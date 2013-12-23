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Несерьезные истории

Сходил в гости к лешему

- Где тебя черти носили? Я всю ночь по деревне бегала, чуть с ума не сошла! Думала, случилось чего! – бабушка встречала меня у калитки, уперев руки в боки.

- Да всё нормально. – Я замедлил шаг. Подходить близко к разъярённой бабушке – дело опасное. Рука у неё тяжёлая, это я ещё с детства помню.

- Нормально? Вы посмотрите на него! Ушёл в лес за грибами и пропал до утра! Это что ли нормально? – продолжала бабушка.

Дед выглянул в окошко.

- Уймись, старая! А ты в дом иди! Устроили тут концерт!

Я пристроил лукошко с грибами под лавку и сел за стол, с опаской поглядывая на бабушку.

- Ну давай, рассказывай, где ты шлялся всю ночь? – дед уселся напротив.

- По девкам, небось, бегал, пока я тут с ума сходила!

- Ничего и не по девкам! – обиделся я. – В лесу я заплутал. Грибы вот собирал и заблудился. Ходил-бродил по лесу, никак не мог на тропинку нужную выйти.

- Ну-ну. – Усмехнулся дед. – А дальше что?

- Когда темнеть стало, я собрался костёр развести и под деревом ночевать, а утром, как рассветёт, снова дорогу поискать. Потом, слышу, будто идёт кто-то. Мужичок какой-то, сказал, что его Лёшей зовут, и позвал к себе в избушку переночевать.

дом в лесу


- А ты чего? – ахнула бабушка.

- Пошёл, конечно! Всё лучше, чем под деревом-то.

- Во, дурень! – бабушка отвесила мне звонкий подзатыльник.

- А чё сразу дурень-то! - я потёр затылок. - Этот Лёша нормальный мужик оказался, правда, поспать толком не дал. Всю ночь какие-то байки рассказывал про нечисть лесную. Самогонку мне подливал, только я не пил. Честное слово!

- Ну-ну. – Дед хитро на меня посмотрел. - Байки-то хоть интересные были?

- Да я и не слушал толком, спать очень хотел. Запомнил, что Лёша этот очень сокрушался, что Лешего в наших краях не любят. А Леший – он ведь неплохой, просто дуреет со скуки, он, мол, один в лесу живёт, даже поговорить не с кем.

- Поговорить? - бабушка матюгнулась, - Выпить ему не с кем! Вот и запутывает таких горе-грибников, чтоб самогонку с ними пить и байки рассказывать.

- Погоди-ка, ты думаешь… - договорить мне не дал очередной бабушкин подзатыльник.

- А ты сам-то не понял, у кого в гостях побывал? Я ж говорю – дурень!

Бабушка долго ещё ругалась, а дед потихоньку подмигнул мне и вышел из избы.

- Не вздумай к Лешему ходить! – кричала бабушка ему вслед.

Дед вернулся поздно вечером, пьяный и довольный. Не послушался бабушки, ну и правильно. Лёше ведь в лесу и поговорить не с кем, мне его тоже жалко.

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Сегодня, 11:42 by Сделано_в_СССРПросмотров: 52Комментарии: 3
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Ключевые слова: Деревня ночь бабушка лес грибы костёр Леший дед изба

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 13:41
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Комментариев: 4 504
Мне тоже жалко. Погостила бы у него, может и злата серебра бы перепало laughing
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:14
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Публикаций: 1 512
Комментариев: 9 449
Цитата: зелёное яблочко
Мне тоже жалко. Погостила бы у него, может и злата серебра бы перепало laughing

С таким Лешим и я бы побеседовал.))) lol
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 14:27
0
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Все мужики одинаковы, потрындеть да выпить - все дела laughing +++
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