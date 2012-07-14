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Несерьезные истории

Ползущий мужик

"Оператор должен осуществлять непрерывное видеонаблюдение за обьектом и прилегающей территорией."

Отсидев свои два часа у монитора, я пошла на перерыв, радостно предвкушая большую чашку кофе. Не тут-то было; не прошло и десяти минут, как сменщица окликнула меня.

"Смотри, кто это там, я понять не могу!"

К. М. включила повтор записи, действительно, на экране было нечто непонятное. По дороге, отделенной от тротуара невысоким ограждением, полз мужик в чем-то черном. Ног не было видно из- за поребрика, голову, видимо, прикрывал капюшон, хорошо можно было разглядеть только черную спину.
Появлявшийся внезапно в поле видимости ползун, передвигался неровными, дергающимися скачками, очень быстро.
Мы включили запись с другой камеры, то же самое, только с другого ракурса. Непонятный персонаж полз. Алкаш? Непохоже, слишком быстро движется, да и движение какое- то неестественное.
Стало слегка не по себе, а поскольку о всех нюансах нужно докладывать начальнику смены, так мы и сделали.
Приехавшее начальство выслушало наш сбивчивый рассказ и село просматривать запись. С одной камеры, с другой....с третьей!
И вот на этой третьей "невозможное возможно" получило обьяснение. " Бдительные вы мои", - ласково произнес нач.смены, - "вот этот мужик?"

Мешок! Черный здоровенный пустой мешок для строительного мусора, поддуваемый ветром! А ведь мы смотрели вдвоем, с разных камер, несколько раз. И если бы не взгляд со стороны, то эта история стояла бы в жизненных, а автор (то есть я) пребывал в полной уверенности, что видел нечто потустороннее.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:10
Сегодня, 17:10 by SniffПросмотров: 79Комментарии: 10
+7

Ключевые слова: Мужик видеокамера сущность авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 17:11
+2
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Комментариев: 2 427
Прикольно, стыдно было, наверное, потом перед начальником? smile

+++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: Sniff
Сегодня, 17:19
+3
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Комментариев: 248
Да было, он еще об этом рассказал, поржали над нами)
Зарегистрирован: 20.01.2019
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:27
+4
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Публикаций: 1 517
Комментариев: 9 480
За бдительность на посту оператора плюс) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#4 написал: Sniff
Сегодня, 17:34
+2
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Публикаций: 15
Комментариев: 248
Спасибо) Враг не проползет, когда мы на посту)
Зарегистрирован: 20.01.2019
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:44
+2
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Комментариев: 4 522
У большинства историй такие корни. Но попробуй переубедить smeh

На бахрому порвут)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#6 написал: Sniff
Сегодня, 17:55
+1
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Репутация: (8|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 248
Цитата: зелёное яблочко
У большинства историй такие корни. Но попробуй переубедить smeh

На бахрому порвут)))


Ну, как- то так, процентов на 50,наверное)
Зарегистрирован: 20.01.2019
#7 написал: conjure one
Сегодня, 18:14
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Мозг человека дорисует то, чего на самом деле нет. И даже видеокамера этому не помеха. Не буду спойлерить, 437 +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#8 написал: Летяга
Сегодня, 19:08
+1
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Публикаций: 714
Комментариев: 8 266
Цитата: Sniff
процентов на 50,наверное)

Минимум на 80))
Плюсанула. Случай и забавный, и поучительный)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#9 написал: Sniff
Сегодня, 19:14
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Это точно, но ведь как живой был, зараза)
Зарегистрирован: 20.01.2019
#10 написал: Tigger power
Сегодня, 21:06
0
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Комментариев: 4 139
Цитата: Sniff
Да было, он еще об этом рассказал, поржали над нами)

Но сам то тоже долго присматривался) Вспомнился мешочек для какулек псовых, который из кармана выпорхнул и в безветренную погоду какими-то порывами, вдруг ниоткуда взявшегося ветра, от меня отлетал минут 10, потом я взъерепенилась и плюнула на него, а точнее на его поимку +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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