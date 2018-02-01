Смерть ошиблась адресом

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:06

Сделано_в_СССР Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:06 by

Лариса Ивановна проснулась посреди ночи от грома. Ей показалось, что весь дом вздрогнул от этого грохота.Гроза началась внезапно. Ещё полчаса назад, когда пенсионерка ложилась спать, небо над её домом было чистое и по-летнему прозрачное.Лариса Ивановна с детства не любила грозу, боялась до дрожи. Когда маленькая была, забиралась в чулан без окон и сидела там, пока ненастье не кончится. Сейчас, конечно, прятаться в кладовке не стала, закрылась одеялом с головой и попыталась уснуть.Вспышки молний освещали комнату, распятие на стене отбрасывало причудливую тень на обои. Каждый раскат грома заставлял женщину сжиматься от страха и всё сильнее укутываться в спасительное одеяло. Дождь крупными каплями барабанил в окно, в стуке капель Лариса Ивановна различала пугающие звуки. Ей казалось, что кто-то скребётся в окно.Набравшись храбрости, она выглянула из-под одеяла и замерла от ужаса.На подоконнике сидела Смерть. Чёрная фигура в капюшоне заглядывала в комнату, искала свою жертву. Лариса Ивановна заметила, что вместо косы у Смерти в руке было странное оружие, вроде булавы с шипами. Но это не имело уже никакого значения.Пенсионерка перекрестилась три раза, зажмурилась и зашептала непослушными губами «Отче наш, да светится имя твоё…»Щёлкнула щеколда, окно со скрипом отворилось. Смерть шагнула в комнату.От окна до кровати было всего три метра. Лариса Ивановна считала шаги: один, два…Она уже могла различить за шумом дождя тяжёлое дыхание Смерти. Три, четыре…Смерть склонилась над ней. Последним, что почувствовала Лариса Ивановна, теряя сознание, был запах цветов.Дима швырнул на стол передо мной мокрый потрёпанный букет цветов и бархатную коробочку.- Да ну к чёрту твою романтику! – Дима закатил глаза, передразнивая меня. – Хочу, чтоб всё было романтично… предложение руки и сердца должно запомниться на всю жизнь, чтоб можно было внукам рассказывать… Тфу!Дима тряхнул головой, обдав меня брызгами и продолжал.- Мало того, что я промок насквозь, лазая по фасаду здания под ливнем, даже капюшон не помог, так я ещё и бабку какую-то напугал. Какую бабку? Соседку твою! Я окном ошибся! Хотел объяснить ей всё, а она давай креститься и молитвы читать. Хоть бы не померла с перепугу! А всё ты! Со своей романтикой!Я представила всё это и захихикала.- Ну чего ты ржёшь? Мне вот вообще не смешно! Потом? Она в обморок хлопнулась, а я обратно в окно вылез и к тебе! Чуть не навернулся, кстати, с третьего этажа! Если ты после всего этого замуж за меня не выйдешь…Говори, согласна ты стать моей женой?Я кивнула, закрывая рот ладошкой, чтоб не смеяться в такой ответственный момент. Такое предложение я уж точно не забуду!Соседке мы на следующий день всё объяснили, извинились и пригласили на свадьбу.Автор - Новая сказка.

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