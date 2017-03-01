Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Малахитовый перстень (часть четвёртая, заключение)

Теперь они про него знали всё, знали, что он нападает из зеркал, знали, что он очень опасен. И самое главное, знали характер вспышки, что предшествует его нападениям. И наконец сверкнуло.

Дарья этого себе не простила никогда. По инструкции необходимо было вызвать группу захвата и до её прибытия ничего не предпринимать, но в этом случае нижний был обречен. Но Слава был доброй сущностью, и он просто не мог позволить погибнуть человеку, да к тому же ему казалось, что убийца из зеркала выбраться не может, и надо только его там заблокировать, до прибытия спецназа. Поэтому Слава и уговорил Дарью до прибытия группы захвата в эту квартиру прибежать, человека спасти, а Дарья дала слабину, согласилась, вопреки всем циркулярам и инструкциям согласилась. Но это была ошибка, сущность набрала достаточно сил и вышла из зеркала за перстнем.

Забежав, они увидели картину: на полу валяется девушка, а над ней склонился жуткий монстр и допивает остатки жизни. Слава мгновенно превратился в волкодава и кинулся на монстра. Но тот был очень силён и легко, как куклу, со всей силы швырнул Славу о стену, нанеся смертельную травму. Дарья мгновенно поняла, что делать — надо срочно разбить то зеркало, из которого эта тварь вышла. На столе стояла хрустальная пепельница, Дарья её схватила, но монстр это увидел и в диком прыжке кинулся на неё, но пепельница уже летела в зеркало.

Да, монстр уже мог выходить из зеркал, но без них жить ещё не мог. Он с диким хрипом упал на пол и начал задыхаться. Дарья подбежала к Славе, но тот уже умирал. Группа захвата прибыла через полминуты и обнаружила мёртвого монстра, выкрученные конечности и искривлённый рот которого говорили о том, что он умер в страшных муках. Нижняя девушка лежала без сознания около дивана, но жить будет, благодаря Славе монстр всю жизнь выпить у неё не успел. Но самое плохое — у стены сидела плачущая Дарья, обнимающая мёртвого оборотня.

Оксана и Спутник материализовались в квартире, когда всё уже закончилось, и там оставалась только девушка, которая лежала без сознания у дивана.

— Ну тут и страсти бушевали, — сказала Спутнику Оксана, — прямо Шекспир какой-то. А я ведь тебе говорила, что они сами друг друга перебьют, а ты всё одно: «Давай всех убьём и перстень заберём». Творчески надо работать, с изюминкой и без всякого риска.

Потом поглядели на девушку, у неё на пальце был нужный им перстень. Спутник потянулся за секирой, мол, отрубим руку и вместе с рукой перстень заберём, но Оксана опять не разрешила, нечего лишний шум устраивать. Тихонько сняла с пальца Ольги перстень, заставила Спутника переложить её на диван и легонько провела по лбу пальцем, при этом что-то бормоча.

Ольгу разбудил солнечный свет, она сладко потянулась на диване. Ну и чудесный же ей сон приснился: сначала монстр за ней бегал, потом женщина с собакой её спасали, а потом другая женщина у неё какой-то перстень просила, а что за перстень, зачем он – непонятно, что поделать, сон есть сон. Жалко одно — ночью старинное зеркало разбилось, видимо, она так крепко спала, что даже звона стекла не услышала. Зеркало скорее всего от старости разбилось, ведь никто его не ударял и ничего в него не бросали. Плохая примета, говорят, но Ольга не очень верила в приметы, о каких приметах вообще может идти речь, когда тебе двадцать лет и у тебя вся жизнь впереди.

Оксана была довольна собой, она получила первую часть артефакта. Да, перстень был артефактом, с помощью его можно вызвать Неназываемого и приказать ему совершить убийство, любого, хоть сущности, хоть человека, хоть зверя, но только одного, и Неназываемый его обязательно убьёт. Оксана точно знала, кого она закажет Неназываемому, но она ещё знала, что Неназываемый, выполнив задание, становится абсолютно свободным и может делать всё, что захочет, а захочет он убивать, и самым первым он убьёт того, кто ему задание давал. Вот поэтому пока перстнем пользоваться нельзя. Надо раздобыть второй перстень, такой же, только яшмовый, с помощью его можно Неназываемого обратно отправить. Вот как выполнит задание, сразу и отправить. Сейчас Оксана и будет усиленно заниматься поисками второго перстня.

Есть жизненные ситуации, когда не прийти нельзя, а приходить очень тяжело. Дарье пришлось быть на похоронах Славы. Там её никто ни в чём ни обвинял и не упрекал, все умом понимали, что тут Дарья виновата меньше всего, но в глазах у матери Славы ясно читался немой вопрос: «Может, если бы ты тогда погибла, мой сын живой остался?». И что ей ответить: «Простите, что живая?»

После похорон зашла в забегаловку и там тупо с горя напилась. Домой возвращалась уже поздно вечером. Поглядела на город нижних. Нижние как всегда не ведали, что творили: заклинали, гадали, ворожили, занимались практической магией. И Дарья с ужасом подумала, что тот монстр был ещё не самый страшный. И кого эти безумцы в следующий раз призовут, и сколько жизней будет потрачено на нейтрализацию очередного чудовища, никто сказать не может.


Автор: Юрий Васильевич.
Источник.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 06:25
Сегодня, 06:25 by Сделано_в_СССРПросмотров: 16Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Зеркало сущность группа захвата перстень жуткий монстр превращения квартира безумцы

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.