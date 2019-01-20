Как я колдуна вычисляла

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:58

Сделано_в_СССР Просмотров: 44 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 16:58 by

Мой муж в сверхъестественное не верит. Он у меня бизнесмен и материалист, думает, что я эту мистику со скуки выдумываю. А я уверенна, что кто-то против него колдует, порчу наводит. Вот только я не знаю кто.-Ну, сам подумай, твоя машина сломалась как раз когда ты на важную презентацию ехал. Ни раньше, ни позже. – Убеждала я.-Совпадение. – Муж поцеловал меня в макушку, - собирайся, давай. Ты сегодня хозяйка вечера и должна выглядеть ослепительно.-А этот Михаил Петрович тоже придёт?-Конечно. Я ведь пригласил всё руководство компании, его тоже, с супругой. А с чего вдруг такой интерес?-Просто в тот раз, когда ты презентацию пропустил, этот Михаил Петрович вместо тебя контракт заключил и премию получил не маленькую. Может…-Не выдумывай, - вздохнул муж и поправил галстук. – Я пойду, проверю, всё ли готово. Гости начнут собираться через час.Как только муж вышел из спальни, я достала из ящика мешок с заговорённой солью, накинула на плечи шубку и побежала на улицу. Сегодня был самый удачный день, чтобы выяснить, кто пытается навредить моему мужу. Все потенциальные колдуны соберутся на вечеринку у нас дома.Чтобы обойти весь дом по периметру, мне понадобилось не больше 15 минут. Я сыпала заговорённую соль на снег и надеялась, что меня никто не увидит. Муж и так считает меня немножечко чокнутой, а если поймает меня за колдовством…Закончив обряд, я вернулась к зеркалу и доделала макияж. Теперь к приходу гостей всё готово: хозяйка вечера выглядит ослепительно, и дом защищён мощным заклятием. Через соль, что я рассыпала, не сможет пройти ни один человек с дурными намереньями.Гости подъезжали к парадному входу по очереди, я улыбалась каждому, слушала комплименты и провожала в гостиную. Никто из гостей не остановился у невидимой черты из соли. Хорошие всё-таки коллеги у моего мужа, желают ему добра, ну, большинство из них.Михаил Петрович приехал последним. Я стояла на крыльце и с тайным злорадством наблюдала, как конкурент моего мужа спорит о чём-то с супругой около машины, к дому не подходит. Михаил гневно сверкал глазами, а разодетая в пух и прах женщина обиженно надувала губки, капризно топала ножкой. Видно очень хотела попасть на вечеринку. Я старалась не ухмыляться. Я всё-таки была права!-Ну что тут у вас? – муж вышел на крыльцо. – Миш! Только вас ждём.Михаил Петрович что-то резко и коротко сказал своей жене и направился к нам. Я покачнулась от удивления, когда он с лёгкостью прошёл по заговорённой соли и вежливо мне поклонился.-Моё почтение!-Здрасьте… - Промямлила я.Мужчины пожали руки и Михаил начал извиняться. Объяснил, что его супруге внезапно стало дурно и они вынуждены уехать домой, что ему очень жаль, что в следующий раз обязательно и … Его жена стояла у машины и злобно на меня смотрела. Больной она не выглядела.Мужу я ничего рассказывать не стала, пусть думает, что я чокнутая. Больше эта ведьма вреда ему не причинит, уж я об этом позабочусь.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Сверхъестественное муж порча заговорённая соль колдовство

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