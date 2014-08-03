Загадочный звонок

Light_a_dark Просмотров: 22 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 08:05 by

Появились кое-какие дела на кладбище, и я решил заняться ими в воскресенье, а супруге надо было съездить по магазинам. В итоге каждый отправился по своим делам. Вечером, когда вернулся, жена сообщила, что мне звонили. Я включил диктофон и услышал, как меня кто-то спрашивает, а жена раздраженно отвечает:- Его дома нет.- А где он?- На кладбище.После этого тишина, а потом робким голосом:- Давно он там?- Сегодня только.В трубке сначала было тихо, и вновь вопрос:- И что? Связаться с ним не получится?- Сотовый есть. Звоните.Снова замешательство:- Он у него с собой?- Мне-то он ни к чему. Пусть сам отвечает.На этом разговор и закончился.Тем временем я как раз красил оградку. И мне позвонили, настойчиво так. А руки у меня были все испачканы в краске, плюс я сильно замерз, так как ветер был очень холодным. Но трубку я все-таки взял. Оттуда заикающийся незнакомый голос:- А вы сейчас где?- Как где? На кладбище я…- А найти вас там как?- От центра пятая могила!После этого связь оборвалась. Я, конечно, попытался перезвонить, но телефон абонента был уже отключен. Так и не знаю, кто мне тогда звонил.Автор: admin.

Ключевые слова: Кладбище звонок телефон могила конфуз

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