Лукоморье- Да почему нет то, а? - возмутилась Русалка и указала на Кота, - Почему ему можно, а мне нельзя?
- Как-то я ловил мыша, а он не слышал ни шиша! Я его схватил за лапу, он давай от меня драпать! - пропел Кот, поворачивая по цепи направо.
- Вот примерно поэтому, - Леший сидел за столом среди вороха бумаг, - Он особенный.
- Я тоже особенная. Вот, гляди! - Русалка выпрыгнула из воды на выступ на берегу, села, свернув хвост, расправила золотистые волосы и захлопала ресницами.
- Угу, - пробормотал Леший, не отрывая взгляда от бумаг, - Согласно моим записям, вас там таких особенных около сотни.
- Да куда им до меня, - Русалка махнула рукой в сторону океана, - Ну Леший, ну миленький!
- … И было у него три сына, каждый из которых был мастером в своём деле... - проговорил Кот, проходя налево.
- Я же сказал, нет. Нечем мне тебя занять. Русалки в воде, остальные на земле. И точка. - Леший размашисто поставил подпись на одной из бумаг.
Русалка надула губы и приготовилась плакать.
- Ты мне это брось, - Леший защёлкал счётами, - Ежели б меня слезами можно было купить, вас бы тут уже вся сотня сидела.
Он записал получившийся результат, встал из-за стола и подошёл к Русалке.
- Что вот ты плаваешь сюда каждый день? Другим раз сказал нет, они и уплывают.
- Скучно мне, - ответила Русалка, - всех занятий то, с рыбами поговорить, Водяному глазки строить. Ну утащить кого в воду. Ты знаешь, что люди под водой не разговаривают? Вернее, разговаривают, но как то иначе, пузыри мешают разобрать. А потом вообще засыпают, даже не слушают.
- Засыпают? - ухмыльнулся Леший.
- Ну да, - Русалка смотрела на него большими наивными глазами, - Засыпают.
Леший внимательно смотрел на Русалку, пытаясь понять, шутит она или нет. Поняв, что не шутит, решил не расстраивать.
- Ты пойми, я то сам и не против. Но русалкам на дереве не место. Птицам да, вон, котам, куда ни шло. Но не русалкам.
- Ааааааааааааааа, - раздалось где то вдалеке.
- Что это? - Русалка приготовилась было спрыгнуть в воду.
- Колдун, - Леший посмотрел на солнце, - Богатыря понёс. Опаздывает сегодня.
- Так вот, - заговорила Русалка, - Места у нас волшебные, живём тем, что ходит люд разный посмотреть. А представляешь, если слух пойдёт, что за Тридевять Земель Русалка на дереве сидит? Ты слышал о таком когда нибудь?
- Не слышал, - честно ответил Леший.
- ...Влюбился я в твои глазааааа, но не решился я сказаааааать… - Кот снова ушёл направо.
- Странный Кот, - Русалка проводила того взглядом, - Ну вот! Знаешь, сколько людей набежит? Богатырей! Писателей! Может, даже принц какой пожалует…
Русалка мечтательно вздохнула. Леший задумчиво смотрел на Дуб.
- Писателей, говоришь? Писателей бы хорошо. Пол века стоим и ни одной заметки, - он почесал за ухом, - Хорошо! Даю тебе месяц испытательного сроку. Будет, как ты сказала - останешься насовсем. Нет - даже не приплывай.
- Да, да, да! - Русалка светилась от радости, - Спасибо, Леший, ты не пожалеешь!
- Это мы ещё поглядим, - Леший посмотрел наверх, - А как ты туда залезешь-то?
- ...А он ему и говорит: Ступай к высокой горе и найди там то, что горит огнём, да не обжигает… - прошёл Кот, неодобрительно поглядывая на Русалку.
- Да вон, - Русалка указала на одиноко стоящую ступу Бабы-Яги, - Воспользуемся, пока бабки нет.
Автор: Роман Седов.
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Сегодня, 20:35 by ЛетягаПросмотров: 18Комментарии: 0
Ключевые слова: Русалка Леший кот не такая сказка