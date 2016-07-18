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Сны

Молодая жена

Отец моей бывшей снохи (жена брата мужа) характер имел тот еще. Все всегда говорилось в лоб с той точки зрения, которую он считал единственно верной. Заболев в достойном возрасте онкологией, он ушел в мир иной. Далее со слов снохи.

В ночь после смерти отца снится мне сон. Отец дома, живой, собирает куда-то вещи. Я его спрашиваю: «Куда ты собрался?» А он мне со свойственной ему грубостью отвечает: «Надоела мне эта старая, ухожу от нее. Нашел себе молодую, красивую, будем с ней жить». Сколько ни просила остаться – ни в какую. Собрал вещи и ушел.

Я даже не очень удивилась, когда, приехав на кладбище, увидела, что рядом с вырытой могилой отца находится могила молодой симпатичной женщины.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:49
Вчера, 15:49 by Light_a_darkПросмотров: 95Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Жена смерть могила молодость любовь авторская история

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Комментарии

#1 написал: Fleur Delacour
Вчера, 18:39
+1
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Даже с учётом, что это сон... В общем, на кой икс старому пню молодая и красивая?! facepalm
И ведь свято веруют в любовь молодух (это если говорить вообще, а не про данную ситуацию)
Ну что ж... Плюс. За мою подвоспламенившуюся задницу.
Зарегистрирован: 18.07.2016
 
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