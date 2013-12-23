Любовь и смерть

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:06

Юлия Рысь Просмотров: 819 Комментарии: 5 +16 Вчера, 15:06 by

Прабабушка рассказала. В годы войны это было. Соседи, молодая пара, только-только поженились. Николай и Наталья. Тяжело им было расставаться. Наталья, провожая мужа на фронт, подарила ему подвеску на веревочке. Никто точно не помнит, что это было. Может, иконка, может, оберег какой. Взяла с мужа слово, что не снимет никогда подарок.Прошло около полугода. Однажды ночью к прабабушке прибегает Наталья, вся в слезах, мол, погиб Николай. Никто особо уточнять не стал, раз говорит, что погиб, значит, известия дошли. Как потом выяснилось, никакой информации на тот момент не было, не получала Наталья похоронки, и через администрацию (сельсовет) никто ничего не передавал.Всю ночь Наталья проплакала, а утром еле как ушла домой. Около полудня прабабушка зашла к ней, а та сидит, убитая горем. Истерика прошла и Наталья выглядела достаточно спокойной. На предложение ночевать у соседей ответила отказом, мол, дела у нее.Ночью за стенкой было слышно, что Наталья с кем-то разговаривает, а утром ее нашли мертвой. Сердце не выдержало. Всех поразила застывшая улыбка на лице, будто перед смертью она видела что-то очень приятное. В руке она сжимала ту самую подвеску, которую передала мужу перед его отъездом. Как она могла оказаться у нее - непонятно.Похоронка на Николая пришла только через неделю. Соседские старушки говорили, что жена без всяких бумажек почувствовала смерть любимого мужа и именно с ним прощалась в ту ночь. А может, и сама решила уйти с ним. Кто теперь знает.

Ключевые слова: Любовь предчувствие душа смерть авторская история

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