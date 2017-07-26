Филиал ведьм

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:16

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 87 Комментарии: 10 +6 Сегодня, 06:16 by

Сегодня с утра по дороге на работу прочитал дурацкую статейку. Случайно в интернете наткнулся и не смог удержаться. Там рассказывалось, как отличить настоящую ведьму от обычной взбалмошной женщины, приводилось несколько хитрых способов.Один мне понравился больше остальных. Нужно рядом с предполагаемой ведьмой незаметно сложить «фигу». Фигуру такую из пальцев, когда в кулаке между указательным и средним пальцами высовывается большой.Ведьма - если она, конечно, ведьма - непременно обратит на вас внимание. Для неё эта ваша фига - очень неприятная штука, всё равно, что кошку против шерсти погладить.Пока шёл до работы – улыбался. В курилке мужикам рассказал, посмеялись.Я работаю в региональном филиале одной очень крупной фирмы. Коллектив человек триста и большая часть – женщины. На нашем этаже офиса только трое мужчин работает, не считая студентов-курьеров. Поэтому шутки про ведьм у нас в ходу только когда коллеги не слышат.Ради хохмы решили с мужиками проверить, есть ли у нас в офисе ведьмы. Я сложил фигу, спрятал руку в карман и вышел из курилки. В коридоре наткнулся на Катеньку, секретаршу начальницы, очаровательное создание с белокурыми локонами и огромными синими глазами. Она куда-то очень торопилась, но увидев меня, вздрогнула и бумаги из рук выронила. Я никогда раньше не слышал, чтоб Катенька матом ругалась. А тут… Синие глаза метали злобные колючие взгляды, пока я помогал ей собрать рассыпанные бумаги.Пока я с фигой в кармане, не торопясь, шёл через зал общей работы, каждая встречная женщина обращала на меня внимание. Лидочка криво улыбалась, будто у неё внезапно зуб заболел, Дашенька в ответ на моё приветствие прошипела: «Чтоб ты сдох», Верочка сломала карандаш, который держала в руке и фыркнула, красавица Полина – клацнула зубами мне вслед, будто собиралась покусать, Танечка и Люда, Машенька и Алина, Олеся и Жанночка…Каждая женщина в офисе провожала меня злобным, хищным взглядом. Каждая! Понимаете? Полный филиал ведьм! И каждую я «против шерсти погладил».Надо ли говорить, что задерживаться около своего стола я не стал. Взял сумку и пальто и направился к выходу.Мужики догнали меня у дверей. У обоих глаза были ошалелые. Они видно тоже попробовали определить есть ли в нашем офисе ведьмы, - с тем же результатом.Не знаю, что теперь делать, как увольняться.Знаю только, что в этот офис я больше не вернусь.Автор - Новая сказка.

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