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Несерьезные истории

Загадочный звонок

Появились кое-какие дела на кладбище, и я решил заняться ими в воскресенье, а супруге надо было съездить по магазинам. В итоге каждый отправился по своим делам. Вечером, когда вернулся, жена сообщила, что мне звонили. Я включил диктофон и услышал, как меня кто-то спрашивает, а жена раздраженно отвечает:
- Его дома нет.
- А где он?
- На кладбище.
После этого тишина, а потом робким голосом:
- Давно он там?
- Сегодня только.
В трубке сначала было тихо, и вновь вопрос:
- И что? Связаться с ним не получится?
- Сотовый есть. Звоните.
Снова замешательство:
- Он у него с собой?
- Мне-то он ни к чему. Пусть сам отвечает.
На этом разговор и закончился.
Тем временем я как раз красил оградку. И мне позвонили, настойчиво так. А руки у меня были все испачканы в краске, плюс я сильно замерз, так как ветер был очень холодным. Но трубку я все-таки взял. Оттуда заикающийся незнакомый голос:
- А вы сейчас где?
- Как где? На кладбище я…
- А найти вас там как?
- От центра пятая могила!
После этого связь оборвалась. Я, конечно, попытался перезвонить, но телефон абонента был уже отключен. Так и не знаю, кто мне тогда звонил.


Автор: admin.
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Сегодня, 08:05 by Light_a_darkПросмотров: 22Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Кладбище звонок телефон могила конфуз

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 08:10
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 722
Комментариев: 8 314
Очень мило)) А потом звонивший с квадратными глазами будет рассказывать родне и знакомым о том, как посредством мобильной связи общался с загробным миром))
good +++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:13
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1526|-1)
Публикаций: 73
Комментариев: 4 609
Да уж забавно))
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 08:19
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2068|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 202
Меня только смутило: "Как где? На кладбище" ну, это же не само собой разумеющийся факт должен быть))) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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