Чёрт — жених

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:20

Сделано_в_СССР Просмотров: 35 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 14:20 by

Алька — баба видная, красивая, с достатком. Но замужем к 37 годам ни разу так и не побывала. Принца Алька ждала, не меньше. Да только где мы — а где те принцы… Алька загрустила. Но все-таки гонору у нее много было, держалась. Не унывала, так сказать.— Судьба, — говорила, — и за печкой найдет!Я порой её подкалывала:— Аль, так ты печку-то построй. А то тебя и искать негде, получается!Алька не обижалась:— Ну у тебя же печки не было — а и то диванного барабашку завела!Намекала на моего ленивого муженька, язва.Перед Новым годом Алька прибежала ко мне в страшном возбуждении. Оказалось, она ходила к разрекламированной гадалке. Не терпелось узнать, когда же случится долгожданное замужество. Гадалка произвела на Альку огромное впечатление. Я так думаю, тем, что обнадежила — буквально в ближайшие недели случится интересное знакомство. Кавалер будет не ординарный, весьма и весьма.— А мне как раз неординарный и нужен! Зачем мне всякие серости! — фыркнула подруга.Гадалка, как ни старалась, лицо жениха рассмотреть не смогла:— То ли он очень публичный человек — у таких лица словно в маске, потому что все время носят придуманный образ. То ли — спецслужбист. Не пойму. Ты вот что, если так не терпится — погадай. В Святки даже у людей без сверхспособностей открывается третий глаз!Вот не понимаю я — то ли гадалка была липовая, то ли решила над моей подругой подшутить, то ли сделка у нее какая с темными силами… Кто их разберет, этих провидцев. Вот только я не верю, что если у нее были какие-то способности, не разглядела она того, кто к Альке подкатил в итоге…Гадалка посоветовала Алевтине отыскать старинное ручное зеркало, желательно в бронзовой или медной раме, нарядится покрасивее, накраситься и в ночь перед Рождеством призвать суженого. Остаться дома одной, убрать животных, зажечь в темной комнате 13 церковных свечей. Прочесть заговор: «Судьбу призываю, на 13 свечах заклинаю! Ты явись, покажись, явью обернись! Кто в зеркале отразится — тот ко мне приворожится!» Что-то вроде того, я не запоминала точно. «И дверь входную не закрывай на замок! Покажи, что ты готова принять судьбу!»Алька трещала без умолку:— Я чувствую, права гадалка! Буду судьбу призывать, обязательно! Вот увидишь, я замуж в следующем году выйду!Я фыркнула:— Ты печку-то все же построй. Чтобы наверняка судьба тебя нашла! И вообще — ты думаешь, что творишь? Дверь не закрывай! Ага, гадалка эта наверняка бандосов к тебе подошлет. В сговоре она. Видит — баба обеспеченная, почему бы не грабануть!Алька рассердилась:— Завидуй молча!Мы поссорились и не виделись до старого Нового года.Первой не выдержала Алька. Позвонила мне, поздравила. Повинилась — мол, зря она так.— Но и ты тоже хороша, вот не верила — а у меня все и случилось!Я чувствовала, что Альку так и распирает от новостей. Мне и самой стало интересно, что там у нее получилось и сбылось. Я позвала подругу в гости. Она примчалась сразу же и рассказала невероятную историю. Приготовилась она, села перед зеркалом. Сидит, значит, пялит глаза в отражение. Полчаса пялит, час. Устала уже, надоело. И вдруг слышит — бабкины часы бьют час пополуночи. И показалось ей, что дверь входная скрипнула. Алька на секунду отвлеклась и краем глаза увидела в зеркале потрясающего красавца. Она впилась взглядом в зеркало. Красавец похабно улыбнулся и подмигнул. Альку обожгло стыдом и желанием.Тут раздался стук в дверь — и красавец исчез. Довольная Алька пошла посмотреть — кого это принесло? В глубине души надеялась — а вдруг это тот самый красавчик! Но на пороге стоял обычный мужичок. «Интеллигент беспортошный» — так охарактеризовала Алька нежданного гостя. Интеллигент замямлил, увидев красивую Альку и оробев:— Простите, я у вас в подъезде новенький… Иду вот — и вижу, дверь приоткрыта. Думал, может, что случилось?А у самого в руках бутыль молока. Прикинь, за молоком по ночам ходит!Алька очень разозлилась на интеллигента, что прервал ее виртуальное свидание с красавцем из будущего. Даже не представилась. Зато он назвался — Василий.— Прикинь, и имя у него затрапезное — Васька. Не то что мой Альфред!— Что за Альфред?— Так вот я и познакомилась через два дня с Фредом. Альфредом. И он как две капли воды оказался похож на моего красавца из зеркала!…Роман с загадочным Фредом развивался феерически. Подруга летала как на крыльях. Но кроме Альки, Фреда никто не видел — пару раз она пыталась его со мной познакомить, но встречи срывались как назло. И вот что неприятно — Алька стала агрессивной и дерганой. Делала странные поступки — могла обхамить постороннего человека последними словами, лезла в драки и начала пить… Я не могла понять, что происходит с моей воспитанной интеллигентной подругой. Общаться с ней становилось все тяжелее.И как-то она заявилась ко мне без приглашения, когда у меня в гостях была матушка Евфросинья, монахиня в миру. Я с ней познакомилась не так давно. Мы подружились, Евфросинья оказалась мудрым человеком. И вот сидим мы, пьем чай. Прискакивает Алька. Чистая ведьма — взъерошенная, нечесаная, хохочет:— Фредик мне предложение сделал! А я его мариную до вечера! Вечером обещала ответ дать!Евфросинья присмотрелась к ней и тихонько говорит:— А девку черт пометил! Вон, смотри, у нее пигмент темный на щеке у волос. Вроде плоской родинки, похожей на кляксу. Так ведь не всегда было, правда?Я кивнула. И тут Алька разоралась:— Ты что, монашку в дом притащила? Да они же слуги дьявола!Я поражалась — откуда у Альки такой противный визгливый голосище? А Евфросинья молчала — только крестила Альку. Та, как ошпаренная, выбежала из квартиры.Сошлось все — и странное гадание с открытой дверью, и заклинание, призывающее судьбу — а на самом деле черта, и 13 свечей, и неуловимый Альфред. Черта в женихи заимела подружка!— Алевтине, кстати, повезло с соседом. Вовремя он к ней постучался. Если бы не он — черт бы прочнее укоренился в твоей подруге. А так — можно ее еще отмолить. Прямо сегодня и начну, — сказала Евфросинья.… Алька заболела. Болела долго — месяц лежала слабая. Врачи не могли понять, что ее грызет и корежит, почему болит все тело. А Евфросинья молилась все это время и говорила мне по секрету:— Это не болезнь. Это черт не хочет от нее уходить. Выдюжим!К концу болезни Алька захотела креститься. Крестной позвала Евфросинью:— Зови монашку. Она блаженная какая-то, благостная. Авось и на меня ее благодать снизойдет!Та согласилась. И вот как покрестили Альку — так она и пошла на поправку.Кстати, замуж в том году Алька все-таки вышла. За того самого интеллигента беспортошного, Василия. Хороший мужик оказался. Двое детей у них, мальчик и девочка. Девочку Евфросиньей назвали. А на судьбу Алька больше не гадает. На даче печку построила и смеется:— Теперь гадания мне не нужны. Вот она, печка. Так что судьбе есть куда идти! Тем более настоящую судьбу я уже нашла!И целует мужа Ваську.Автор - Анна.

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