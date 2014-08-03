Загадочный звонок

Загадочный звонокПоявились кое-какие дела на кладбище, и я решил заняться ими в воскресенье, а супруге надо было съездить по магазинам. В итоге каждый отправился по своим делам. Вечером, когда вернулся, жена сообщила, что мне звонили. Я включил диктофон и услышал, как меня кто-то спрашивает, а жена раздраженно отвечает:
- Его дома нет.
- А где он?
- На кладбище.
После этого тишина, а потом робким голосом:
- Давно он там?
- Сегодня только.
В трубке сначала было тихо, и вновь вопрос:
- И что? Связаться с ним не получится?
- Сотовый есть. Звоните.
Снова замешательство:
- Он у него с собой?
- Мне-то он ни к чему. Пусть сам отвечает.
На этом разговор и закончился.
Тем временем я как раз красил оградку. И мне позвонили, настойчиво так. А руки у меня были все испачканы в краске, плюс я сильно замерз, так как ветер был очень холодным. Но трубку я все-таки взял. Оттуда заикающийся незнакомый голос:
- А вы сейчас где?
- Как где? На кладбище я…
- А найти вас там как?
- От центра пятая могила!
После этого связь оборвалась. Я, конечно, попытался перезвонить, но телефон абонента был уже отключен. Так и не знаю, кто мне тогда звонил.
Автор: admin.
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Сегодня, 08:05 by Light_a_darkПросмотров: 22Комментарии: 3
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