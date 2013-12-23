Овражный гном

Сделано_в_СССР Просмотров: 62 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 11:46 by

Каждый год на майские праздники мы выбираемся на природу. Собираемся семьями, с жёнами и детьми, Витька, Олег и я.Пикник устраиваем в лесочке недалеко от оврага. Место там хорошее, чисто и спокойно. Туда почти никто не ходит. Болтают всякое про этот овраг, что нечисть там живёт или привидения. Сам я ничего такого не замечал, посмеивался только над суеверными горожанами. Пусть боятся, лес чище будет.В этом году снова пошли на наше место. Мангал, шатёр и стол – всё как обычно. Ребятня играла в мяч на полянке, жёны хлопотали на импровизированной кухне, а мы с друзьями уже открыли бутылочку.- Ма-а-ма-а-а! – Лёнчик, 9-ти летний сын Витьки бежал к нам через поляну, весь в грязи. Парнишка был очень напуган, говорил без остановки.- Там! Там гном! Он меня утащить хотел! За ногу так. И воняет от него, бородища и лапы вот такие! Я не видел его, а он как выскочит. Из-под земли прямо и больно так за ногу меня. Я вот расцарапал и ещё я кеды потерял. Там в овраге наверно. Гном этот стащил. И…Женщины заахали, дети слушали Лёнчика с открытыми ртами, мой сын Санька с интересом поглядывал в сторону оврага.- Стоп! – Скомандовал Витька. – Ну-ка выдохни и расскажи всё по порядку!- Ты зачем туда полез вообще? – встряла Витькина жена, стряхивая с волос сына грязь и сухую хвою.- Я в туалет хотел…Оказалось, Лёнчик подошёл к краю оврага и пустил струю. Тут кто-то, пусть будет гном, выскочил из-под земли. Лёнчик с перепугу не удержался на ногах и скатился в овраг. Пока он пытался вскарабкаться наверх, гном хватал его за ноги и стащил кеды. Выбравшись наверх, Лёнчик со всех ног побежал к лагерю.Мы пообещали Лёнчику изловить того гнома и руки ему пообрывать, спустились в овраг. Санька с нами пошёл, старался не отставать от мужиков, совсем взрослый уже.Никакого гнома мы не нашли, хотя облазили весь овраг. Кто так напугал ребёнка, было непонятно. Я уже начал думать, что Лёнчик придумал эту байку, чтоб избежать наказания за испачканную одежду и потерянные кеды.- Пап, смотри! – позвал Санька.У ручья под деревом валялись грязные детские кеды. А вокруг, в мягкой влажной земле мы обнаружили следы босых ног. Отпечатки большой, широкой ступни, размера 46-го.Гномы, видимо, обувь не носят.Автор - неизвестен.

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