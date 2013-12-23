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Страшилки

Овражный гном

Каждый год на майские праздники мы выбираемся на природу. Собираемся семьями, с жёнами и детьми, Витька, Олег и я.

овраг


Пикник устраиваем в лесочке недалеко от оврага. Место там хорошее, чисто и спокойно. Туда почти никто не ходит. Болтают всякое про этот овраг, что нечисть там живёт или привидения. Сам я ничего такого не замечал, посмеивался только над суеверными горожанами. Пусть боятся, лес чище будет.

В этом году снова пошли на наше место. Мангал, шатёр и стол – всё как обычно. Ребятня играла в мяч на полянке, жёны хлопотали на импровизированной кухне, а мы с друзьями уже открыли бутылочку.

- Ма-а-ма-а-а! – Лёнчик, 9-ти летний сын Витьки бежал к нам через поляну, весь в грязи. Парнишка был очень напуган, говорил без остановки.

- Там! Там гном! Он меня утащить хотел! За ногу так. И воняет от него, бородища и лапы вот такие! Я не видел его, а он как выскочит. Из-под земли прямо и больно так за ногу меня. Я вот расцарапал и ещё я кеды потерял. Там в овраге наверно. Гном этот стащил. И…

Женщины заахали, дети слушали Лёнчика с открытыми ртами, мой сын Санька с интересом поглядывал в сторону оврага.

- Стоп! – Скомандовал Витька. – Ну-ка выдохни и расскажи всё по порядку!

- Ты зачем туда полез вообще? – встряла Витькина жена, стряхивая с волос сына грязь и сухую хвою.

- Я в туалет хотел…

Оказалось, Лёнчик подошёл к краю оврага и пустил струю. Тут кто-то, пусть будет гном, выскочил из-под земли. Лёнчик с перепугу не удержался на ногах и скатился в овраг. Пока он пытался вскарабкаться наверх, гном хватал его за ноги и стащил кеды. Выбравшись наверх, Лёнчик со всех ног побежал к лагерю.

Мы пообещали Лёнчику изловить того гнома и руки ему пообрывать, спустились в овраг. Санька с нами пошёл, старался не отставать от мужиков, совсем взрослый уже.

Никакого гнома мы не нашли, хотя облазили весь овраг. Кто так напугал ребёнка, было непонятно. Я уже начал думать, что Лёнчик придумал эту байку, чтоб избежать наказания за испачканную одежду и потерянные кеды.

кеды


- Пап, смотри! – позвал Санька.

У ручья под деревом валялись грязные детские кеды. А вокруг, в мягкой влажной земле мы обнаружили следы босых ног. Отпечатки большой, широкой ступни, размера 46-го.

Гномы, видимо, обувь не носят.

Автор - неизвестен.
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Сегодня, 11:46 by Сделано_в_СССРПросмотров: 62Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Майские праздники природа лес овраг гном лапы кеды ручей следы

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:30
+1
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Комментариев: 4 504
Гном с 46 размером. Мысли про бомжа, конечно же. Возможно струя попала на него
Но ребёнка понять можно, конечно. Стресс такой
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 14:44
0
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Репутация: (2060|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 132
Цитата: зелёное яблочко
Гном с 46 размером. Мысли про бомжа, конечно же. Возможно струя попала на него
Но ребёнка понять можно, конечно. Стресс такой

Никакой романтики в нас)) я тоже про бомжика подумала, ну 46 размер совсем не гномий. Я еще название постоянно читаю как "Отважный"))) ну да, кеды отобрал laughing тем не менее +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: Sniff
Сегодня, 15:05
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 218
Какая романтика, когда оно воняло)
Бомжик это был)++
Зарегистрирован: 20.01.2019
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