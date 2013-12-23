Тайна алхимика

Estellan Просмотров: 49 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 02:12 by

Майские праздники. Как много прекрасного, в сердце русского человека, способно пробудить это словосочетание. Природа, комары, пикники на природе, приключения. Вот как раз за последним мы сейчас и тащились в какую-то тьмутаракань все в той же компании: Сет, Лиза, Катерина, Вит и я…Я уже рассказывал, как люблю походы? С тех пор кардинально ничего не изменилось. Но отказаться, в очередной раз, не получилось. И вот я, уже который час, тащился за весело вышагивающей компанией, чувствуя, что моя ненависть к природе, обильно забившейся в обувь, глаза и за шиворот, приобретает вселенские масштабы, что они как-то слишком быстро идут и, что только мой рюкзак, судя по ощущениям, набит кирпичами.- Привал! – скомандовал Сет.Я повалился прямо там, где стоял, обильно уткнувшись в ту самую природу, которая тут же ринулась на освоение новых территорий в моих джинсах.- Ну ничего себе, - раздался подозрительно бодрый голос Лизы. – И мы так долго шли, чтобы прийти обратно к цивилизации?- Это, дорогая моя Лизетт, не цивилизация. Это – красочные руины, которые скрасят одиночество тем, кто скучает по цивилизации, - Сет ответил ей, но шпильку в мой адрес не уловил бы только глухой.- А как же те, кто изрядно отравлен вашим лесным воздухом? Дизельного мотора у вас, совершенно случайно, не завалялось? – поинтересовался я, валяющийся под рюкзаком с кирпичами, и, в связи с этим, чувствующий себя несколько подавленно.- Дизельного мотора нет. Иначе его бы точно нес ты. Зато у нас навалом еды, развлечений и впечатлений.Сет поднял мой рюкзак, подозрительно осмотрел мою же, болтающуюся в лямках, тушку и предпринял попытку освободить меня из рюкзачьей хватки. То ли рюкзак не желал расставаться с добычей, то ли мы просто срослись где-то в районе спины, по моим ощущениям, но удалось ему это далеко не с первой попытки.Разбить лагерь повезло довольно быстро. Надеясь, что эта местность не изобилует медведями с открывашками вместо когтей и бурундуками-мутантами, склад еды устроили под навесом у дерева, палатки полукругом вокруг костра… на этом цивилизация заканчивалась, и начинался дикий лес.Над диким лесом гнилым зубом возвышалась башня. Обычная такая башня, из камня, частично разрушенная, совершенно обычная, если не считать того, что возвышается посреди девственного леса.- А это, что за наследие темных веков? – поинтересовался я у нашего всезнайки.Сет, рубивший дрова, резко обернулся, едва не звезданув топором мне по лбу.- А это, друже, то, что осталось от когда-то богатого поместья какого-то богатого помещика. Мутный был тип. То ли с чернокнижниками якшался, то ли с колдунами. Тут куда не плюнь, в наследие темных веков попадешь. Его все походники как ориентир используют. Завтра его пройдем, обойдем пруд и заночуем у реки. «Чудесно». Как же я «люблю» ночевать у руин богатых древних чернокнижников.Ночь опускается на лес всегда быстрее, чем в городе. Отсутствие светового загрязнения делает звезды особенно яркими, а темноту особенно плотной. Пока компашка общалась у костра, я болтался в гамаке, краем уха прислушивался к разговору и смотрел на темную, на фоне более светлого края неба, башню. Руины, как руины. Ничего особенного, но что-то раз за разом заставляло возвращаться к ней взглядом. Почему-то было неуютно. В какой-то момент показалось, что в одном из окон появилось что-то светлое, почти белое. Человек? Здесь есть еще такие же психи, как мы?Пришлось выбраться из гамака, взять фонарик и Сета, и отправиться на разведку. Не то, чтобы я не мог заснуть, зная, что здесь есть и другие туристы, но что-то мне подсказывало, что других туристов здесь нет.Вблизи башня поражала картиной полного упадка. Кирпичи крошились и угрожали рассыпаться под пальцами. Вокруг бурно росла самая разнообразная растительность, обломки кирпичей усыпали землю у подножия. Никаких дверей не было и в помине. Внутри было и того хуже. Ни перекрытия, ни лестницы не пережили испытания годами и природой. Что самое поразительное, не было даже лестницы куда-то вниз.- Ну и что ты видел? – скептически осведомился Сет, посветив фонариком в подвал или что тут было, следом туда же плюнув.- Сам не знаю… что-то белое.Объяснение не особо удовлетворило Сета, да и меня, признаться, тоже. То, что наверх никто не мог забраться, было более чем очевидно. Неужели показалось?По возвращении, вечер шел своим чередом: Сет травил байки, девчонки ненатурально пугались, Вит хранил задумчивое молчание и время от времени тыкал веткой в костер и, иногда, в меня. Все шло как обычно, ровно до того момента, когда Катерина, вдруг резко выпрямившись, осторожно обратилась ко мне, недвусмысленно шаря рукой за спиной:- Марк, ты только сильно не волнуйся… но там, у тебя за спиной, кто-то чуть-чуть стоит.Подскочили все. Вит вооружился той самой веткой, Сет котелком, а мне достался суровый взгляд. Ровно настолько, насколько он может быть суровым у человека, который, вскакивая, перелетел через бревно спиной вперед. Тишина. Настолько тихо, пожалуй, может быть только в ночном лесу, вдали от населенных пунктов.- Ку-ку? – осведомилась, невидимая в темноте, ночная порода кукушки.Народ выдохнул. Развернувшись к костру, мы поняли, что кого-то не хватает.Пересчитались. Явно отсутствовала Лиза. Вряд ли бы она одна удрала, даже с перепугу. Оставшиеся члены экспедиции решили ее искать. Только, не решили в каком именно составе. Сет предлагал разделиться и заковырять Лизу, как только найдет, котелком насмерть, чтобы больше нас не пугала. Мы же, с Катериной, фильмы ужасов смотрели и убеждали остальных, что разделяться ну совсем не наш вариант. Там как раз с этого все и начинается.Наверное, мы так и ругались бы до утра, но наш спор прервали какие-то странные лапы, высунувшиеся из кустов, ловко сграбаставшие Катерину и споро уволокшие ее в те же самые кусты. Мы даже сказать ничего не успели.Тут уже соседние кусты ощетинились приветливо растопыренными конечностями. Сет отскочить успел, я тоже, а вот Вит оказался не таким ловким, зато успел многое сказать. Правда, ничего такого, что я бы озвучил в приличном обществе. Самым печальным было то, что голос явно удалялся, ветка осталась у Вита, а одним котелком много не навоюешь. Пришлось выдернуть палку из костра.Разгоняя ночную темноту своими шкурами, из кустов к нам вышли существа. Даже не знаю, как их еще назвать. Существа были похожи на тряпичных кукол. Тряпичных кукол, сшитых из какой-то светло-серой или белой ткани, на которую было каким-то неведомым мне образом пришпандорено лицо. Лицо было сделано из глины или фарфора, словом, какой-то керамики, и ничего не выражало. Двое существ, двигаясь абсолютно бесшумно, окружали меня, Сета и костер.- Откуда они вылезли? – осведомился Сет то ли у меня, то ли у них.Существа хранили молчание, а мне ответ на этот вопрос был неведом.- Маневр сороконожка. Встречаемся у башни, – сообщил я ему, и, метнув в ближайшее существо свой факел, отпрыгнул в сторону.Существо моей атакой не особо впечатлилось, но загорелось. Последним, что я увидел до того, как поскользнулся и, пересчитывая все неровности ландшафта ребрами, съехал в какой-то овраг, было то, как Сет своего оппонента долбанул котелком и усвистел в темноту.«Облака низко. Дождь, наверное, будет». Заметил внутренний голос, стоило мне открыть глаза. До погодных условий мне сейчас было абсолютно фиолетово. Хотя нет, лежать на дне оврага под дождем, наверняка было бы куда неприятней. Первым делом следовало выяснить, ничего ли я себе не сломал, а потом выдвигаться в сторону указанного объекта, где меня должен бы уже ждать Сет. С первым пунктом на начальном этапе возникли небольшие сложности, но когда я отбросил корягу, по ошибке засчитываемую за пятую конечность, дело пошло на лад.У башни меня никто не ждал. Выждав для верности полчаса и лишь после этого, оторвав от стены какую-то железяку, я решил сунуться внутрь. Глобально ничего не изменилось. Лишь из подвала лился едва заметный свет, и у проема самообразовалась деревянная лестница.- Все чудесатей и чудесатей… - заметил я в темноту, и темнота отозвалась шелестом крыльев неведомой птицы.Мысленно пожелав ей здоровьица, я обошел по кругу проем в полу, ведущий куда-то вниз. Потом еще раз. Подумал. Обошел еще раз. Если следовать логике, эти странные существа появились отсюда, так как в первый раз я увидел нечто белое как раз в башне. Наверху спрятаться не представляется возможным. Друзей тоже не слышно, а если бы меня утащила неведомая фигня, я бы орал так, что слышно меня было бы очень далеко. Следовательно, они внизу. По крайней мере те, кого эти существа утащили. Где Сет, я не знаю. И какие у меня варианты?В очередной раз заглянув в проем в полу, я, отчаянно жалея, что вообще ввязался в авантюру с походом, ведь ни один из них у нас нормально не заканчивался, стал спускаться вниз, стараясь не греметь своей железякой.Поскользнулся уже на третьей ступеньке и все остальные пересчитал попеременно позвоночником и печенью. Выпущенная из рук железяка, громыхая, как сошедший с рельс поезд, догнала меня уже внизу, больно приземлившись одним из острых углов куда-то в область лопаток.- Тссс… - обратился я к ней и полумраку подземного коридора.Полумрак молчал, железяка звякнула, скатившись с моей спины и упав на какой-то камушек. Полежал еще немного, привыкая к полумраку и мысли о том, что если нас кто-то слышал, то уже бежит сюда со всех лап.Полумрак все еще молчал. Пришлось отказаться от плана срочной эвакуации и крадучись направиться вдоль коридора. Поперек особо не разгуляешься: три шага в одну сторону, три обратно.Фантазия успела нарисовать картину того, как я героически спасаю девчонок и Вита, одной рукой закинув всех троих на плечо, а второй раскидывая странных существ, похожих на кукол, как раз к тому моменту, как коридор кончился. Начало спасательной операции пришлось свернуть и замереть у выхода из коридора, стараясь рассмотреть происходящее самому, и не попасться на глаза остальным участникам действа. А посмотреть было на что.Коридор выходил в большое прямоугольное помещение. В паре метров от моего выхода, или входа, начинались ступени, которые вели на возвышение в центре этого зала. Само возвышение терялось в темноте, основное действо, как я понял, было внизу. Именно там собрались странные существа, виденные мною в лесу, в количестве пяти штук. Помимо них были фигуры в черном тряпье типа «балахон», держащие факелы. С пяток факелов так же было закреплено в кольцах на стенах по периметру. Помимо этой толпы был еще и какой-то человек. Стоящий на коленях в то ли маленькой ванне, то ли большом тазике из камня, наполненном чем-то, подозрительно смахивающим на кровь.

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