Я, она и Пиковая Дама

Sniff Просмотров: 3 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:52 by

Это случилось со мной вчера вечером.Меня зовут Эдуардо, я учусь в 10 классе, я статный высокий брюнет с синими глазами и белоснежной улыбкой ( и пофиг на зубные брекеты).Увлекаюсь я готикой и русской классической литературой.Я обладаю способностью видеть потустороннее, поэтому моя жизнь просто переполнена мистикой. Например, на той неделе я убил ожившую куклу вуду, подосланную ко мне соседкой - колдуньей бабой Маней. А в понедельник я разделался с волколаком по дороге из школы. Он метнулся на меня из кустов, а я сделал сальто, и в прыжке укусил его за хвост. Волколак от удивления умер.Вчера вечером я был дома один, перечитывал любимого Чернышевского, как вдруг услышал стук в окно. За окном ( шестого этажа) парила блондинка моего возраста, сверкая красными глазами и показывая в улыбке клычки.Естественно, я открыл окно. За чаем с сырыми куриными крылышками девушка призналась, что давно следит за мной в "Инстаграме" и я ей нравлюсь. Услышав это, я понял, что люблю ее большой и чистой, как тыщапицот вымытых слонов, любовью.И тут снова постучали, еа этот раз в дверь. На пороге стояла Пиковая Дама.Продолжение следует...

Ключевые слова: Пиковая дама мистика любовь авторская история

Другие, подобные истории: