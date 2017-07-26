Братство нечисти- Утра, соседи! - Водяной лениво повернулся с одного толстого бока на другой, почесал зелёное брюхо и широко зевнул.
- Кваааа, квааа! - приветствовали соседа лягушки и жабы.
- Всем доброго утречка! - Кикимора выглянула из своей уютной топи, сладко потянулась, немного понежилась в лучах утреннего теплого солнышка и вновь скрылась под ряской.
- Ну, чего тут все расшумелись, поспать не дадут! - возмутился спавший неподалёку от большого болота Леший.
Он вообще всегда был нелюдимым. Ну, так казалось окружающим. Никогда и никто из его соседей слова доброго от него не слышал. Да и чему ему было радоваться? Лес люди почти весь переворовали, зверьё перестреляли, одни ящерки остались. Да и те поближе к топи перебрались. Сюда-то эти люди не доберутся. Гиблое место. Сколько тут косточек захоронено, сколько корзинок под клюковку валяется - и не счесть.
Леший поворочался, уснуть обратно так и не сумел - лягушки запели свой утренний хорал, немногочисленные птицы защебетали. Остатки леса листьями зашумели, да ветвями принялись скрипеть.
- Да что ж такое-то. Ладно, встаю. Надо обойти свои владения.
Леший направился в сторону лесопилки - в очередной раз попытаться сломать мерзкую адскую машину, которая ежедневно жадно пережёвывала десятки вековых деревьев.
- Люди, - поморщился Леший. - Человеееки...
«Эх», - подумалось Лешему, - «а ведь раньше они и лес уважали, и мою работу почитали. И боялись, и любили. А щас только знают, потребительством занимаются. И ни спасиба тебе, ни новых посадочек взамен срубленным.
А зверьё? Ну вот зачем им ружья эти громыхающие? Что они, скотом своим не наедаются, что зайчишек, лосят да кабанчиков приходится добывать, или хоть вот птиц диких? С них вообще одни перья, мяса-то там. Что у них, одежды нет, что они медведей на шкуры отстреливают? Человеееки...»
Леший услышал шум адской машины. Люди уже с утра заправились водкой, а машина - топливом. "Работать начали. Рабы, от-ать".
Диверсия лесная не задалась. Лешего ещё на подходе псина охранная определила, лаем залилась.
Леший уж её и так и сяк отвлекал - ни в какую, видит его, зараза мохнатая, да всё лает и лает.
Человеки-то сразу чуть что за оружие хватаются. "Браконьерничать надо с умом", - как-то сказал один из них, главный который, с бородой окладистой рыжей.
Леший побродил-покружил вокруг, да и пошел обратно к большому болоту.
Водяной с Кикиморой светские беседы вели, вспоминали былое, щебетали, в общем, как голубки весенние.
Леший устроился на бережку, сорвал травинку да начал жевать сладкое её основание. Хоть какая-то радость.
- Слышь, Леший, может, помочь чем? Ты чего всё смурнее-то день ото дня? - Кикимора убрала с лица зелёный локон, выбившийся из аккуратного пучка.
- Ой, да ну вас, - гордо перевернулся на другой бок Леший. А сам лежит, трясется, слёзы роняет на мягкую кочку.
- Слышь, Кикимора, надо его выручать, а то ведь загнется так, бедолага, - Водяной плюхнулся со своего небольшого островка в трясину и медленно, степенно подплыл к Лешему. - Так, хватит уже, рассказывай.
- Да вам-то что? Вашу топь никто не тронет, - всхлипывал Леший. - А мой лес?! Да от него же уже почти одни пни остались да ещё пара птичьих гнёзд. Ящерки мои верные - и то к вам сбежали! Что смотрите, предательницы? - ящерки потупили свои изумрудные глазки, скрылись под корягой от греха подальше.
Леший уже не скрывал своих слёз от соседей, горько рыдал в липкое зелёное плечо Водяного. Тот его ободрительно похлопывал по спине и тоже плакал.
- Так, - вдруг решительно промолвила Кикимора. - Слёзы - отставить. Надо думать, как Лешего выручать. Предлагаю сперва бобров с соседней речушки попросить свою плотину разобрать. А там по ручью мы до лесопилки всем болотом доберемся.
- Правда? - утёр слёзы-сопли грязным рукавом Леший. - Вы мне правда поможете? Я ж вам ни разу слова доброго не сказал. Хоть и родня мы, конечно. Вы простите, характер у меня в деда моего, а он злющий да лютый был. Но лес-то мой не виноват! - Леший хмыкнул. - Вы простите меня, за помощь вашу буду в вечном долгу. И в другой раз, если грибов-ягод-орехов попросите, принесу всенепременно!
Леший поднялся на ноги, воодушевленно, почти по-молодецки, поскакал в сторону речушки, на которой семейство бобров обитало.
На просьбу Лешего бобры сперва недобро отреагировали. Тот их в своё время сюда и сослал. А потом согласились. Если леса не будет, из чего им потом плотины строить?
Разворотить запруду бобрам и Лешему не удавалось. Но тут на подмогу приковылял пожилой медведь, который хоронился от охотников по соседству с болотиной последние лет десять. Одинокий и хромой, с сединой на простреленной ноге. Он взялся за самое большое бревно, громко зарычал, так, что весь остаток леса услышал. Бревно поддалось, поплыло по воде, прихватив с собой всю плотину. Река была свободна. Вода быстро вспомнила своё прежнее русло и махом добежала мимо лесопилки прямо до большого болота.
Лесорубы, заслышав медвежий рык, схватились за ружья и несмело побрели в противоположную сторону. Леший-то запутал горе-охотников, рык отразил так, чтоб он будто с другой стороны слышался. И то, что вода уже была возле лесопилки, браконьеры не заметили.
Тем временем, Водяной и Кикимора со всем болотным воинством уже были на месте.
По-быстрому сплели веревку из осоки, что-то над ней прошептали так, чтоб она крепче стального троса стала. Накинули на адскую машину, поволокли её в трясину болотную.
Пока охотников эхо медвежьего рыка по лесу мотало, жители болот избавились и от их сторожки. Собаку пожалели, пёс-то оказался очень дружелюбным. Поблагодарил за спасение и умчался в город на любимую свалку.
Когда Леший вдоволь натешился над лесорубами, вернул их на пустую полянку, где всего час назад стояла адская лесопилка и домик охотничий. Человеки, уже и так порядком напуганные, от увиденного в полный ступор впали. Стояли, смотрели на не пойми откуда взявшуюся реку, на Водяного и Кикимору, грозящих им кривыми зелёными пальцами. Побросали лесорубы свои ружья, пустились наутёк. И больше лес их не видел.
А Леший с тех пор своё слово блюдёт - болотным жителям угощения носит да словами добрыми одаривает. Потому что мир не без добрых людей. И помощь - она обязательно придёт, даже когда и не верится в это вовсе.
Автор - Любовь Микина.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:49
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 02:49 by Сделано_в_СССРПросмотров: 29Комментарии: 2
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