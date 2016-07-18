Молодая жена

Молодая женаОтец моей бывшей снохи (жена брата мужа) характер имел тот еще. Все всегда говорилось в лоб с той точки зрения, которую он считал единственно верной. Заболев в достойном возрасте онкологией, он ушел в мир иной. Далее со слов снохи.
В ночь после смерти отца снится мне сон. Отец дома, живой, собирает куда-то вещи. Я его спрашиваю: «Куда ты собрался?» А он мне со свойственной ему грубостью отвечает: «Надоела мне эта старая, ухожу от нее. Нашел себе молодую, красивую, будем с ней жить». Сколько ни просила остаться – ни в какую. Собрал вещи и ушел.
Я даже не очень удивилась, когда, приехав на кладбище, увидела, что рядом с вырытой могилой отца находится могила молодой симпатичной женщины.
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 15:49
Вчера, 15:49 by Light_a_darkПросмотров: 95Комментарии: 1
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