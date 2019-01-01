Любую чертовщину можно объяснить

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 16:39

Причина: Изменён раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:39 by

Дело было в середине девяностых. Я после смерти мужа жила одна в трехкомнатной квартире, то есть, в половине дома на двух хозяев. Дом бетонный, ни на каких кладбищах не стоит, темного прошлого нет у него. Я тоже неверующая, особо покойников и не боюсь (хотя начиталась и наслушалась уже потом, конечно, всякого).Ну и вот. Как уже сказала, ничего не боялась, а тут… помянули мы год после смерти мужа, и началась какая-то мистика в доме.Сначала было дело ночами. Ночью просыпаюсь от того, что в жар бросает и дышать тяжело. А по дому какой-то стук идет. Тук. Тук-тук-тук. Тук. Тук-тук-тук. Стучат как будто где-то в углу, прямо у кровати, и так громко, словно прямо под ухом стоят и лупят по какому-то ведру железному. Чертовщина какая-то!Я два дня спала со включенным светом – ничего. Потом без света попробовала – ничего. А потом опять два дня или три – и опять тук. Тук-тук-тук. Мне утром идти на работу, а я не могу глаз сомкнуть, потому как ну просто страшно!Короче, позвала я с собой пожить сестру. Она струхнула, конечно, после рассказа-то моего, но пошла. И вот живет она неделю, две, три… И как-то ночью опять слышу – стучит! Громко стучит, так, что слышно на весь дом! Я сестру хватаю: "Слышишь? Слышишь?" Она, значит, послушала этот стук, встала… куда-то пошла, вернулась… и через время стук прекратился. И все! Как бабка отшептала этот стук.Оказалось, дело было вот в чем. В то время нашу деревеньку начали массово газифицировать, то есть переделывать печки-голландки с дровяных и угольных на газовые и проводить трубы. Ну и я тоже, пока было льготное подключение, подсуетилась, поднатужилась и провела. С газом первое время была – красота!А вот когда было с углём, уголь сыпешь-сыпешь, а забыла закрыть трубу – все, унесло тепло, а рано закроешь, угореть можно. Плюс, постоянно поддувало в печке чистить… морока та еще, на ночь натопишь, а утром встанешь – дома холодрыга. Кто застал время, помнит.Ну вот, я на радостях, что провела газ, стала топить так, что вода в системе просто закипала. И начинала булькать в трубах – оттуда и был этот стук. Неприятный, но вовсе не сверхъестественный. Никакая это оказалась не чертовщина, а физика!Сестра смеялась надо мной потом, а я ведь была ни жива ни мертва, уже дом даже думала продавать или попа вызывать (повторюсь, я столько наслушалась от знакомых, готова была на все). Ну вот так с чертовщиной я впервые встретилась и распрощалась. А у мужа потом прощения просила. Каюсь, подумала, что это он меня мучает с того света.Автор - s########.

Ключевые слова: Стук чертовщина газификация сестра покойный муж

Другие, подобные истории: