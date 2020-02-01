Не видишь удачу? А она есть!

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 13:23

Сделано_в_СССР Просмотров: 70 Комментарии: 0 0 Вчера, 13:23 by

- И где оно обещанное вами счастье, удача? – с порога громогласно возмущалась Наталья.Стоящая перед ней женщина только улыбнулась в ответ, жестом приглашая присесть.Усевшись у стола, посетительница ожидала ответов.- Говорите, я вас слушаю. Что не так? – вместо оправданий спросила у неё гадалка.- А что тут говорить? С работы уволили. Ну, как уволили, попросили уйти, потому что нашли кого-то знакомого. Я склад в порядок привела. Конечно, сейчас там всё по местам разложено, легко найти, легко ревизию провести было, теперь можно и своего человека поставить. Один угол только не разобрала, не успела. Там зерновой кофе и орехи в мешках, грузчики вечно заняты, а для меня таскать такое тяжеловато. Когда я принимала было всё в кучу свалено, полтора месяца ушло на всё это… И вот теперь «Наталья Кузьминична, просим вас написать заявление по собственному желанию»?Посетительница всхлипнула.- Это всё? – поинтересовалась её собеседница.- Если бы, - вздохнула Наталья, - сын на физкультуре ногу сломал, теперь в гипсе. Доктора говорят, возможно, так и будет прихрамывать, когда всё срастётся.- Больше ничего?- А этого мало? – снова сорвалась женщина, поднявшись со стула и уставившись на знахарку.- Вообще-то вас ещё муж должен бросить, - уверенно произнесла хозяйка дома. – Раз это ещё не случилось, то со дня на день произойдёт. Будет уходить, не скандальте, отпускайте.Наташа, охнув, упала обратно на стул и закрыла лицо руками.- Как?- Так. Любовница у него беременная, она ему позавчера вечером об этом сказала. Он, выходит, пока вас оповестить о разводе не решился. Но скажет обязательно.- И это то, что вы называете счастьем или удачей? Зачем было меня обманывать? Так бы и говорили, мол, ждут тебя одни горести да беды…- А я и сейчас повторю, что удача и счастливые случайности оберегают твою судьбу.Наташа снова уставилась на гадалку.Женщина вздохнула и продолжила:- Вы все ждёте от жизни всего и сразу, а так не бывает. Иногда, случившаяся потеря – ключ к удачной находке.- Это как понимать?- Чтобы что-то получить, нужно чем-то пожертвовать. Например, вы уволились с работы. Столько труда вложили, времени, нервов. Обидно?- Ещё бы, - со вздохом произнесла Наталья.- Вы склад передали и у вас его приняли. Все документы в порядке? Все товары на месте?- Конечно! Иначе бы меня не отпустили.- А если я вам скажу, что во всех незапечатанных мешках с орехами и зёрнами кофе, те самые орехи и кофе лишь сверху, а под ними что попало насыпано.- Не может быть!- Может. Вам так передала товар ваша предшественница. Если бы вы остались, то через какое-то время всё бы выяснилось. Ваше счастье, что этого не случилось и вам не пришлось платить за чью-то недостачу, ведь всё равно бы уволили, только со скандалом.- Предположим. Мы действительно не трогали эти мешки. Я всё собиралась расфасовать этот товар и понемногу отправить по точкам, но у нас были фасованные орехи и кофе, все заказывали их, а до развесных как-то руки не доходили, времени не хватало. Хорошо, что обошлось. А как с сыном? Разве перелом — это удача?- Ещё какая! Ваш сын не пойдёт в армию.- А что плохого в армии?- Ничего. Только там, где он должен был бы служить, один призывник окажется, как бы это мягче сказать… с неуравновешенной психикой. Просмотрели на комиссии, допустили к службе. Чудовища ему мерещиться будут. Он начнёт стрелять в помещении, куда в этот момент входил бы ваш сын, если бы его призвали. Погибли бы оба. Ваш сын от прямого попадания, а тот бедолага от отрикошетившей пули. А теперь погибнет только стрелок, больше никто не пострадает.- Как страшно. Зачем его в армию-то взяли. Неужели никто не заметил, что он болен?- Так было нужно. Если бы этого не случилось, он убил бы родителей и соседскую девочку, говорю же, мерещилось ему всякое. Кстати, хромать ваш сын не будет, не волнуйтесь, всё отлично срастётся, но после второй операции.- Тогда это действительно удача, вы правы. А чем же хорошо, что муж от меня уйдёт? Квартира записана на нём, хотя покупали на деньги, которые давали мои родители, машина тоже, придётся делить. Все наши деньги лежат на его счету, он собирался организовывать своё дело, для удобства перевели, чтобы мне не подрываться всякий раз, не бежать в банк, я же не думала… Хорошо ведь жили, не ссорились, как так вышло?- Делить вам ничего не придётся. Жили вы без ссор, но изменял он постоянно. Такова уж его натура, тут ничего не поделать. Он не успеет с вами развестись. Беременна его любовница не от него. Настоящий отец станет с ним разбираться, дело дойдёт до драки, ваш муж упадёт и стукнется головой. Он умрёт в больнице через несколько часов.- Ужас! Жалко его, всё-таки больше десяти лет вместе... А спасти никак нельзя? – всё ещё на что-то надеясь, спросила Наталья.- Нет, это - его судьба. Но, если это вас как-то успокоит, могу обещать, что через два года вы встретите хорошего человека и будете с ним счастливы. Теперь понимаете почему я сказала, что вас ждёт удача?- Теперь понимаю.Наталья поблагодарила гадалку и ушла.«Как же сложно всё устроено, переплетено так, что не поймёшь, где надо плакать, а где радоваться», - думала она дорогой.Помните, следом за темнотой ночи всегда следует свет дня.Если сегодня вам не везёт, верьте, что всё будет хорошо, и тогда обязательно так и будет!Автор - Лана Ленц.

Ключевые слова: Обещание гадалка возмущение неприятности на работе семья судьба ночь день надежда

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