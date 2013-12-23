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Истории из жизни

Любовь и смерть

Прабабушка рассказала. В годы войны это было. Соседи, молодая пара, только-только поженились. Николай и Наталья. Тяжело им было расставаться. Наталья, провожая мужа на фронт, подарила ему подвеску на веревочке. Никто точно не помнит, что это было. Может, иконка, может, оберег какой. Взяла с мужа слово, что не снимет никогда подарок.

Прошло около полугода. Однажды ночью к прабабушке прибегает Наталья, вся в слезах, мол, погиб Николай. Никто особо уточнять не стал, раз говорит, что погиб, значит, известия дошли. Как потом выяснилось, никакой информации на тот момент не было, не получала Наталья похоронки, и через администрацию (сельсовет) никто ничего не передавал.

Всю ночь Наталья проплакала, а утром еле как ушла домой. Около полудня прабабушка зашла к ней, а та сидит, убитая горем. Истерика прошла и Наталья выглядела достаточно спокойной. На предложение ночевать у соседей ответила отказом, мол, дела у нее.

Ночью за стенкой было слышно, что Наталья с кем-то разговаривает, а утром ее нашли мертвой. Сердце не выдержало. Всех поразила застывшая улыбка на лице, будто перед смертью она видела что-то очень приятное. В руке она сжимала ту самую подвеску, которую передала мужу перед его отъездом. Как она могла оказаться у нее - непонятно.

Похоронка на Николая пришла только через неделю. Соседские старушки говорили, что жена без всяких бумажек почувствовала смерть любимого мужа и именно с ним прощалась в ту ночь. А может, и сама решила уйти с ним. Кто теперь знает.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:06
Вчера, 15:06 by Юлия РысьПросмотров: 819Комментарии: 5
+16

Ключевые слова: Любовь предчувствие душа смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:03
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1409|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 3 973
Если и душа Николая прилетала, то не могла она материальный предмет передать — подвеску.
Неужто Наталья с нечистым в сговор вступила? А он обоих и погубил.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Юлия Рысь
Вчера, 20:18
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 16
Комментариев: 21
Цитата: зелёное яблочко
Если и душа Николая прилетала, то не могла она материальный предмет передать — подвеску.

ну здесь я бы поспорила...а как же агрессивно настроенные, неупокоенные души предметы двигают и реальный вред наносят? Если допустить, что все сверхъестественное не имеет контакта с материальным миром, то как тогда те же домовые душат неугодных гостей по ночам? Или утопленники под воду утягивают? Если такие сущности могут воздействовать на человека, то почему они не могут воздействовать на вещь. А что из себя представляет душа после смерти человека и на что она способна никому не известно.
Зарегистрирован: 28.10.2018
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:44
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1409|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 3 973
Цитата: Юлия Рысь
агрессивно настроенные, неупокоенные души предметы двигают и реальный вред наносят?

Возможно это уже не совсем души умерших / погибших. А сущности другого уровня.
Мне представляется, что к этой подвеске что-то привязано быть могло, для защиты мужа ( типа джинна в лампе). Но защита не сработала, «джинн» с подвеской вместе прилетел к Наталье. Но это всё мои фантазии, а знатоки чего-то молчат, попрятались по норам.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#4 написал: marzzz
Вчера, 22:51
+1
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Репутация: (432|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 5 792
Не уверена, что Наталья сжимала ТУ ЖЕ самую подвеску. Может, свой крестик, может свой образок, ни мужний. Такие вещи носят на теле, на показ не выставляют, поэтому деревенские треплушки не знали этого точно.
В связь верю охотно. Есть очень чувствительные натуры. За сто верст учуят, что с близким беда. Маман моя, например, просто антенна, настроенная на всех кровных родственников.
Зарегистрирован: 2.11.2011
            
#5 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:45
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Группа: Журналисты
Репутация: (2451|0)
Публикаций: 1 291
Комментариев: 8 838
И дактилоскопия по-поводу подвески на верёвочке, в то время в виде соседских старушек вынесла заключение...что жена без всяких бумажек почувствовала смерть любимого мужа и именно с ним прощалась в ту ночь. А может, и сама решила уйти с ним. Кто теперь знает. - это уж точно, ни кто не узнает. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
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