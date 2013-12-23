Чёрт — жених

Чёрт — женихАлька — баба видная, красивая, с достатком. Но замужем к 37 годам ни разу так и не побывала. Принца Алька ждала, не меньше. Да только где мы — а где те принцы… Алька загрустила. Но все-таки гонору у нее много было, держалась. Не унывала, так сказать.
— Судьба, — говорила, — и за печкой найдет!
Я порой её подкалывала:
— Аль, так ты печку-то построй. А то тебя и искать негде, получается!
Алька не обижалась:
— Ну у тебя же печки не было — а и то диванного барабашку завела!
Намекала на моего ленивого муженька, язва.
Перед Новым годом Алька прибежала ко мне в страшном возбуждении. Оказалось, она ходила к разрекламированной гадалке. Не терпелось узнать, когда же случится долгожданное замужество. Гадалка произвела на Альку огромное впечатление. Я так думаю, тем, что обнадежила — буквально в ближайшие недели случится интересное знакомство. Кавалер будет не ординарный, весьма и весьма.
— А мне как раз неординарный и нужен! Зачем мне всякие серости! — фыркнула подруга.
Гадалка, как ни старалась, лицо жениха рассмотреть не смогла:
— То ли он очень публичный человек — у таких лица словно в маске, потому что все время носят придуманный образ. То ли — спецслужбист. Не пойму. Ты вот что, если так не терпится — погадай. В Святки даже у людей без сверхспособностей открывается третий глаз!
Вот не понимаю я — то ли гадалка была липовая, то ли решила над моей подругой подшутить, то ли сделка у нее какая с темными силами… Кто их разберет, этих провидцев. Вот только я не верю, что если у нее были какие-то способности, не разглядела она того, кто к Альке подкатил в итоге…
Гадалка посоветовала Алевтине отыскать старинное ручное зеркало, желательно в бронзовой или медной раме, нарядится покрасивее, накраситься и в ночь перед Рождеством призвать суженого. Остаться дома одной, убрать животных, зажечь в темной комнате 13 церковных свечей. Прочесть заговор: «Судьбу призываю, на 13 свечах заклинаю! Ты явись, покажись, явью обернись! Кто в зеркале отразится — тот ко мне приворожится!» Что-то вроде того, я не запоминала точно. «И дверь входную не закрывай на замок! Покажи, что ты готова принять судьбу!»
Алька трещала без умолку:
— Я чувствую, права гадалка! Буду судьбу призывать, обязательно! Вот увидишь, я замуж в следующем году выйду!
Я фыркнула:
— Ты печку-то все же построй. Чтобы наверняка судьба тебя нашла! И вообще — ты думаешь, что творишь? Дверь не закрывай! Ага, гадалка эта наверняка бандосов к тебе подошлет. В сговоре она. Видит — баба обеспеченная, почему бы не грабануть!
Алька рассердилась:
— Завидуй молча!
Мы поссорились и не виделись до старого Нового года.
Первой не выдержала Алька. Позвонила мне, поздравила. Повинилась — мол, зря она так.
— Но и ты тоже хороша, вот не верила — а у меня все и случилось!
Я чувствовала, что Альку так и распирает от новостей. Мне и самой стало интересно, что там у нее получилось и сбылось. Я позвала подругу в гости. Она примчалась сразу же и рассказала невероятную историю. Приготовилась она, села перед зеркалом. Сидит, значит, пялит глаза в отражение. Полчаса пялит, час. Устала уже, надоело. И вдруг слышит — бабкины часы бьют час пополуночи. И показалось ей, что дверь входная скрипнула. Алька на секунду отвлеклась и краем глаза увидела в зеркале потрясающего красавца. Она впилась взглядом в зеркало. Красавец похабно улыбнулся и подмигнул. Альку обожгло стыдом и желанием.
Тут раздался стук в дверь — и красавец исчез. Довольная Алька пошла посмотреть — кого это принесло? В глубине души надеялась — а вдруг это тот самый красавчик! Но на пороге стоял обычный мужичок. «Интеллигент беспортошный» — так охарактеризовала Алька нежданного гостя. Интеллигент замямлил, увидев красивую Альку и оробев:
— Простите, я у вас в подъезде новенький… Иду вот — и вижу, дверь приоткрыта. Думал, может, что случилось?
А у самого в руках бутыль молока. Прикинь, за молоком по ночам ходит!
Алька очень разозлилась на интеллигента, что прервал ее виртуальное свидание с красавцем из будущего. Даже не представилась. Зато он назвался — Василий.
— Прикинь, и имя у него затрапезное — Васька. Не то что мой Альфред!
— Что за Альфред?
— Так вот я и познакомилась через два дня с Фредом. Альфредом. И он как две капли воды оказался похож на моего красавца из зеркала!…
Роман с загадочным Фредом развивался феерически. Подруга летала как на крыльях. Но кроме Альки, Фреда никто не видел — пару раз она пыталась его со мной познакомить, но встречи срывались как назло. И вот что неприятно — Алька стала агрессивной и дерганой. Делала странные поступки — могла обхамить постороннего человека последними словами, лезла в драки и начала пить… Я не могла понять, что происходит с моей воспитанной интеллигентной подругой. Общаться с ней становилось все тяжелее.
И как-то она заявилась ко мне без приглашения, когда у меня в гостях была матушка Евфросинья, монахиня в миру. Я с ней познакомилась не так давно. Мы подружились, Евфросинья оказалась мудрым человеком. И вот сидим мы, пьем чай. Прискакивает Алька. Чистая ведьма — взъерошенная, нечесаная, хохочет:
— Фредик мне предложение сделал! А я его мариную до вечера! Вечером обещала ответ дать!
Евфросинья присмотрелась к ней и тихонько говорит:
— А девку черт пометил! Вон, смотри, у нее пигмент темный на щеке у волос. Вроде плоской родинки, похожей на кляксу. Так ведь не всегда было, правда?
Я кивнула. И тут Алька разоралась:
— Ты что, монашку в дом притащила? Да они же слуги дьявола!
Я поражалась — откуда у Альки такой противный визгливый голосище? А Евфросинья молчала — только крестила Альку. Та, как ошпаренная, выбежала из квартиры.
Сошлось все — и странное гадание с открытой дверью, и заклинание, призывающее судьбу — а на самом деле черта, и 13 свечей, и неуловимый Альфред. Черта в женихи заимела подружка!
— Алевтине, кстати, повезло с соседом. Вовремя он к ней постучался. Если бы не он — черт бы прочнее укоренился в твоей подруге. А так — можно ее еще отмолить. Прямо сегодня и начну, — сказала Евфросинья.
… Алька заболела. Болела долго — месяц лежала слабая. Врачи не могли понять, что ее грызет и корежит, почему болит все тело. А Евфросинья молилась все это время и говорила мне по секрету:
— Это не болезнь. Это черт не хочет от нее уходить. Выдюжим!
К концу болезни Алька захотела креститься. Крестной позвала Евфросинью:
— Зови монашку. Она блаженная какая-то, благостная. Авось и на меня ее благодать снизойдет!
Та согласилась. И вот как покрестили Альку — так она и пошла на поправку.
Кстати, замуж в том году Алька все-таки вышла. За того самого интеллигента беспортошного, Василия. Хороший мужик оказался. Двое детей у них, мальчик и девочка. Девочку Евфросиньей назвали. А на судьбу Алька больше не гадает. На даче печку построила и смеется:
— Теперь гадания мне не нужны. Вот она, печка. Так что судьбе есть куда идти! Тем более настоящую судьбу я уже нашла!
И целует мужа Ваську.
Автор - Анна.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:20
Сегодня, 14:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 35Комментарии: 2
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