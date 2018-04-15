Необъяснимое объяснимо

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 08:58

Причина: Изменен раздел.

Шерри Просмотров: 175 Комментарии: 27 +12 Вчера, 08:58 by

В предисловии хочу поблагодарить всех за хорошие отзывы и комментарии к моим предыдущим рассказам. Мне очень приятно общаться с вами.Сегодня я решила написать историю, чтобы поднять вам настроение.Пишу сразу, история - чистая правда. Мои бабушка и дедушка живут в городской квартире пятиэтажного дома. Пару месяцев назад в их «двушке» начали происходить непонятные явления. Сначала в комнате из шкафа вываливались вещи, когда бабушка мыла посуду на кухне, причем с завидным постоянством. Потом вещи начали падать со шкафа в комнате, которые спокойно лежали там, уложенные, не один год. Открывалась, со скрипом, дверь в ванную, и полотенце переползало на кухню. Качались шторы в безветренную погоду.Дедушка с бабушкой давно на пенсии, немного глуховаты, но в здравом уме. Грешили друг на друга, что, мол, плохо белье складывают в шкаф, да и полотенце зацепилось за чью-то ногу и притащилось на кухню. Но однажды дедушкины носки, оставленные на ночь у кровати, бесследно пропали. Ругань была та еще, так как дедуля решил, что супруга выбросила специально любимые носки, которые ей давно не нравились. Бабуля у меня аккуратистка, и за долгие годы супружеской жизни к чистоте приучила и деда. В квартире у них ни пылинки, все вещи на своих местах и пропажа носков их настолько обескуражила (тем более, бабушка их не трогала), что бабуля позвонила мне и моей маме, и рассказала про полтергейст.Мы с мамой, зная, что дверь у них железная с тремя замками, а на окнах решетки (поставлены после кражи), всяких бомжей и заблудших соседей сразу из подозрения отсеяли, несмотря на то, что у них первый этаж. Я рекомендовала бабушке прочитать «Отче наш» и пройтись со свечой по квартире.Бабушка у меня набожная, все сделала, как я сказала. И, что вы думаете - все прекратилось…Прошла неделя, звонит мне бабуля и рассказывает: «Сплю я ночью в проходной комнате, и вдруг дверь шкафа начала открываться, и оттуда стали медленно сваливаться на пол все полотенца. Я побежала к выключателю, включила свет, подобрала все белье обратно и, трясясь от страха, с включенным светом просидела до утра». У меня от таких картин тоже нервы зашалили, тем более, налицо мистика. Собрались уже вызывать Батюшку для освещения квартиры, но…Но не все, что нам кажется необъяснимым - мистика…Пару дней спустя. Сидит мой дедуля, смотрит телевизор, рядом открывается дверь шкафа, и оттуда, с его носовым платком во рту, выскакивает кот, пробегает мимо него, прыгает на подоконник и в форточку.И сразу все необъяснимое стало реальным. По решетке со стороны улицы, кот забирался к ним через форточку, залезал на шкафы, таскал носки, а на время, когда все прекращалось, просто бабушка не открывала окно.В данной ситуации ни мистики, ни жуткого нет. Хотя с другой стороны, не появись кот перед дедушкой, чем не мистика…

Ключевые слова: Мистика священник полтергейст. авторская история

Другие, подобные истории: