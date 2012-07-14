Ползущий мужик

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:10

Sniff Просмотров: 79 Комментарии: 10 +7 Сегодня, 17:10 by

"Оператор должен осуществлять непрерывное видеонаблюдение за обьектом и прилегающей территорией."Отсидев свои два часа у монитора, я пошла на перерыв, радостно предвкушая большую чашку кофе. Не тут-то было; не прошло и десяти минут, как сменщица окликнула меня."Смотри, кто это там, я понять не могу!"К. М. включила повтор записи, действительно, на экране было нечто непонятное. По дороге, отделенной от тротуара невысоким ограждением, полз мужик в чем-то черном. Ног не было видно из- за поребрика, голову, видимо, прикрывал капюшон, хорошо можно было разглядеть только черную спину.Появлявшийся внезапно в поле видимости ползун, передвигался неровными, дергающимися скачками, очень быстро.Мы включили запись с другой камеры, то же самое, только с другого ракурса. Непонятный персонаж полз. Алкаш? Непохоже, слишком быстро движется, да и движение какое- то неестественное.Стало слегка не по себе, а поскольку о всех нюансах нужно докладывать начальнику смены, так мы и сделали.Приехавшее начальство выслушало наш сбивчивый рассказ и село просматривать запись. С одной камеры, с другой....с третьей!И вот на этой третьей "невозможное возможно" получило обьяснение. " Бдительные вы мои", - ласково произнес нач.смены, - "вот этот мужик?"Мешок! Черный здоровенный пустой мешок для строительного мусора, поддуваемый ветром! А ведь мы смотрели вдвоем, с разных камер, несколько раз. И если бы не взгляд со стороны, то эта история стояла бы в жизненных, а автор (то есть я) пребывал в полной уверенности, что видел нечто потустороннее.

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