Молодая жена

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:49

Light_a_dark Просмотров: 95 Комментарии: 1 +2 Вчера, 15:49 by

Отец моей бывшей снохи (жена брата мужа) характер имел тот еще. Все всегда говорилось в лоб с той точки зрения, которую он считал единственно верной. Заболев в достойном возрасте онкологией, он ушел в мир иной. Далее со слов снохи.В ночь после смерти отца снится мне сон. Отец дома, живой, собирает куда-то вещи. Я его спрашиваю: «Куда ты собрался?» А он мне со свойственной ему грубостью отвечает: «Надоела мне эта старая, ухожу от нее. Нашел себе молодую, красивую, будем с ней жить». Сколько ни просила остаться – ни в какую. Собрал вещи и ушел.Я даже не очень удивилась, когда, приехав на кладбище, увидела, что рядом с вырытой могилой отца находится могила молодой симпатичной женщины.

Ключевые слова: Жена смерть могила молодость любовь авторская история

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