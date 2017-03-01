Малахитовый перстень (часть четвёртая, заключение)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:25

Сделано_в_СССР Просмотров: 16 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 06:25 by

Теперь они про него знали всё, знали, что он нападает из зеркал, знали, что он очень опасен. И самое главное, знали характер вспышки, что предшествует его нападениям. И наконец сверкнуло.Дарья этого себе не простила никогда. По инструкции необходимо было вызвать группу захвата и до её прибытия ничего не предпринимать, но в этом случае нижний был обречен. Но Слава был доброй сущностью, и он просто не мог позволить погибнуть человеку, да к тому же ему казалось, что убийца из зеркала выбраться не может, и надо только его там заблокировать, до прибытия спецназа. Поэтому Слава и уговорил Дарью до прибытия группы захвата в эту квартиру прибежать, человека спасти, а Дарья дала слабину, согласилась, вопреки всем циркулярам и инструкциям согласилась. Но это была ошибка, сущность набрала достаточно сил и вышла из зеркала за перстнем.Забежав, они увидели картину: на полу валяется девушка, а над ней склонился жуткий монстр и допивает остатки жизни. Слава мгновенно превратился в волкодава и кинулся на монстра. Но тот был очень силён и легко, как куклу, со всей силы швырнул Славу о стену, нанеся смертельную травму. Дарья мгновенно поняла, что делать — надо срочно разбить то зеркало, из которого эта тварь вышла. На столе стояла хрустальная пепельница, Дарья её схватила, но монстр это увидел и в диком прыжке кинулся на неё, но пепельница уже летела в зеркало.Да, монстр уже мог выходить из зеркал, но без них жить ещё не мог. Он с диким хрипом упал на пол и начал задыхаться. Дарья подбежала к Славе, но тот уже умирал. Группа захвата прибыла через полминуты и обнаружила мёртвого монстра, выкрученные конечности и искривлённый рот которого говорили о том, что он умер в страшных муках. Нижняя девушка лежала без сознания около дивана, но жить будет, благодаря Славе монстр всю жизнь выпить у неё не успел. Но самое плохое — у стены сидела плачущая Дарья, обнимающая мёртвого оборотня.Оксана и Спутник материализовались в квартире, когда всё уже закончилось, и там оставалась только девушка, которая лежала без сознания у дивана.— Ну тут и страсти бушевали, — сказала Спутнику Оксана, — прямо Шекспир какой-то. А я ведь тебе говорила, что они сами друг друга перебьют, а ты всё одно: «Давай всех убьём и перстень заберём». Творчески надо работать, с изюминкой и без всякого риска.Потом поглядели на девушку, у неё на пальце был нужный им перстень. Спутник потянулся за секирой, мол, отрубим руку и вместе с рукой перстень заберём, но Оксана опять не разрешила, нечего лишний шум устраивать. Тихонько сняла с пальца Ольги перстень, заставила Спутника переложить её на диван и легонько провела по лбу пальцем, при этом что-то бормоча.Ольгу разбудил солнечный свет, она сладко потянулась на диване. Ну и чудесный же ей сон приснился: сначала монстр за ней бегал, потом женщина с собакой её спасали, а потом другая женщина у неё какой-то перстень просила, а что за перстень, зачем он – непонятно, что поделать, сон есть сон. Жалко одно — ночью старинное зеркало разбилось, видимо, она так крепко спала, что даже звона стекла не услышала. Зеркало скорее всего от старости разбилось, ведь никто его не ударял и ничего в него не бросали. Плохая примета, говорят, но Ольга не очень верила в приметы, о каких приметах вообще может идти речь, когда тебе двадцать лет и у тебя вся жизнь впереди.Оксана была довольна собой, она получила первую часть артефакта. Да, перстень был артефактом, с помощью его можно вызвать Неназываемого и приказать ему совершить убийство, любого, хоть сущности, хоть человека, хоть зверя, но только одного, и Неназываемый его обязательно убьёт. Оксана точно знала, кого она закажет Неназываемому, но она ещё знала, что Неназываемый, выполнив задание, становится абсолютно свободным и может делать всё, что захочет, а захочет он убивать, и самым первым он убьёт того, кто ему задание давал. Вот поэтому пока перстнем пользоваться нельзя. Надо раздобыть второй перстень, такой же, только яшмовый, с помощью его можно Неназываемого обратно отправить. Вот как выполнит задание, сразу и отправить. Сейчас Оксана и будет усиленно заниматься поисками второго перстня.Есть жизненные ситуации, когда не прийти нельзя, а приходить очень тяжело. Дарье пришлось быть на похоронах Славы. Там её никто ни в чём ни обвинял и не упрекал, все умом понимали, что тут Дарья виновата меньше всего, но в глазах у матери Славы ясно читался немой вопрос: «Может, если бы ты тогда погибла, мой сын живой остался?». И что ей ответить: «Простите, что живая?»После похорон зашла в забегаловку и там тупо с горя напилась. Домой возвращалась уже поздно вечером. Поглядела на город нижних. Нижние как всегда не ведали, что творили: заклинали, гадали, ворожили, занимались практической магией. И Дарья с ужасом подумала, что тот монстр был ещё не самый страшный. И кого эти безумцы в следующий раз призовут, и сколько жизней будет потрачено на нейтрализацию очередного чудовища, никто сказать не может.Автор: Юрий Васильевич.

Ключевые слова: Зеркало сущность группа захвата перстень жуткий монстр превращения квартира безумцы

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