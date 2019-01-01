Сила мысли или случайная удача?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 01:20

Nik_dk Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Сегодня, 01:20 by

Интересный факт произошел 2 дня назад. Мистика это или нет, скорее всего, сила притяжения мыслей на исполнение нужного дела, желания.Ни для кого не секрет, что сейчас что угодно можно продать и купить через интернет. Выставил сын месяца три назад на продажу блок компьютерный и квадрокоптер, с продлением через каждый месяц. За эти месяцы некоторые интересовались товаром из разных городов России, торговались, сын скидывал цену, но дальше дело не шло. Оно и ясно, что всё это продаётся сплошь и рядом и частниками, и в магазинах, и через интернет. Сыну ну очень надо было продать всё и быстрее, о чём мы вслух громко попросили, не особо веря, что скоро продадим всё и сразу.Следующий день у него был выходной, который он провел в походе с рюкзаком за городом, без сообщений и звонков по сотовому. Домой пришёл около 9:00 вечера. Завтра ему на работу на сутки. Успел раздеться, умыться и тут звонок на сотовый, как будто знали, что он только что пришёл. Звонил покупатель из нашего города, если не продал, мол, компьютерный блок, то через полчаса он подъедет и купит его, даже не торговался. Через полчаса сын продал компьютерный блок. Пришёл домой, поел, звонок на сотовый, звонит покупатель, спрашивает, не продал ли он квадрокоптер, сын, не веря ушам своим, говорит: "Не продал". Пол-одиннадцатого вечера. Несмотря на позднее время, покупатель заявляет, что мы сейчас будем проезжать через ваш микрорайон и через минут 40 купим квадрокоптер, торопясь купить его глядя на ночь, когда и рассмотреть-то толком ничего нельзя, как будто зная, что завтра сын будет на сутках на работе.Сын продал и квадрокоптер. За полтора часа 2 вещи сразу было продано. Удивлению нашему не было предела. Значит, просьбы, сказанные вслух, иногда сбываются. На совпадение не похоже, ведь три месяца не могли продать, а тут глядя на ночь находятся покупатели купить сейчас же, причём каждый нужную ему вещь, а не одну и ту же. Что это сила человеческой мысли или без вмешательства высших сил не обошлось? Если второе то, как же нам простым смертным необходима их помощь, даже в мелочах, хотя бы иногда!Автор: Незнакомка.

Ключевые слова: Совпадение случайность везение сила мысли

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