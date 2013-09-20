Забывчивая бабушка

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 17:18

Сказочница. Просмотров: 55 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 17:18 by

Рита шла домой, не глядя на прохожих, но эту бабушку не заметить не могла. В плотном потоке людей на тротуаре вокруг странно одетой пожилой женщины образовалось пустое пространство. Люди старались её обойти подальше, как будто от неё дурно пахло.Из-под старомодного пальто выставлялись какие-то лохмотья. Седые волосы старушки торчали нечёсаными патлами.Бабушка шла медленно, нервно теребила прядь волос и что-то бормотала.Рита специально сбавила шаг, прислушалась.-Не помню… вот совсем не помню… вот как шифоньер левитировать помню и как деньги на дереве вырастить, а как домой попасть – забыла! Хоть бы сначала памяти себе наколдовала, дура старая! Ой горюшко, совсем не помню…Рита даже шею вытянула, чтоб получше расслышать, что говорит женщина, Левитация? Колдовство? Да она же просто больная! Со стариками такое бывает, напридумывают себе чего-нибудь и верят потом, а ещё теряются даже около собственного дома и дорогу найти не могут. Таким специальные браслеты делают с адресом.Рита так заслушалась, что забыла смотреть под ноги и споткнулась о бордюр, ойкнула и шлёпнулась на мокрый от талого снега асфальт прямо под ноги нездоровой бабушке.Та остановилась поглядела на Риту сверху вниз и обрадовалась.-Ой, вот это я помню! Щас, щас деточка, подожди, помогу!Старушка пробормотала непонятные слова. Рита вскочила на ноги и сморщилась от боли. Колготки были порваны, колено ободрано, из ссадины появилась густая капля крови.-Не не не надо, - затараторила Рита, - вам самой помощь нужна!-Ой, это простенькое заклинание, раз выучишь и никогда не забудешь, не то что некоторые… - вздохнула бабушка, - Да не пугайся ты так, зато больше спотыкаться и падать вот так вот не будешь!Рита кивнула, потому что больше сделать ничего и не могла.-Вы дом свой найти не можете? Потерялись?-Ну да, забыла совсем, вот все заклинания уже перепробовала, а не срабатывает! Забыла напрочь и вспомнить не могу! Вот как раны излечивать помню и как одежду испорченную починить, а путь домой – ну никак вспомнить не могу!-Может я смогу вам помочь, вы адрес свой знаете, может браслет есть? Бывают такие специальные…Бабушка посмотрела на Риту как будто не знала, что значат слова «адрес» и «браслет». Точно не в своём уме бабуля!-Может позвонить кому-нибудь можно, есть у вас родственники, дети, может, друзья? – продолжала Рита.Она достала из кармана телефон, приготовилась набирать номер, если не родственника потерявшейся сумасшедшей, то хотя бы полиции. Пусть приедут, разберутся, почему эта нездоровая женщина по улице одна бродит.-Ой! – вскрикнула бабушка, - вспомнила!-Номер телефона вспомнили? – обрадовалась Рита, - Диктуйте!Бабуля забормотала что-то не понятное. Рита вздохнула, трудно с нездоровыми людьми общаться, но не бросать же несчастную бабулю посреди улицы!Рита ждала, пока та «наколдуется» и снова заговорит нормально. Колено жгло огнём, надо бы рану обработать и колготки жалко, новые, но бабушку жальче. Под бодрое бормотание старушки, Рита посмотрела на своё колено и охнула.Никаких ран не было и колготки были как новенькие. Она даже потрогала коленку, чтоб в этом убедиться. Нога совсем не болела и выглядела так будто Рита вообще не падала.-Как… – Рита заикнулась, спрашивать, как такое возможно, было не у кого.Странная забывчивая бабушка исчезла, как будто и не было.Рита долго ещё стояла, оглядывалась, пыталась понять куда она делась, ведь уйти незаметно бабуля никак не могла. По дороге домой Рита решила, что забывчивая бабушка всё же вспомнила нужное заклинание и уже дома.После этого случая прошло немало лет, а Рита так ни разу больше и не споткнулась.Автор - Елена Чиркова.

Ключевые слова: Старушка левитация колдовство рана колено заклинание.

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