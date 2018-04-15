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Несерьезные истории

Необъяснимое объяснимо

В предисловии хочу поблагодарить всех за хорошие отзывы и комментарии к моим предыдущим рассказам. Мне очень приятно общаться с вами.
Сегодня я решила написать историю, чтобы поднять вам настроение.

Пишу сразу, история - чистая правда. Мои бабушка и дедушка живут в городской квартире пятиэтажного дома. Пару месяцев назад в их «двушке» начали происходить непонятные явления. Сначала в комнате из шкафа вываливались вещи, когда бабушка мыла посуду на кухне, причем с завидным постоянством. Потом вещи начали падать со шкафа в комнате, которые спокойно лежали там, уложенные, не один год. Открывалась, со скрипом, дверь в ванную, и полотенце переползало на кухню. Качались шторы в безветренную погоду.

Дедушка с бабушкой давно на пенсии, немного глуховаты, но в здравом уме. Грешили друг на друга, что, мол, плохо белье складывают в шкаф, да и полотенце зацепилось за чью-то ногу и притащилось на кухню. Но однажды дедушкины носки, оставленные на ночь у кровати, бесследно пропали. Ругань была та еще, так как дедуля решил, что супруга выбросила специально любимые носки, которые ей давно не нравились. Бабуля у меня аккуратистка, и за долгие годы супружеской жизни к чистоте приучила и деда. В квартире у них ни пылинки, все вещи на своих местах и пропажа носков их настолько обескуражила (тем более, бабушка их не трогала), что бабуля позвонила мне и моей маме, и рассказала про полтергейст.
Мы с мамой, зная, что дверь у них железная с тремя замками, а на окнах решетки (поставлены после кражи), всяких бомжей и заблудших соседей сразу из подозрения отсеяли, несмотря на то, что у них первый этаж. Я рекомендовала бабушке прочитать «Отче наш» и пройтись со свечой по квартире.
Бабушка у меня набожная, все сделала, как я сказала. И, что вы думаете - все прекратилось…

Прошла неделя, звонит мне бабуля и рассказывает: «Сплю я ночью в проходной комнате, и вдруг дверь шкафа начала открываться, и оттуда стали медленно сваливаться на пол все полотенца. Я побежала к выключателю, включила свет, подобрала все белье обратно и, трясясь от страха, с включенным светом просидела до утра». У меня от таких картин тоже нервы зашалили, тем более, налицо мистика. Собрались уже вызывать Батюшку для освещения квартиры, но…
Но не все, что нам кажется необъяснимым - мистика…
Пару дней спустя. Сидит мой дедуля, смотрит телевизор, рядом открывается дверь шкафа, и оттуда, с его носовым платком во рту, выскакивает кот, пробегает мимо него, прыгает на подоконник и в форточку.
И сразу все необъяснимое стало реальным. По решетке со стороны улицы, кот забирался к ним через форточку, залезал на шкафы, таскал носки, а на время, когда все прекращалось, просто бабушка не открывала окно.
В данной ситуации ни мистики, ни жуткого нет. Хотя с другой стороны, не появись кот перед дедушкой, чем не мистика…

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 08:58
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 08:58 by ШерриПросмотров: 175Комментарии: 27
+12

Ключевые слова: Мистика священник полтергейст. авторская история

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Комментарии

#1 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 09:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (206|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 684
Кот уличный, не их? Мой кот тоже любит потрошить ящики с вещами и там сидеть потом. Все вывалит, чтобы там поместиться и спит. Вещи роняет, разбивает, открывает дверцы "стенки" стеклянные, которые на магните, балкон может открыть дверь, если он закрыт не на защелку. Я когда раньше курил, он меня на балконе один раз закрыл, ладно дома был не один. Он защелку повернул, сидел на подоконнике, хотел дверь открыть, а закрыл меня:-) На днях, его найти не мог дома, а он под толстым пледом на диване, пролез туда как-то и как не задохнулся не знаю:-) Чуть не сел на него, смотрю бугорок, а это он там. Полтергейсты ещё те они.
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#2 написал: Estellan
Вчера, 09:27
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1541|0)
Публикаций: 160
Комментариев: 1 959
МертвецкиЖив
В доме, где есть коты, другие вещи не нужны) Это их основная философия.
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#3 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 09:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (206|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 684
Цитата: Estellan
МертвецкиЖив
В доме, где есть коты, другие вещи не нужны) Это их основная философия.

У меня их два:-) Только и убираем лотки. Их философия - ходить в туалет друг за другом, скрести там.:-) Бывает по 3-4 раза подряд убирать приходится. Особенно, когда есть сел... И началось. Счастье какое привалило...
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#4 написал: Estellan
Вчера, 09:42
+2
Группа: Редакторы
Репутация: (1541|0)
Публикаций: 160
Комментариев: 1 959
МертвецкиЖив
У меня - семеро. В доме нет:
Штор (жалюзи - наш выбор)
Цветов и прочей растительности (после того как с миром упокоили корешок от сожранного алоэ)
Снимающихся картин
Легко бьющейся посуды
Незакрепленных стелажей
Книжных полок
Статуэток и прочей дребедени, которую легко скинуть
Личного пространства.

Зато есть 8 лотков, 3 домика (которые они стоически игнорируют), седые волосы, аптечка доверху забитая кошачьими лекарствами, тремор рук, нечеловеческая ловкость, годичный запас газет, истрепанные в клочья нервы, кошачьи лежанки, место для сна, куда коты не заходят, что приводит их в бешенство.)))
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 09:57
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1632|-1)
Публикаций: 80
Комментариев: 5 074
Половина наверное так и объясняется случаев)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#6 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 10:05
0
Группа: Посетители
Репутация: (206|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 684
Estellan, куда столько?:-) Я одного бы отдал в хорошие руки, но никто не берет. Спасли с улицы, котенка, зима начиналась. Двое то тяжело и затратно. Корма сухие, камешки в лотки, да и вообще... Кошки - это хорошо, но жизнь не хочу на них класть:-) А это семеро у Вас vau Частный дом наверное? В квартире - это думаю было бы перебор.
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#7 написал: Estellan
Вчера, 10:15
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1541|0)
Публикаций: 160
Комментариев: 1 959
МертвецкиЖив
Да нет, не дом. Трешка обычная.
Тоже подобрыши. Отдать кому-то не отдашь, учитывая, что половина - больные. Выбросить тоже не выбросишь, все же живая душа.
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#8 написал: Лист лавровый
Вчера, 10:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (101|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 282
Но однажды дедушкины носки, оставленные на ночь у кровати, бесследно пропали. Ругань была та еще, так как дедуля решил, что супруга выбросила специально любимые носки, которые ей давно не нравились

- Ты что, свои носки решил постирать?
- Да, а то они мне спать мешают.
- В смысле?
- Ночью светятся....
Зарегистрирован: 11.05.2018
#9 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 10:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (206|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 684
Цитата: Estellan
МертвецкиЖив
Да нет, не дом. Трешка обычная.
Тоже подобрыши. Отдать кому-то не отдашь, учитывая, что половина - больные. Выбросить тоже не выбросишь, все же живая душа.

Выбросить нет конечно, потом спать не сможешь сам. Деваться некуда, будем отвечать за тех, кого приручили:-) Как мои говорят - нам место нашлось и им будет.
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#10 написал: Шерри
Вчера, 11:44
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 44
Цитата: зелёное яблочко
Половина наверное так и объясняется случаев)))

))))) Согласна, по этому я и решила написать эту историю

Цитата: Лист лавровый
Но однажды дедушкины носки, оставленные на ночь у кровати, бесследно пропали. Ругань была та еще, так как дедуля решил, что супруга выбросила специально любимые носки, которые ей давно не нравились

- Ты что, свои носки решил постирать?
- Да, а то они мне спать мешают.
- В смысле?
- Ночью светятся....

?????
Зарегистрирован: 3.06.2019
#11 написал: Ksenya078
Вчера, 12:02
0
Группа: Посетители
Репутация: (209|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 090
Ни чего себе "несерьёзная история"! Как-то надо избавляться от такого шалунства! Хотя, кому-то даже и весело так, нескучно)). Спасибо, любопытная история,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
#12 написал: marzzz
Вчера, 12:22
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (513|0)
Публикаций: 90
Комментариев: 6 735
Цитата: Estellan
3 домика (которые они стоически игнорируют)

Вот какой супер умный маркетолог распространил информацию, что кошки любят эти "комплексы", состоящие из лазелок, диванчиков, когтеточек и домиков? Мои никак не реагируют на сие чудо, хоть личным примером показывай, как классно там скакать, лежать и играть! Ноль внимания, кило презрения.
А приблуды - дело обычное. Только не в квартире, а на даче. Наши соседские периодически приходят подъедаться, хотя и огребают от агрессивной Муськи люлей (двое других моих спасаются обычно бегством), но что б так, вещички тырить?? Это клептоман, а не кот! stuck_out_tongue_closed_eyes
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#13 написал: Estellan
Вчера, 12:27
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1541|0)
Публикаций: 160
Комментариев: 1 959
Цитата: marzzz
Цитата: Estellan
3 домика (которые они стоически игнорируют)

Вот какой супер умный маркетолог распространил информацию, что кошки любят эти "комплексы", состоящие из лазелок, диванчиков, когтеточек и домиков? Мои никак не реагируют на сие чудо, хоть личным примером показывай, как классно там скакать, лежать и играть! Ноль внимания, кило презрения.
А приблуды - дело обычное. Только не в квартире, а на даче. Наши соседские периодически приходят подъедаться, хотя и отгребают от агрессивной Муськи люлей (двое других моих спасаются обычно бегством), но что б так, вещички тырить?? Это клептоман, а не кот! stuck_out_tongue_closed_eyes


Было время, когда всего этого не было. Притащили им с улицы обрубок то ли толстой ветки, то ли тонкого ствола, когти драть.
Результаты: один мини-инфаркт, один обморок и одна попытка инсульта, помноженные на километр человечьих нервов и литр валерьянки на всех. С тех пор от экспериментов воздерживаемся.
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#14 написал: Шерри
Вчера, 12:51
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 44
Цитата: Ksenya078
Ни чего себе "несерьёзная история"! Как-то надо избавляться от такого шалунства! Хотя, кому-то даже и весело так, нескучно)). Спасибо, любопытная история,+++.

Так я эту историю определила в реальные, это админы перенесли). Так дедушка после сетку на окно повесил)) и кот больше к ним проникать не может.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#15 написал: Летяга
Вчера, 12:54
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 750
Комментариев: 8 442
Цитата: Estellan
Притащили им с улицы обрубок то ли толстой ветки, то ли тонкого ствола, когти драть.

У чёрного берёзовое полено высотой со шкаф с антресолями было. Он по этому полену на шкаф и лазил.
А у вас что не так с дровами пошло?

Про кота-вора, знакомая рассказывала лет 25 назад))

Квартира на первом этаже. По случаю приобретена редкая в те голодные времена роскошь - целая курица. Хозяйка её целиком зажарила в духовке, но по каким-то причинам вечером они эту курицу есть не стали, оставили на кухне на столе. Ночью хозяйка проснулась от странных звуков, доносящихся с кухни. Разбудила мужа. Тот сквозь сон пробурчал что-то нечленораздельное, разбираться не пошёл. Наутро приходят на кухню - курицы нет. Совсем. Блюдо, на котором она лежала, абсолютно чистое. Мысли посетили разные, вплоть до того, что курица просто приснилась))
Потом услышали на кухне какие-то стоны. Источник искали долго, но нашли. В укромном углу между кухонным уголком и трубами к батарее лежал кот. Лапы бедного животного еле касались пола. Костей он не оставил. Брать кота в руки было страшно: пузо могло не выдержать. Потому при помощи веника зверь был закатан на кусок фанерки и вынесен на улицу. Выжил или нет - не знаю.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#16 написал: marzzz
Вчера, 12:54
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (513|0)
Публикаций: 90
Комментариев: 6 735
Цитата: Шерри
Так дедушка после сетку на окно повесил

Отомстил за украденные носки! stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#17 написал: Шерри
Вчера, 12:54
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 44
Цитата: МертвецкиЖив
Цитата: Estellan
МертвецкиЖив
Да нет, не дом. Трешка обычная.
Тоже подобрыши. Отдать кому-то не отдашь, учитывая, что половина - больные. Выбросить тоже не выбросишь, все же живая душа.

Выбросить нет конечно, потом спать не сможешь сам. Деваться некуда, будем отвечать за тех, кого приручили:-) Как мои говорят - нам место нашлось и им будет.

Ну вы мальчики даёте))!! У моей свекрови, которая живёт рядом в комнате два кота. Так там такой запах((… столько шерсти..Уфф. Благородные вы конечно, прям любовью к вам пропиталась)
Зарегистрирован: 3.06.2019
#18 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 13:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (206|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 684
Цитата: Шерри
Цитата: МертвецкиЖив
Цитата: Estellan
МертвецкиЖив
Да нет, не дом. Трешка обычная.
Тоже подобрыши. Отдать кому-то не отдашь, учитывая, что половина - больные. Выбросить тоже не выбросишь, все же живая душа.

Выбросить нет конечно, потом спать не сможешь сам. Деваться некуда, будем отвечать за тех, кого приручили:-) Как мои говорят - нам место нашлось и им будет.

Ну вы мальчики даёте))!! У моей свекрови, которая живёт рядом в комнате два кота. Так там такой запах((… столько шерсти..Уфф. Благородные вы конечно, прям любовью к вам пропиталась)

У нас вообще нет запаха кошек дома. Камешки дорогие впитыващие покупаем. Они ходят в них только, приучены. Лоток в туалете стоит. Все моём вовремя и убираем. Это если газетки рвать и не убирать, то конечно, фу будет. А за любовь спасибо отдельно, пропитаюсь ей взаимно:-)
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#19 написал: Estellan
Вчера, 13:54
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1541|0)
Публикаций: 160
Комментариев: 1 959
Цитата: Летяга
у вас что не так с дровами пошло?

Не знаю. Они деревья только из окна видят. Перепугались так, что по стеночке его обходили. Пришлось выбросить.

Шерри
От шерсти никуда не денешься, но если углы не метят, от запаха достаточно мыть лотки)
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#20 написал: FromSiberia
Вчера, 14:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (63|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 629
Цитата: Шерри
Цитата: МертвецкиЖив
Цитата: Estellan
МертвецкиЖив
Да нет, не дом. Трешка обычная.
Тоже подобрыши. Отдать кому-то не отдашь, учитывая, что половина - больные. Выбросить тоже не выбросишь, все же живая душа.

Выбросить нет конечно, потом спать не сможешь сам. Деваться некуда, будем отвечать за тех, кого приручили:-) Как мои говорят - нам место нашлось и им будет.

Ну вы мальчики даёте))!! У моей свекрови, которая живёт рядом в комнате два кота. Так там такой запах((… столько шерсти..Уфф. Благородные вы конечно, прям любовью к вам пропиталась)

Ну тут два варианта... либо свекровь за котами плохо убирает, либо они не кастраты, но не имеют возможности выходить на улицу и помечают территорию дома. У нас в двухкомнатной хрущевке кот и кошка, запаха никакого, если я не ленюсь вовремя наполнитель в лотке заменить))) А от шерсти, кстати, очень фурминатор помогает. Вычесываешь кота периодически, и то, что могло бы остаться на мебели, выбрасываешь в мусор. Конечно, не скажу, что шерсти нет совсем, но она в таких количествах, что вполне можно не обращать внимания.

Цитата: МертвецкиЖив
Цитата: Шерри
Цитата: МертвецкиЖив
Цитата: Estellan
МертвецкиЖив
Да нет, не дом. Трешка обычная.
Тоже подобрыши. Отдать кому-то не отдашь, учитывая, что половина - больные. Выбросить тоже не выбросишь, все же живая душа.

Выбросить нет конечно, потом спать не сможешь сам. Деваться некуда, будем отвечать за тех, кого приручили:-) Как мои говорят - нам место нашлось и им будет.

Ну вы мальчики даёте))!! У моей свекрови, которая живёт рядом в комнате два кота. Так там такой запах((… столько шерсти..Уфф. Благородные вы конечно, прям любовью к вам пропиталась)

У нас вообще нет запаха кошек дома. Камешки дорогие впитыващие покупаем. Они ходят в них только, приучены. Лоток в туалете стоит. Все моём вовремя и убираем. Это если газетки рвать и не убирать, то конечно, фу будет. А за любовь спасибо отдельно, пропитаюсь ей взаимно:-)

У нас наполнитель дешевый древесный, суть прессованные опилки, и то нет запаха. Главное вовремя его менять, это точно. Я сыплю под решетку тонким слоем, 4-5 дней лежит спокойно.

Цитата: МертвецкиЖив
Estellan, куда столько?:-) Я одного бы отдал в хорошие руки, но никто не берет. Спасли с улицы, котенка, зима начиналась. Двое то тяжело и затратно. Корма сухие, камешки в лотки, да и вообще... Кошки - это хорошо, но жизнь не хочу на них класть:-) А это семеро у Вас vau Частный дом наверное? В квартире - это думаю было бы перебор.

Я вот опытным путем определила, что если котов в доме больше, чем комнат, это мне тяжело)))) Затраты на содержание еще можно как-то оптимизировать, а вот личного пространства не хватает им же самим, не только людям. Поэтому пока двое мой предел... не отказалась бы и от семи, но только когда и если мы будем жить просторней, как говаривал Денис Кораблев)))))
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#21 написал: FromSiberia
Вчера, 14:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: (63|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 629
Цитата: Estellan
МертвецкиЖив
У меня - семеро. В доме нет:
Штор (жалюзи - наш выбор)
Цветов и прочей растительности (после того как с миром упокоили корешок от сожранного алоэ)
Снимающихся картин
Легко бьющейся посуды
Незакрепленных стелажей
Книжных полок
Статуэток и прочей дребедени, которую легко скинуть
Личного пространства.

Зато есть 8 лотков, 3 домика (которые они стоически игнорируют), седые волосы, аптечка доверху забитая кошачьими лекарствами, тремор рук, нечеловеческая ловкость, годичный запас газет, истрепанные в клочья нервы, кошачьи лежанки, место для сна, куда коты не заходят, что приводит их в бешенство.)))

Мои коты прямо какие-то супердисциплинированные, я смотрю)))) Шторы им не интересны, комнатные растения тоже. Правда, я по знакомым собираю ненужные хлорофитумы, их они едят с аппетитом, так ведь для того и беру))) Еще кошка пыталась раньше объедать комнатный перец, я ее прямо-таки со слезами просила, чтоб не трогала, так жалко его было((( Ну вроде договорились мы с ней, перчик жив-здоров и плодоносит. Картины не роняют, посуду и безделушки бьют значительно реже, чем люди))))) И ведь их этому никто не учил!)))))))))))))))) Повезло мне, однако.
И в домике они спят, и лежанки оценили... Прямо золотые дети у меня))))))))))))))))))))
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#22 написал: Шерри
Вчера, 14:44
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 44
Да метят они конечно, по этому и запах такой у свекрови. Когда у меня был кот в молодости, тоже запаха не было. Но потом началась страшная аллергия, в итоге у меня астма. И посчастливилось мне найти второго мужа с двумя котами. Вот и сидят они у свекрови в комнате. А ей убираться лень((
Зарегистрирован: 3.06.2019
#23 написал: Estellan
Вчера, 19:38
0
Группа: Редакторы
Репутация: (1541|0)
Публикаций: 160
Комментариев: 1 959
FromSiberia
Махнемся?))
Зарегистрирован: 23.07.2015
          
#24 написал: FromSiberia
Вчера, 21:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (63|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 629
Цитата: Estellan
FromSiberia
Махнемся?))

Неееее))))))))))))))))) Я своих не отдам)))))))))))))))) Как и вы, думаю)))
Зарегистрирован: 15.07.2015
  
#25 написал: Tigger power
Вчера, 22:31
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2221|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 579
Смешная история, кот вор)) Вот только зачем ему носовой платок и носки))) а тк они затейники конечно +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#26 написал: marzzz
Вчера, 22:32
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (513|0)
Публикаций: 90
Комментариев: 6 735
Цитата: FromSiberia
Я вот опытным путем определила, что если котов в доме больше, чем комнат, это мне тяжело)))) Затраты на содержание еще можно как-то оптимизировать, а вот личного пространства не хватает им же самим

Только моим об этом не говорите! О личном пространстве.
Они норовят все втроём угнездиться на моей кровати: одна - в области головы, двое - в ногах. То есть, каждому по уголку. А четвертый угол мне оставляют.
На даче так же себя ведут. Порой, я загуляюсь, приду поздно, а места-то мне и нет! Даже заветного четвертого угла. Вся двухспальная кровать занята растянувшимися по трем диагоналями кошками. И уже не они вокруг меня обвиваются, а я пытаюсь втиснуться между ними зигзагом.
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#27 написал: Шерри
Вчера, 22:42
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 44
Цитата: Tigger power
Смешная история, кот вор)) Вот только зачем ему носовой платок и носки))) а тк они затейники конечно +++

Может это кошка была, гнездо для котят делала?
Зарегистрирован: 3.06.2019
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