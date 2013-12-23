Филя

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:49

Причина: Изменен раздел.

V.V.Pukin Просмотров: 94 Комментарии: 1 +7 Вчера, 15:49 by

Случай из детства.Наша семья жила в Новосибирске. Раньше, в советское время, не принято было прятаться от соседей за тяжёлой сейф-бронёй с кучей замков. В подъезде пятиэтажного дома все друг друга знали. Некоторые семьи даже двери-филёнки не запирали. Особенно те, у кого было двое и больше пацанят. Они же постоянно шастают то на улицу, то обратно. Замучаешься каждый раз замки накручивать за сорванцами.На лестничной площадке третьего этажа, по соседству с нами, жила Александра Филипповна (тётя Шура) и её престарелая мать. Бабушка была ещё крепкая, ходила в магазин за продуктами, пока тётя Шура на работе. И сидела на лавочке у подъезда с другими такими же беззаботными пенсионерками.Мне в ту пору было лет семь, младшему братишке - пять. О жутких явлениях, начавших происходить у соседок, нам тогда не рассказывали. Чтобы не пугать, видимо.А происходило там вот что.Тётя Шура работала по сменам. И однажды, вернувшись с ночи, застала свою старенькую мать в шоковом состоянии. Бабушку всю трясло от страха и переживаний. Когда от неё удалось добиться связной речи, выяснилось следующее.Посреди ночи пожилую женщину разбудил странный звук. Короткий свист то и дело раздавался из угла комнаты, где стоял большой шифоньер. В одном из отделений этого платяного шкафа всё ещё висели некоторые вещи мужа бабушки (отца тёти Шуры), который скончался незадолго до описываемых событий.Заслышав среди ночной тишины свист, старушка чуть не померла со страха. Муженёк-то Филипп батькович, покойничек, тоже был любитель посвистеть. Уж сколько раз высказывали с дочерью ему, что негоже дома свистеть – денег не будет. Или ещё чего похуже случится. Так нет, с самого утра уже начнёт что-то насвистывать себе под нос, нехристь! Вот и досвистелся – помер раньше срока…Но, видно, не окончательно распрощался с миром. Вернулся домой и насвистывает из шкафа!Тётя Шура, как могла, успокоила переполошённую мать, отпоила валерьянкой. К полудню вроде бабуля успокоилась, после многочисленных заверений дочери, что ей всё это почудилось.Но спустя несколько дней, вернувшись с ночной смены, наша соседка вновь застала маму всю трясущуюся и на грани истерики. К тому же, не дома, а на лавочке у подъезда, где та просидела несколько утренних часов до прихода дочери. Потому что в квартире «Филя свистит. На тот свет меня зовёт!»Даже, со слов перепуганной бабушки, выходило, что она его, Филю, видела собственными глазами. Как тот пытался вылезти к ней из шифоньера. И всё насвистывал при этом…- Я ему кричу «Филя, замолчи!..» А он пуще прежнего свистит в ответ! Хочет свести меня в могилу за собой!..В общем, этот дурдом продолжался около месяца. Тётя Шура работала где-то в медицине и уже всерьёз подумывала о том, что маму пора серьёзно лечить.Но однажды ночью и сама, к своему ужасу, проснулась от странного короткого посвистывания в углу комнаты. Онемев от страха, так и пролежала до рассвета, укрывшись одеялом с головой. Боясь пошевелиться - не то что встать и увидеть ожившего папу-покойника.Наутро было принято кардинальное и срочное решение – избавиться от старого шифоньера со всеми отцовскими вещами. Как главного пристанища привидения Фили, Филиппа.Дело не из лёгких для одинокой женщины и престарелой бабушки. Позвали на помощь соседей-мужчин. Моего отца, в том числе. Чтобы совместными усилиями вытащить огромный шкаф из квартиры вон на улицу.Когда отодвинули деревянную громадину от стены, присутствующим предстала необычная картина. Вдоль плинтуса навалена куча мелких клочков газет, тряпичных лоскутков и прочего мусора. Которого, по определению, не должно быть здесь в таком количестве.Тётя Шура прибежала с веником и совком. Смела мусорную кучу в ведро. И тут все увидели, что плинтус в одном месте отошёл от стены, а под ним темнеет маленькое отверстие в полу.Тут моему отцу всё стало ясно. Щель в полу находилась как раз под стеной между тёть Шуриной и нашей квартирой.У нас как раз в то время обитал ручной бурундук Филька. Отец принёс его из леса ещё детёнышем-подранком (какой-то хищник откусил зверюшке хвост по самое основание). Он бы не выжил в дикой среде. А мы его выходили. И весёлый Филька проживал с нами уже второй год. На имя своё вовсю откликался приветственным свистом. Но людей всё же побаивался. Поэтому днём больше отсиживался за спасительной мебелью. А активизировался ночами. Гонял что есть мочи по всей квартире. То и дело шлёпаясь на пол – всё же без хвоста трудно выполнять цирковые бурундучьи кульбиты.Свил себе гнездо из клочков старых газет за сервантом в комнате. Комната же, как раз граничила с квартирой тёти Шуры…Каким-то образом шустрый зверёк нашёл или проложил путь к соседкам. Обустроил и там себе хатку. Короче, жил на широкую ногу, на два дома.Вот бабулю-соседку чуть до инфаркта и не довёл своими ночными похождениями да посвистом залихватским…Когда причина женских страхов прояснилась, долго все смеялись. А тётя Шура с облегчением вздохнула. Вот только старая мама её осталась непреклонна в своих убеждениях. Продолжала уверять, что свистел не бурундук, а точно дед-покойничек. Филя, чёрт старый!Поэтому отцовскую одежду и старый шифоньер всё-таки снесли на свалку. А на его место установили купленный новый платяной шкаф.Вот так иногда, совершенно обыденно, объясняются, казалось бы, совершенно мистические и даже жуткие явления. Не отодвинули бы вовремя шкаф от стены, неизвестно насколько бы ещё хватило здоровья у бедной старушки ночевать в такой нервной обстановке…Да, то что сосед-покойничек и наш бурундучок оказались тёзками – чистой воды случайность.23.06.2020

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