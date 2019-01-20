Нечто за дверью

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 20:52

Nik_dk Просмотров: 71 Комментарии: 2 +2 Вчера, 20:52 by

Хочу рассказать один забавный случай, произошедший со мной недавно, дело было летом. Живем мы в многоэтажном доме на шестом этаже. Родители мои часто работали в ночь, и я оставалась дома одна.И вот как-то сплю я и слышу странные звуки, какое то скрежетание и царапанье доноситься с балконной двери (домашних животных у нас нет). Я лежала некоторое время и прислушивалась, нет, не показалось, теперь уже явственно, за дверью балкона кто-то скребется, пытаясь попасть в квартиру. Стало не по себе, решила проверить, но как только подошла к двери, все затихло. Я осмотрела балкон – никого. Кто это мог быть, гадала я, с этими мыслями легла в постель и заснула.Но в следующую ночь все повторилось, в это же время, царапанье и скрежет проявились с новой силой, еще настойчивее, чем прежде. Как только я подходила к балкону, они стихали, но стоило мне лечь и не шевелиться, как вновь все начиналось, мне уже казалось, что я даже слышу тяжелые вздохи за дверью. Эту ночь я уже не могла уснуть, лишь в страхе прислушивалась, чтобы открыть балкон и посмотреть, и мысли не было. Утром, когда начало светать все прекратилось. Естественно родители не поверили моему рассказу и посоветовали на ночь меньше ужастиков смотреть.Когда настала очередная ночь, я была вся настороже во внимании, не сомкнув глаз почти до утра, я не услышала ничего подозрительного и наконец, уснула. Уже во сне я почувствовала, что кто-то забрался на одеяло и мелкими шажками идет к моему лицу. Моему страху не было предела, я лежала как застывшая, боясь даже дышать, а ОНО продвигалось все ближе. Поняв, что если я не сделаю что-то, то лицом к лицу встречусь с ним, я завизжала и резко сбросила с себя одеяло, при этом услышала глухой шлепок об пол.Собрав всю свою смелость, я вскочила с кровати и быстро включила свет. То, что я увидела, заставило меня истерически хохотать, под стулом, испуганно прижавшись, сидела обыкновенная мышь. «Сколько ж из за тебя страху натерпелась» — вслух сказала я ей, после чего спокойно пошла досыпать. На следующий день я обнаружила прямые «улики» доказывающие, что тут скреблась мышка — погрыженную внизу дверь балкона. Еще долго потом с родителями мы обсуждали этот курьезный случай и удивлялись, как могла мышь пробраться на шестой этаж не застекленного балкона.Наши страхи порой делают из мухи слона, в этом я убедилась на своем примере. А эта мышка, еще долго наведывалась к нам, я ее дажеподкармливала несколько раз, но потом родители запретили мне это делать, все-таки грызуны переносят болезни и мышка ушла от нас, возможно к другим жильцам, их немного попугать.Автор: Zina.

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