Братство нечисти

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 02:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 29 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 02:49 by

- Утра, соседи! - Водяной лениво повернулся с одного толстого бока на другой, почесал зелёное брюхо и широко зевнул.- Кваааа, квааа! - приветствовали соседа лягушки и жабы.- Всем доброго утречка! - Кикимора выглянула из своей уютной топи, сладко потянулась, немного понежилась в лучах утреннего теплого солнышка и вновь скрылась под ряской.- Ну, чего тут все расшумелись, поспать не дадут! - возмутился спавший неподалёку от большого болота Леший.Он вообще всегда был нелюдимым. Ну, так казалось окружающим. Никогда и никто из его соседей слова доброго от него не слышал. Да и чему ему было радоваться? Лес люди почти весь переворовали, зверьё перестреляли, одни ящерки остались. Да и те поближе к топи перебрались. Сюда-то эти люди не доберутся. Гиблое место. Сколько тут косточек захоронено, сколько корзинок под клюковку валяется - и не счесть.Леший поворочался, уснуть обратно так и не сумел - лягушки запели свой утренний хорал, немногочисленные птицы защебетали. Остатки леса листьями зашумели, да ветвями принялись скрипеть.- Да что ж такое-то. Ладно, встаю. Надо обойти свои владения.Леший направился в сторону лесопилки - в очередной раз попытаться сломать мерзкую адскую машину, которая ежедневно жадно пережёвывала десятки вековых деревьев.- Люди, - поморщился Леший. - Человеееки...«Эх», - подумалось Лешему, - «а ведь раньше они и лес уважали, и мою работу почитали. И боялись, и любили. А щас только знают, потребительством занимаются. И ни спасиба тебе, ни новых посадочек взамен срубленным.А зверьё? Ну вот зачем им ружья эти громыхающие? Что они, скотом своим не наедаются, что зайчишек, лосят да кабанчиков приходится добывать, или хоть вот птиц диких? С них вообще одни перья, мяса-то там. Что у них, одежды нет, что они медведей на шкуры отстреливают? Человеееки...»Леший услышал шум адской машины. Люди уже с утра заправились водкой, а машина - топливом. "Работать начали. Рабы, от-ать".Диверсия лесная не задалась. Лешего ещё на подходе псина охранная определила, лаем залилась.Леший уж её и так и сяк отвлекал - ни в какую, видит его, зараза мохнатая, да всё лает и лает.Человеки-то сразу чуть что за оружие хватаются. "Браконьерничать надо с умом", - как-то сказал один из них, главный который, с бородой окладистой рыжей.Леший побродил-покружил вокруг, да и пошел обратно к большому болоту.Водяной с Кикиморой светские беседы вели, вспоминали былое, щебетали, в общем, как голубки весенние.Леший устроился на бережку, сорвал травинку да начал жевать сладкое её основание. Хоть какая-то радость.- Слышь, Леший, может, помочь чем? Ты чего всё смурнее-то день ото дня? - Кикимора убрала с лица зелёный локон, выбившийся из аккуратного пучка.- Ой, да ну вас, - гордо перевернулся на другой бок Леший. А сам лежит, трясется, слёзы роняет на мягкую кочку.- Слышь, Кикимора, надо его выручать, а то ведь загнется так, бедолага, - Водяной плюхнулся со своего небольшого островка в трясину и медленно, степенно подплыл к Лешему. - Так, хватит уже, рассказывай.- Да вам-то что? Вашу топь никто не тронет, - всхлипывал Леший. - А мой лес?! Да от него же уже почти одни пни остались да ещё пара птичьих гнёзд. Ящерки мои верные - и то к вам сбежали! Что смотрите, предательницы? - ящерки потупили свои изумрудные глазки, скрылись под корягой от греха подальше.Леший уже не скрывал своих слёз от соседей, горько рыдал в липкое зелёное плечо Водяного. Тот его ободрительно похлопывал по спине и тоже плакал.- Так, - вдруг решительно промолвила Кикимора. - Слёзы - отставить. Надо думать, как Лешего выручать. Предлагаю сперва бобров с соседней речушки попросить свою плотину разобрать. А там по ручью мы до лесопилки всем болотом доберемся.- Правда? - утёр слёзы-сопли грязным рукавом Леший. - Вы мне правда поможете? Я ж вам ни разу слова доброго не сказал. Хоть и родня мы, конечно. Вы простите, характер у меня в деда моего, а он злющий да лютый был. Но лес-то мой не виноват! - Леший хмыкнул. - Вы простите меня, за помощь вашу буду в вечном долгу. И в другой раз, если грибов-ягод-орехов попросите, принесу всенепременно!Леший поднялся на ноги, воодушевленно, почти по-молодецки, поскакал в сторону речушки, на которой семейство бобров обитало.На просьбу Лешего бобры сперва недобро отреагировали. Тот их в своё время сюда и сослал. А потом согласились. Если леса не будет, из чего им потом плотины строить?Разворотить запруду бобрам и Лешему не удавалось. Но тут на подмогу приковылял пожилой медведь, который хоронился от охотников по соседству с болотиной последние лет десять. Одинокий и хромой, с сединой на простреленной ноге. Он взялся за самое большое бревно, громко зарычал, так, что весь остаток леса услышал. Бревно поддалось, поплыло по воде, прихватив с собой всю плотину. Река была свободна. Вода быстро вспомнила своё прежнее русло и махом добежала мимо лесопилки прямо до большого болота.Лесорубы, заслышав медвежий рык, схватились за ружья и несмело побрели в противоположную сторону. Леший-то запутал горе-охотников, рык отразил так, чтоб он будто с другой стороны слышался. И то, что вода уже была возле лесопилки, браконьеры не заметили.Тем временем, Водяной и Кикимора со всем болотным воинством уже были на месте.По-быстрому сплели веревку из осоки, что-то над ней прошептали так, чтоб она крепче стального троса стала. Накинули на адскую машину, поволокли её в трясину болотную.Пока охотников эхо медвежьего рыка по лесу мотало, жители болот избавились и от их сторожки. Собаку пожалели, пёс-то оказался очень дружелюбным. Поблагодарил за спасение и умчался в город на любимую свалку.Когда Леший вдоволь натешился над лесорубами, вернул их на пустую полянку, где всего час назад стояла адская лесопилка и домик охотничий. Человеки, уже и так порядком напуганные, от увиденного в полный ступор впали. Стояли, смотрели на не пойми откуда взявшуюся реку, на Водяного и Кикимору, грозящих им кривыми зелёными пальцами. Побросали лесорубы свои ружья, пустились наутёк. И больше лес их не видел.А Леший с тех пор своё слово блюдёт - болотным жителям угощения носит да словами добрыми одаривает. Потому что мир не без добрых людей. И помощь - она обязательно придёт, даже когда и не верится в это вовсе.Автор - Любовь Микина.

Ключевые слова: Водяной животный мир болото лесорубы браконьеры лес

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