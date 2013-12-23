Сходил в гости к лешему

Сделано_в_СССР Просмотров: 52 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 11:42 by

- Где тебя черти носили? Я всю ночь по деревне бегала, чуть с ума не сошла! Думала, случилось чего! – бабушка встречала меня у калитки, уперев руки в боки.- Да всё нормально. – Я замедлил шаг. Подходить близко к разъярённой бабушке – дело опасное. Рука у неё тяжёлая, это я ещё с детства помню.- Нормально? Вы посмотрите на него! Ушёл в лес за грибами и пропал до утра! Это что ли нормально? – продолжала бабушка.Дед выглянул в окошко.- Уймись, старая! А ты в дом иди! Устроили тут концерт!Я пристроил лукошко с грибами под лавку и сел за стол, с опаской поглядывая на бабушку.- Ну давай, рассказывай, где ты шлялся всю ночь? – дед уселся напротив.- По девкам, небось, бегал, пока я тут с ума сходила!- Ничего и не по девкам! – обиделся я. – В лесу я заплутал. Грибы вот собирал и заблудился. Ходил-бродил по лесу, никак не мог на тропинку нужную выйти.- Ну-ну. – Усмехнулся дед. – А дальше что?- Когда темнеть стало, я собрался костёр развести и под деревом ночевать, а утром, как рассветёт, снова дорогу поискать. Потом, слышу, будто идёт кто-то. Мужичок какой-то, сказал, что его Лёшей зовут, и позвал к себе в избушку переночевать.- А ты чего? – ахнула бабушка.- Пошёл, конечно! Всё лучше, чем под деревом-то.- Во, дурень! – бабушка отвесила мне звонкий подзатыльник.- А чё сразу дурень-то! - я потёр затылок. - Этот Лёша нормальный мужик оказался, правда, поспать толком не дал. Всю ночь какие-то байки рассказывал про нечисть лесную. Самогонку мне подливал, только я не пил. Честное слово!- Ну-ну. – Дед хитро на меня посмотрел. - Байки-то хоть интересные были?- Да я и не слушал толком, спать очень хотел. Запомнил, что Лёша этот очень сокрушался, что Лешего в наших краях не любят. А Леший – он ведь неплохой, просто дуреет со скуки, он, мол, один в лесу живёт, даже поговорить не с кем.- Поговорить? - бабушка матюгнулась, - Выпить ему не с кем! Вот и запутывает таких горе-грибников, чтоб самогонку с ними пить и байки рассказывать.- Погоди-ка, ты думаешь… - договорить мне не дал очередной бабушкин подзатыльник.- А ты сам-то не понял, у кого в гостях побывал? Я ж говорю – дурень!Бабушка долго ещё ругалась, а дед потихоньку подмигнул мне и вышел из избы.- Не вздумай к Лешему ходить! – кричала бабушка ему вслед.Дед вернулся поздно вечером, пьяный и довольный. Не послушался бабушки, ну и правильно. Лёше ведь в лесу и поговорить не с кем, мне его тоже жалко.Автор - неизвестен.

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