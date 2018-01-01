Лукоморье

Летяга Просмотров: 18 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 20:35 by

- Да почему нет то, а? - возмутилась Русалка и указала на Кота, - Почему ему можно, а мне нельзя?- Как-то я ловил мыша, а он не слышал ни шиша! Я его схватил за лапу, он давай от меня драпать! - пропел Кот, поворачивая по цепи направо.- Вот примерно поэтому, - Леший сидел за столом среди вороха бумаг, - Он особенный.- Я тоже особенная. Вот, гляди! - Русалка выпрыгнула из воды на выступ на берегу, села, свернув хвост, расправила золотистые волосы и захлопала ресницами.- Угу, - пробормотал Леший, не отрывая взгляда от бумаг, - Согласно моим записям, вас там таких особенных около сотни.- Да куда им до меня, - Русалка махнула рукой в сторону океана, - Ну Леший, ну миленький!- … И было у него три сына, каждый из которых был мастером в своём деле... - проговорил Кот, проходя налево.- Я же сказал, нет. Нечем мне тебя занять. Русалки в воде, остальные на земле. И точка. - Леший размашисто поставил подпись на одной из бумаг.Русалка надула губы и приготовилась плакать.- Ты мне это брось, - Леший защёлкал счётами, - Ежели б меня слезами можно было купить, вас бы тут уже вся сотня сидела.Он записал получившийся результат, встал из-за стола и подошёл к Русалке.- Что вот ты плаваешь сюда каждый день? Другим раз сказал нет, они и уплывают.- Скучно мне, - ответила Русалка, - всех занятий то, с рыбами поговорить, Водяному глазки строить. Ну утащить кого в воду. Ты знаешь, что люди под водой не разговаривают? Вернее, разговаривают, но как то иначе, пузыри мешают разобрать. А потом вообще засыпают, даже не слушают.- Засыпают? - ухмыльнулся Леший.- Ну да, - Русалка смотрела на него большими наивными глазами, - Засыпают.Леший внимательно смотрел на Русалку, пытаясь понять, шутит она или нет. Поняв, что не шутит, решил не расстраивать.- Ты пойми, я то сам и не против. Но русалкам на дереве не место. Птицам да, вон, котам, куда ни шло. Но не русалкам.- Ааааааааааааааа, - раздалось где то вдалеке.- Что это? - Русалка приготовилась было спрыгнуть в воду.- Колдун, - Леший посмотрел на солнце, - Богатыря понёс. Опаздывает сегодня.- Так вот, - заговорила Русалка, - Места у нас волшебные, живём тем, что ходит люд разный посмотреть. А представляешь, если слух пойдёт, что за Тридевять Земель Русалка на дереве сидит? Ты слышал о таком когда нибудь?- Не слышал, - честно ответил Леший.- ...Влюбился я в твои глазааааа, но не решился я сказаааааать… - Кот снова ушёл направо.- Странный Кот, - Русалка проводила того взглядом, - Ну вот! Знаешь, сколько людей набежит? Богатырей! Писателей! Может, даже принц какой пожалует…Русалка мечтательно вздохнула. Леший задумчиво смотрел на Дуб.- Писателей, говоришь? Писателей бы хорошо. Пол века стоим и ни одной заметки, - он почесал за ухом, - Хорошо! Даю тебе месяц испытательного сроку. Будет, как ты сказала - останешься насовсем. Нет - даже не приплывай.- Да, да, да! - Русалка светилась от радости, - Спасибо, Леший, ты не пожалеешь!- Это мы ещё поглядим, - Леший посмотрел наверх, - А как ты туда залезешь-то?- ...А он ему и говорит: Ступай к высокой горе и найди там то, что горит огнём, да не обжигает… - прошёл Кот, неодобрительно поглядывая на Русалку.- Да вон, - Русалка указала на одиноко стоящую ступу Бабы-Яги, - Воспользуемся, пока бабки нет.Автор: Роман Седов.

Ключевые слова: Русалка Леший кот не такая сказка

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