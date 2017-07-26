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Несерьезные истории

Филиал ведьм

Сегодня с утра по дороге на работу прочитал дурацкую статейку. Случайно в интернете наткнулся и не смог удержаться. Там рассказывалось, как отличить настоящую ведьму от обычной взбалмошной женщины, приводилось несколько хитрых способов.
Один мне понравился больше остальных. Нужно рядом с предполагаемой ведьмой незаметно сложить «фигу». Фигуру такую из пальцев, когда в кулаке между указательным и средним пальцами высовывается большой.
Ведьма - если она, конечно, ведьма - непременно обратит на вас внимание. Для неё эта ваша фига - очень неприятная штука, всё равно, что кошку против шерсти погладить.

Пока шёл до работы – улыбался. В курилке мужикам рассказал, посмеялись.
Я работаю в региональном филиале одной очень крупной фирмы. Коллектив человек триста и большая часть – женщины. На нашем этаже офиса только трое мужчин работает, не считая студентов-курьеров. Поэтому шутки про ведьм у нас в ходу только когда коллеги не слышат.

Ради хохмы решили с мужиками проверить, есть ли у нас в офисе ведьмы. Я сложил фигу, спрятал руку в карман и вышел из курилки. В коридоре наткнулся на Катеньку, секретаршу начальницы, очаровательное создание с белокурыми локонами и огромными синими глазами. Она куда-то очень торопилась, но увидев меня, вздрогнула и бумаги из рук выронила. Я никогда раньше не слышал, чтоб Катенька матом ругалась. А тут… Синие глаза метали злобные колючие взгляды, пока я помогал ей собрать рассыпанные бумаги.

Пока я с фигой в кармане, не торопясь, шёл через зал общей работы, каждая встречная женщина обращала на меня внимание. Лидочка криво улыбалась, будто у неё внезапно зуб заболел, Дашенька в ответ на моё приветствие прошипела: «Чтоб ты сдох», Верочка сломала карандаш, который держала в руке и фыркнула, красавица Полина – клацнула зубами мне вслед, будто собиралась покусать, Танечка и Люда, Машенька и Алина, Олеся и Жанночка…

Каждая женщина в офисе провожала меня злобным, хищным взглядом. Каждая! Понимаете? Полный филиал ведьм! И каждую я «против шерсти погладил».
Надо ли говорить, что задерживаться около своего стола я не стал. Взял сумку и пальто и направился к выходу.
Мужики догнали меня у дверей. У обоих глаза были ошалелые. Они видно тоже попробовали определить есть ли в нашем офисе ведьмы, - с тем же результатом.

Не знаю, что теперь делать, как увольняться.
Знаю только, что в этот офис я больше не вернусь.

Автор - Новая сказка.
Источник.

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:16
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:16 by Сделано_в_СССРПросмотров: 87Комментарии: 10
+6

Ключевые слова: Статья про ведьм работа фига филиал ведьм

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 07:15
+2
Группа: Посетители
Репутация: (483|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 564
А начальник - тоже женщина и самая главная ведьма!!! 363 Которая его не уволит, а кинет в котел с зельем)))
Так что, надо страну покидать)))
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
#2 написал: Лист лавровый
Сегодня, 07:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (40|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 152
То чувство, когда в трудовом коллективе 85% - женщины 316
Зарегистрирован: 11.05.2018
#3 написал: Joss
Сегодня, 08:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (223|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 109
Фильм "Чародеи" отдыхает!
+++
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 08:16
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1419|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 062
Не вернусь. Я лучше завтра удавлюсь.
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#5 написал: Лист лавровый
Сегодня, 09:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (40|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 152
Цитата: зелёное яблочко
Не вернусь. Я лучше завтра удавлюсь.

...Нет, утоплюсь. Нет - застрелюсь, но на тебе я не женюсь.")
Зарегистрирован: 11.05.2018
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:41
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1419|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 062
Цитата: Лист лавровый
Нет - застрелюсь

И съем перед загсом свой паспорт. Очевидно невеста неадекватно отреагировала на фигу в кармане жениха))) Вот откуда ноги песни…
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#7 написал: Лист лавровый
Сегодня, 09:57
0
Группа: Посетители
Репутация: (40|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 152
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Лист лавровый
Нет - застрелюсь

И съем перед загсом свой паспорт. Очевидно невеста неадекватно отреагировала на фигу в кармане жениха))) Вот откуда ноги песни…

Инфа - сотка.
Зарегистрирован: 11.05.2018
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 12:30
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1983|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 790
Ой, до этого работал же как-то, а тут прямо не вернусь)) и вообще, может это с мужиком что-то не так, воняет может он))) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#9 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:57
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2467|0)
Публикаций: 1 326
Комментариев: 9 011
Цитата: Tigger power
Ой, до этого работал же как-то, а тут прямо не вернусь)) и вообще, может это с мужиком что-то не так, воняет может он))) +

Люди в офисе работают, "вонять" не по этике. Кто "воняет", тот на ферме из под коров навоз чистит.)
Зарегистрирован: 19.08.2017
                            
#10 написал: Tigger power
Сегодня, 15:41
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1983|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 790
Цитата: Сделано_в_СССР
Люди в офисе работают, "вонять" не по этике.

Ага, в офисе, таким пофиг, что он в офисе и плевать на этикет. Работал у нас один вонючка, инженер между прочим ведущий))) А на ферме как раз моются часто, работа то грязная у них, так что Михалыч, не проканает тут твоя мужская солидарность laughing
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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