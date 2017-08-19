За черемшой

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:16

Шерри Просмотров: 48 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 16:16 by

Лет 7-8 назад в начале июня поехали в прибайкальскую тайгу (км 120-150 от Иркутска) за черемшой на отцовской «Ниве». 4 человека - все родственники: отец, я, дядька (отцов брат) с племянником. Доехав по тяжёлой лесовозной дороге до места, в котором в предыдущие годы всегда делали остановку, обнаружили недавнюю осенне-зимнюю вырубку. Поэтому решили проехать ещё пару километров. Доехав до какого-то болота, через которое не было летней дороги, решили остановиться. Быстренько, чтобы не терять время, решили одного оставить у машины кашеварить, а остальным идти. У машины остался племянник Михаил, 27 лет, заядлый рыбак и охотник, имеющий разряд по боксу — одним словом, "сурьёзный" молодой человек, который, кроме всего, не пьёт и не курит.Мы через 4-5 часов, набив полные рюкзаки черемши, направились к «Ниве». На подходе к машине всех охватила какая-то тревога, сначала я думал, что это касается только меня, но потом определённую встревоженность высказали и отец, и дядька. Подойдя к «Ниве», мы не обнаружили ни костра, ни Михаила. Тревога усилилась... При этом место вокруг машины было буквально вытоптано Михайловыми армейскими берцами. Да и «Нива» выглядела как-то странно, изнутри она по возможности была завешана верхней одеждой Мишки и какими-то тряпками.Племянник обнаружился внутри наглухо запертой «Нивы». На нас он смотрел какими-то ошалелыми глазами, а на просьбу открыть двери отрицательно мотал головой. Отец ключом открыл снаружи дверь. Мишка заорал не своим голосом, что скорее нужно отсюда у....ть, пока "ОН" нас всех не сожрал. Понятно, что мы все первым делом подумали о медведе. Подогретые чувством тревоги и увиденным, все мигом сиганули в машину. Отец так рванул с места, что Шумахер отдыхает.Отъехав от того болота примерно 5-7 км., остановились. Обнаружили, что из трёх рюкзаков в машине только один. Два остались ТАМ. Мишка же к тому времени немного успокоился. И рассказал следующее.Когда мы ушли, он решил сходить к болоту и посмотреть, может, есть где-нибудь местный источник чистой водички: ручей или ключ. Пройдя шагов сто, вышел из болотца на чистую сухую полянку, сплошь заросшую каким-то очень мелким кустарником с очень душистым запахом. При этом ему стало как-то совершенно беспричинно радостно и бесшабашно. Мишка забыл про воду и про костер, а только ходил по этой полянке кругом и БАЛДЕЛ!!! Но вдруг почувствовал, что он здесь не один, хотя вокруг никого не было. Ощущение того, что тысячи глаз смотрят на него из леса, вогнало его в такой ужас, что по дороге к «Ниве» он умудрился потерять котелок, нож, небольшой топор и верхонки. Сам не помнит, как оказался возле машины, как вокруг нее бегал и зачем пытался закрыть окна изнутри. Но помнит, что кто-то за ним гнался очень большой и... невидимый.Выслушав его мой отец, врач высшей категории, заслуженный врач РФ, рьяный МАТЕРИАЛИСТ, заявил: нужно вернуться на место, забрать рюкзаки с черемшой и посмотреть на эту поляну. Потому что попахивает это всё "наркотическими глюками". Возвратившись на место, мы вдвоем с батькой — дядька с Мишкой на отрез отказались ехать обратно — обнаружили наши рюкзаки там, где мы их и бросили. По Мишкиным следам пошли через болото, и чем дальше мы отходили от машины, тем сильнее становился запах болотного багульника (Ledum palustre), в простонародье называемый болиголов, свиной багульник, дурник и т.п. Отец сказал, что далее идти смысла нет, и так всё понятно. Это растение в период раннего цветения выделяет какие-то достаточно сильные эфирные масла, которые оказывают сильное влияние на работу ЦНС. Что, видимо, и произошло с нашим Мишкой.Конечно, мы попытались объяснить Михаилу, что с ним произошло банальное опьянение эфирными маслами, но он не хотел об этом и слушать, повторяя как заведенный: "Я 'ЕГО' не видел, но чувствовал, что он ЕСТЬ".П.С. После того случая мы еще разок ездили в ту сторону за черемшой, но почему-то не смогли найти то болото, то ли высохло оно, то ли "ОН" его спрятал!!!Автор неизвестен.

Ключевые слова: Болото травы дурман

Другие, подобные истории: