими ладонями и вдохнула пьянящий горячий аромат, сказала сама себе:

- Это ли не рай!!!

- Это и есть рай? – сказали ворчливо за спиной. Даша вздрогнула так, что обожгла горячим чаем руки и чуть не уронила кружку, обернулась.

Перед ней был призрак. Серебристая полупрозрачная женщина в стариковской сорочке парила над подоконником и смотрела на Дарью с неодобрением.

- Я думала, он побольше. И вообще, не так себе представляла… хотя ремонт неплохой, кухню в Икее что ли брали?

Даша так растерялась, что просто кивнула.

- А вы, собственно, кто? – нахмурилась призрачная женщина. – Обслуживающий персонал или постоялец, или гость…

- Я писательница… - промямлила Дарья.

- Ого! Это… я не могу понять, кем вы Богу приходитесь и зачем ему вообще… Ну ладно, разберусь со временем! Писательница, имя у тебя есть?

- Д-даша…

- Ладно, Даша, показывай, что тут у вас и как, где мне можно устраиваться? Я умерла только что и вообще ничего не знаю, ну ты б хоть причесалась что ли, нельзя же в таком затрапезном виде встречать гостей!

Даша пригладила растрёпанные волосы. Призрак женщины пролетел мимо неё и свернул по коридору в комнату.

- Да, тесновато… - комментировала призрачная гостья, а Даша, как заворожённая, наблюдала как красиво переливается светом тело призрака, как развевается на несуществующем ветру край длинной сорочки, и плавно покачиваются в такт движению серебристые кудри призрака.

- Эй, ну ты идёшь или как? – женщина зависла в воздухе, требовательно посмотрела на Дарью.

- А Вы вообще кто?

- Марь Семёновна я! – призрачная женщина упёрла призрачные кулаки в призрачные бока и назвала полное имя с фамилией, номер паспорта, адрес прописки, номер пенсионного удостоверения и медицинского полиса. Даша тут же запуталась во всех этих цифрах, поняла только, что эта Марь Семёновна жила в доме напротив. Даша тряхнула головой.

- Ты чего такая непонятливая, понабрали кого попало, а мне теперь страдай! Надеюсь, я рядом с тобой жить не буду или существовать, или как это тут у вас называется…

- Да с чего вы тут жить собрались? Это мой дом и никаких призраков мне тут не надо!

- Вот интересная, а куда ж мне деваться?

- Да куда хотите! Например, туда, откуда пришли, то есть прилетели!

- Ой, да я бы с радостью, только не получается, я минут пять над телом своим летала, но вернуться обратно - никак! Всё, померла. И чего теперь делать вообще не понятно. Говорят, свет какой-то появиться должен, я огляделась - темно совсем, и вдруг свет зажегся, ну я на свет и прилетела!

- На свет из моего окна?! – ахнула Даша.

- Так это не рай?

- Конечно, нет! То есть мне-то да, а вот Вам... Не на тот свет вы прилетели Марья Семёновна, то есть на этот! Или, правильнее сказать, вообще с этого света на тот не улетели! Вам вверх нужно было смотреть, а вы - по сторонам! Рай-то на небесах, - Даша ткнула пальцем вверх, - а не в доме напротив!

- Неловко вышло! Пардоньте! – призрачная женщина смущённо улыбнулась и полетела к окну. - Ошиблась маленько.

- Всего Вам доброго!

Марь Семёновна скрылась в темноте за окном, а Даша побежала к ноутбуку, записывать идею для новой книги. Про души, которые блуждают между огней и не могут определить нужный. Раньше ведь не было электрического освещения, а теперь ночью бывает светлей, чем днём, и запутаться во всех этих огнях можно запросто.

Автор - Елена Чиркова.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:36
Вчера, 19:36 by Сказочница.Просмотров: 60Комментарии: 0
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Ключевые слова: Призрак рай свет привидение душа ночь

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