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Несерьезные истории

Как я колдуна вычисляла

люди


Мой муж в сверхъестественное не верит. Он у меня бизнесмен и материалист, думает, что я эту мистику со скуки выдумываю. А я уверенна, что кто-то против него колдует, порчу наводит. Вот только я не знаю кто.

-Ну, сам подумай, твоя машина сломалась как раз когда ты на важную презентацию ехал. Ни раньше, ни позже. – Убеждала я.

-Совпадение. – Муж поцеловал меня в макушку, - собирайся, давай. Ты сегодня хозяйка вечера и должна выглядеть ослепительно.

-А этот Михаил Петрович тоже придёт?

-Конечно. Я ведь пригласил всё руководство компании, его тоже, с супругой. А с чего вдруг такой интерес?

-Просто в тот раз, когда ты презентацию пропустил, этот Михаил Петрович вместо тебя контракт заключил и премию получил не маленькую. Может…

-Не выдумывай, - вздохнул муж и поправил галстук. – Я пойду, проверю, всё ли готово. Гости начнут собираться через час.

Как только муж вышел из спальни, я достала из ящика мешок с заговорённой солью, накинула на плечи шубку и побежала на улицу. Сегодня был самый удачный день, чтобы выяснить, кто пытается навредить моему мужу. Все потенциальные колдуны соберутся на вечеринку у нас дома.

Чтобы обойти весь дом по периметру, мне понадобилось не больше 15 минут. Я сыпала заговорённую соль на снег и надеялась, что меня никто не увидит. Муж и так считает меня немножечко чокнутой, а если поймает меня за колдовством…

Закончив обряд, я вернулась к зеркалу и доделала макияж. Теперь к приходу гостей всё готово: хозяйка вечера выглядит ослепительно, и дом защищён мощным заклятием. Через соль, что я рассыпала, не сможет пройти ни один человек с дурными намереньями.

девушка


Гости подъезжали к парадному входу по очереди, я улыбалась каждому, слушала комплименты и провожала в гостиную. Никто из гостей не остановился у невидимой черты из соли. Хорошие всё-таки коллеги у моего мужа, желают ему добра, ну, большинство из них.

Михаил Петрович приехал последним. Я стояла на крыльце и с тайным злорадством наблюдала, как конкурент моего мужа спорит о чём-то с супругой около машины, к дому не подходит. Михаил гневно сверкал глазами, а разодетая в пух и прах женщина обиженно надувала губки, капризно топала ножкой. Видно очень хотела попасть на вечеринку. Я старалась не ухмыляться. Я всё-таки была права!

-Ну что тут у вас? – муж вышел на крыльцо. – Миш! Только вас ждём.

Михаил Петрович что-то резко и коротко сказал своей жене и направился к нам. Я покачнулась от удивления, когда он с лёгкостью прошёл по заговорённой соли и вежливо мне поклонился.

-Моё почтение!

-Здрасьте… - Промямлила я.

Мужчины пожали руки и Михаил начал извиняться. Объяснил, что его супруге внезапно стало дурно и они вынуждены уехать домой, что ему очень жаль, что в следующий раз обязательно и … Его жена стояла у машины и злобно на меня смотрела. Больной она не выглядела.

Мужу я ничего рассказывать не стала, пусть думает, что я чокнутая. Больше эта ведьма вреда ему не причинит, уж я об этом позабочусь.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:58
Сегодня, 16:58 by Сделано_в_СССРПросмотров: 44Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Сверхъестественное муж порча заговорённая соль колдовство

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Сегодня, 17:37
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Вычислила все же) ++
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#2 написал: Tigger power
Сегодня, 21:01
+1
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Норм для творчества) А я вся такая добрая и внезапная, а еще опасная)) Но! для 15 мин обхода надо 2 мешка соли заговоренной +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 21:04
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Цитата: Tigger power
А я вся такая добрая и внезапная, а еще опасная))+

Ага, в тихом омуте черти водятся.)))
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#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 21:16
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Хороша сказка
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